Самолёты европейских авиакомпаний не могут облететь Нигер без дозаправки, отменяются десятки рейсов в страны Африки

Новая бесполетная зона Нигера примыкает к уже существующим зонам над раздираемыми войной Ливией и Суданом, образуя 2600-километровый барьер между Африкой к югу от Сахары и Евросоюзом. Отменяются десятки рейсов.

Приведёт ли ситуация в Нигере к полномасштабной войне в Африке? Для этого есть все основания.

Если хунта в Нигере будет упрямиться и сплотит населения вокруг себя, а возможно, вооружит население, то интервенция стран ЭКОВАС может превратиться в полномасштабную вооружённую борьбу с повстанцами.

Авиакомпании Евросоюза и Британии заявляют о возникших у них проблемах при выполнении рейсов в целый ряд африканских стран. Пресс-службы «Эйр Франс» и «Бритиш Эйрвейз» пишут, что виной всему решение «мятежников» в Нигере закрыть воздушное пространство страны. Напомним, что такое решение новыми властями Нигера было принято в ночь на 7 августа. В Ниамее заявили, что некоторые страны собираются осуществить военное вторжение, а потому над Нигером вводится бесполётная зона.Пресс-службы упомянутых авиакомпаний заявляют, что несколько рейсов сегодня были отменены после того, как самолёты, следовавшие из Парижа и Лондона в ДРК (Демократическую Республику Конго), Кению, Бенин, Кот-д'Ивуар и ЮАР, были вынуждены развернуться и искать запасные аэродромы, так как при облёте Нигера у них бы не хватило топлива. Ряд самолётов получили директиву возвращаться в аэропорты вылета.Европейские репортёры:Известно, что Air France-KLM отменяет рейсы в Мали и Буркина-Фасо. Для облёта Ливии, Судана, а теперь и Нигера приходится искать аэропорты для дозаправки, это приводит к многочасовым задержкам и удорожанию билетов.Бывший главком армии США в Европе Джеймс Ставридис:Отчёт американского аналитического центра Гудзоновского института:Напомним, что у европейских авиакомпаний ранее возникли проблемы с полётами в ряд стран Южной, Восточной и Юго-Восточной Азиии. Дело в том, что в ответ на запрет для авиаперевозчиков из России летать в аэропорты стран Европы, Россия вела запрет на использование воздушного пространства РФ для европейских авиакомпаний. А облетать Россию – то ещё «удовольствие» для европейского бизнеса авиаперевозок, привыкшего считать деньги. Теперь убытки придётся считать и при выполнении рейсов в целый ряд стран Африканского континента.