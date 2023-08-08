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Источник: ЧВК «Вагнер» разворачивает дополнительные силы на территории Белоруссии

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Источник: ЧВК «Вагнер» разворачивает дополнительные силы на территории Белоруссии

ЧВК "Вагнер" разворачивает на территории Белоруссии дополнительные силы. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на некий белорусский оппозиционный источник.


По данным источника, количество сотрудников ЧВК "Вагнер" в республике значительно возросло, еще один палаточный лагерь, рассчитанный на размещение примерно одной тысячи человек, развернут на территории военного аэродрома Зябровка. Одновременно в одноименном городе строится военная база для размещения бойцов "Оркестра".

Сообщается, что несмотря на заявления российского руководства, Кремль намерен использовать ЧВК "Вагнер" для "имитации диверсионной деятельности ВСУ" на границе с Черниговской областью. Кроме того, "Оркестр" должен создавать психологическое давление на соседние страны, с чем он прекрасно справляется, не прикладывая к этому никаких усилий. После сделанных заявлений о желании бойцов ЧВК совершить прогулку в Польшу, в Варшаве буквально стоят на ушах, в срочном порядке укрепляя белорусскую границу. Такая же ситуация и в Литве, там также начали перебрасывать боевую технику поближе к Белоруссии.

Масла в огонь подливает и сама Белоруссия, начавшая военные учения в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. Как заявили в Минобороны республики, в рамках командно-штабных учений будет отработано управление войсками в боевых условиях, причем с учетом боевого опыта СВО, переданного российскими военными и инструкторами ЧВК "Вагнер".

Между тем, сегодня военное ведомство Польши объявило о переброске к белорусской границе еще одной тысячи военнослужащих, которые должны не допустить проникновения в страну бойцов ЧВК "Вагнер", замаскированных под незаконных мигрантов. Кстати, замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил, что штурмовики "Оркестра" якобы уже побывали в Польше, проведя предварительную разведку.
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10 комментариев
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  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 20:22
    +5
    "Кстати, замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил, что штурмовики "Оркестра" якобы уже побывали в Польше, проведя предварительную разведку."
    Какие прекрасные новости. Пусть эти ядовитые пшеки не спят и сами себя пугают.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:16
      0
      Цитата: VicVic
      Какие прекрасные новости. Пусть эти ядовитые пшеки не спят и сами себя пугают.

      Затравка брошена, дальше пусть сами себя кошмарят.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:24
    +3
    Интересно девки пляшут..Наверное у поленьев в дурдоме какой нибудь пан генерал кинется в окно с криком"Вагнер идет!"
  3. Million
    Million Сегодня, 20:36
    +1
    Хорошая новость!Пусть Польша не расслабляется.
  4. JÜRGEN WEGNER
    JÜRGEN WEGNER Сегодня, 20:36
    +3
    Я бы экскурсоводом устроился у них работать.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:38
    +2
    Думаю, что в трибалтийских вымиратах диарея усиливается от таких новостей.
    1. alexandreII
      alexandreII Сегодня, 20:44
      0
      Я бы так не сказал......Но в польще дрыщут по полной, ехал сегодня с работы и слушал русское радио, ну короче это слушать надо...
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:41
    +1
    еще один палаточный лагерь, рассчитанный на размещение примерно одной тысячи человек

    До зимы нужно успеть построить модульные контейнерные городки.
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 20:50
    0
    Надо флаг вагнеров туда забросить и пусть репу чешут.
  8. Задира
    Задира Сегодня, 21:19
    0
    Ну а если без хайповых лозунгов, в чем выгода для РФ от дополнительной переброски НАТОвских сил в Польше и Литве к границам с Белорусией? На два фронта кому то повоевать захотелось?