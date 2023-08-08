Источник: ЧВК «Вагнер» разворачивает дополнительные силы на территории Белоруссии

ЧВК "Вагнер" разворачивает на территории Белоруссии дополнительные силы. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на некий белорусский оппозиционный источник.По данным источника, количество сотрудников ЧВК "Вагнер" в республике значительно возросло, еще один палаточный лагерь, рассчитанный на размещение примерно одной тысячи человек, развернут на территории военного аэродрома Зябровка. Одновременно в одноименном городе строится военная база для размещения бойцов "Оркестра".Сообщается, что несмотря на заявления российского руководства, Кремль намерен использовать ЧВК "Вагнер" для "имитации диверсионной деятельности ВСУ" на границе с Черниговской областью. Кроме того, "Оркестр" должен создавать психологическое давление на соседние страны, с чем он прекрасно справляется, не прикладывая к этому никаких усилий. После сделанных заявлений о желании бойцов ЧВК совершить прогулку в Польшу, в Варшаве буквально стоят на ушах, в срочном порядке укрепляя белорусскую границу. Такая же ситуация и в Литве, там также начали перебрасывать боевую технику поближе к Белоруссии.Масла в огонь подливает и сама Белоруссия, начавшая военные учения в Гродненской области, граничащей с Польшей и Литвой. Как заявили в Минобороны республики, в рамках командно-штабных учений будет отработано управление войсками в боевых условиях, причем с учетом боевого опыта СВО, переданного российскими военными и инструкторами ЧВК "Вагнер".Между тем, сегодня военное ведомство Польши объявило о переброске к белорусской границе еще одной тысячи военнослужащих, которые должны не допустить проникновения в страну бойцов ЧВК "Вагнер", замаскированных под незаконных мигрантов. Кстати, замглавы польского МИД Павел Яблонский заявил, что штурмовики "Оркестра" якобы уже побывали в Польше, проведя предварительную разведку.