Слухи и оценки: в ожидании крылатой ракеты Х-50

Предполагаемый облик ракеты Х-50. Графика Jane's
Несколько лет назад стало известно, что для дальней авиации ВКС разрабатывается новая крылатая ракета воздушного базирования средней дальности Х-СД или Х-50. Работы по этому изделию постепенно приближаются к своему завершению, и в обозримом будущем оно поступит на вооружение. При этом новая ракета уже сейчас вызывает беспокойство противника, а кроме того, появляются слухи о начале ее боевого применения.
Опасения и слухи
С прошлого года бомбардировщики-ракетоносцы нашей дальней авиации регулярно наносят удары по удаленным объектам противника. Самолеты Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 решают такие задачи при помощи крылатых ракет Х-55, Х-101 и Х-22. Характеристики этих вооружений соответствуют ставящимся задачам, и они показывают высокую эффективность.
Не так давно, в середине апреля 2023 г. в украинском генеральном штабе выразили опасения о возможном появлении у российских ВКС нового дальнобойного оружия. Ссылаясь на некие свои данные, генштаб противника сообщал, что в июне Россия начнет серийное производство перспективных КРВБ Х-50. В течение некоторого времени будет накоплен запас таких изделий, которые затем начнут использовать в ударах по украинским объектам.
Впрочем, киевское командование попыталось успокоить общественность. Оно в очередной раз подняло тему мнимой отсталости российской промышленности и ее неспособности массово выпускать современные системы и изделия. Аналогичные тезисы вскоре появились в публикациях иностранной прессы по следам сообщений украинского генштаба.
Ракета Х-101 во время подвески на Ту-160. Фото Минобороны РФ
На несколько следующих месяцев о ракете Х-50 фактически забыли, и новые сообщения о ней появились только в первых числах августа. В русскоязычной блогосфере, а затем и в прессе появились слухи о начале боевого применения подобных ракет в рамках Спецоперации. В основном лишь упоминаются некие боевые вылеты с Х-50 и атаки украинских объектов. К примеру, «Российская газета» 3 августа, ссылаясь на неназванные СМИ, написала о росте объемов производства и активном применении таких ракет.
Однако такие слухи не получают подтверждения. Официальные сообщения о поступлении на вооружение дальней авиации ракеты Х-50 и ее применении тоже не поступали. Кроме того, отсутствует и соответствующая информация со стороны противника – он не показывал обломки и детали, которые можно было бы связать с изделием Х-50.
Промежуточные результаты
По всей видимости, проект крылатой ракеты Х-50 / Х-СД пока находится на стадии разработки, испытаний и т.д. На завершение работ требуется некоторое время, и появление готовых изделий в арсеналах ВКС пока остается делом неопределенного будущего. Когда именно это произойдет – неизвестно.
Несмотря на подобную неопределенность, перспективная российская КРВБ уже вызывает беспокойство противника. Украинский генштаб прямо говорил об опасности изделия Х-50 для его военной инфраструктуры. Удары такого рода ожидаются уже осенью, через несколько недель или месяцев.
Х-101 на катапультной установке бомбардировщика. Фото Минобороны РФ
Реакция украинских военачальников на перспективную российскую ракету непонятна. С февраля-марта прошлого года наша дальняя авиация активно применяет по объектам противника имеющиеся КРВБ нескольких типов. Также активно применяются ударные БПЛА, ракеты морского базирования и сухопутные комплексы. Все эти средства наносят украинской инфраструктуре значительный урон. Почему в этой ситуации решили обратить внимание на перспективный образец вооружения – большой вопрос.
В ожидании ракеты
Согласно известным данным, разработка будущей ракеты Х-СД или «Изделие 715» стартовала в начале девяностых. Целью этого проекта являлось создание новой КРВБ средней дальности для дополнения существующего изделия большой дальности Х-55 и перспективного Х-101. Будущую Х-СД планировалось применять в тех ситуациях, когда дальность этих ракет была бы избыточной.
Разработка новой ракеты велась в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка, имевшем большой опыт создания такого вооружения. В связи с известными проблемами девяностых годов, скорость проведения работ оставляла желать лучшего, и основная часть проектирования была завершена только в первой половине десятых.
В 2014 г. «Радуга» и компания «Туполев» заключили некий контракт о совместных мероприятиях. Предполагается, что это соглашение имело отношение к проекту Х-СД / Х-50. В 2016-18 гг. проект дошел до стадии наземных испытаний отдельных агрегатов ракеты и/или всего изделия в сборе. Соответственно, к концу десятилетия могли состояться первые тестовые пуски, а в начале двадцатых годов ракету могли довести до принятия на вооружение.
Х-101, использованная в ходе Спецоперации. Фото Lostarmour.info
Как прошли эти этапы работ, неизвестно. Официальная информация такого рода пока не поступала, хотя и циркулируют слухи разного рода. Впрочем, можно ожидать, что проект Х-50 – если от него не отказались по каким-либо причинам – приближается к своему успешному завершению. В таком случае дальняя авиация в ближайшие годы получит совершенно новое оружие.
Технический потенциал
По известным данным, ракета Х-50 является своего рода аналогом существующей Х-101 и построена с использованием тех же или схожих решений и компонентов. Предполагается, что в новом проекте вновь используется планер из композитов с характерными обводами, сокращающий радиолокационную заметность. Также имеется раскладываемое в полете крыло и оперение.
Новая КРВБ отличается уменьшенной дальностью полета, что сокращает потребный объем топлива и позволяет уменьшить габариты планера. Серийное изделие Х-101 имеет длину ок. 7,5 м и стартовую массу 2,4 т. Соответственно, перспективная ракета Х-50 должна быть существенно меньше и легче.
Предполагается применение короткоресурсного турбореактивного двигателя. С его помощью Х-50 должна развивать высокую дозвуковую скорость – как Х-55 или Х-101. При этом дальность, по разным оценкам, не превышает 1500-1600 км. Для сравнения, существующие КРВБ дальней авиации летят на 5500 км.
Актуальные КРВБ оснащаются системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации, а также используют коррекцию по эталонной карте местности. Вероятно, в проекте Х-СД / «715» такой состав оборудования сохранили, и он позволяет поражать наземные цели во всем диапазоне дальностей с КВО до нескольких метров.
Бомбардировщик Ту-160 запускает ракету Х-55. Фото Минобороны РФ
Х-50 может нести осколочно-фугасную боевую часть большой массы. Вероятно, по могуществу БЧ новая ракета не отличается от своих предшественников в неядерном исполнении. О возможности установки специального боезаряда ничего не известно.
Носителями новой КРВБ должны стать стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС – с размещением на внутренней многопозиционной катапультной установке или на внешней подвеске. Такие носители смогут брать на борт до 10-12 ракет. Нельзя исключать, что сокращенные габариты и масса позволят использовать Х-50 и на бомбардировщике Ту-22М3М. Во всех случаях для совместимости с ракетой понадобится некоторое обновление аппаратуры и программного обеспечения. Также можно ожидать, что Х-50 изначально войдет в боекомплект перспективного самолета ПАК ДА.
Вооружение будущего
Таким образом, ВКС и оборонная промышленность продолжают работы по дальнейшему развитию вооружений дальней авиации. В обозримом будущем очередным результатом этого процесса должна стать новая крылатая ракета Х-50. Ей предстоит дополнить имеющиеся вооружения и, за счет иных характеристик, расширить боевые возможности стратегических бомбардировщиков.
В настоящее время дальней авиации ВКС России для решения стоящих задач приходится использовать ракеты большой дальности Х-55 и Х-101. Их дальность на уровне 5500 км нередко избыточна для таких ударов, что ухудшает экономические показатели боевого вылета. Новая ракета Х-50 позволит выполнять те же боевые задачи, но при этом оптимизировать расходы. Кроме того, возможно, что меньшие размеры КРВБ позволят увеличить боекомплект самолетов, и это станет дополнительным преимуществом.
Обновленная номенклатура ракет, включающая изделия разных типов с отличающимися характеристиками, станет более гибким и удобным инструментом для решения всех предполагаемых задач. За счет этого боевые возможности дальней авиации заметно улучшатся. Однако пока неизвестно, когда произойдут такие изменения. Из всей актуальной информации о проекте Х-50 пока имеются только слухи без подтверждения.