Военное обозрение
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Как США и Англия пытались решить «русский вопрос»

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Как США и Англия пытались решить «русский вопрос»
«Независимая британская политика». Карикатура творческого коллектива «Кукрыниксы»



Англия и США – лютые враги России


Англия вела информационную, подрывную войну против России с периода создания Российской империи. Британцы использовали принцип: разделяй, стравливая, и властвуй. Они натравливали на Россию Швецию, Турцию, Иран, Пруссию, наполеоновскую Францию. США подключились к Англии почти сразу после провозглашения независимости. Очевидно, англосаксы ощущали угрозу их империи со стороны Русского мира.

Англосаксы в рамках общего западного проекта опередили Францию и стали создавать свой «новый мировой порядок» – кастовую рабовладельческую цивилизацию. Её новой формацией стал хищный, паразитарный капитализм. Западный мир порабощал соседние страны, народы, культуры и цивилизации и высасывал их ресурсы (Паразитизм – основа процветания западного мира). Как и их один из любимых образов в кинематографе – вампир-упырь.

За счёт поглощения чужих ресурсов, энергии и выстраивалось процветание метрополии, ставшей позднее миром «золотого миллиарда». Западники захватили и дочиста высосали Южную и Северную Америку, Африку, Южную и Юго-Восточную Азию. Подчинили себе великие древние цивилизации в Индии и Китае. Любые попытки сопротивления жестоко давили, топили в крови. Исламский мир в лице Османской империи стал зависимой, кабальной полуколонией.

Банковско-ростовщические монополии США подчинили себе две трети мира. Была создана самая эффективная паразитарная система глобального грабежа стран и народов – финансовый империализм. Ничего не производя, кучка ростовщиков-банкиров подчинила себе почти все финансы планеты. Они кредитовали реальное производство на условиях доли в нём и управления им.

Это была настоящая власть над странами и народами. Президенты, премьеры, министры, короли обычно уже царствовали, но не правили. Вся реальная власть была у плутократов. Они же контролировали ведущие СМИ. А информация – власть.

В кабальную зависимость от настоящих хозяев Запада попали практически все. Только в России их структуры были слабыми. И часть исламского мира сопротивлялась – Коран запрещал ростовщичество.


Дядя Сэм говорит европейским державам: «Джентльмены, вы можете перекраивать эту карту как хотите, но помните, что я тут останусь и что вы не можете поделить меня на сферы влияния», американская карикатура 1899 года

Кризис капитализма и подготовка мировой бойни


Капиталистическая, грабительская система, основанная на постоянном росте и расширении, неизбежно подходит к своему кризису. Так, стремительный взлёт США оборвался в начале XX века. В Европе кризис начался ещё в конце XIX века. Темпы грабежа планеты снизились. Для поддержания мировой «финансовой пирамиды» надо было постоянно втягивать всё новых и новых «партнеров», осваивать всё новые страны и народы.

К концу XIX века таковых практически не осталось. Почти весь мир был поделён на колонии, полуколонии и сферы влияния. Начались уже конфликты внутри Западного мира. Так английский и французский хищники едва не начали большую драку из передела Африки.

В их сферу влияния пытался пробиться новый хищник – Германская империя. Германский мир активно вооружается, чтобы подвинуть старых хищников. Америка, пользуясь тем, что у неё самая мощная экономика, пыталась занять чужие рынки с помощью принципов «открытых дверей», свободной торговли и свободного проникновения капиталов.

Глобальная «финансовая пирамида» затрещала. Посыпались тысячи мелких и средних производств. Разорились миллионы мелких вкладчиков, акционеров. Большие проблемы были в производстве и сельском хозяйстве. Нищета достигла невиданного пика.

Но экономический кризис 1900–1903 гг. практически не задел банкиров-плутократов. Как в нынешнее время богатые стали только богаче. Мировой кризис дал мощный толчок дальнейшей концентрации производства и капитала. Когда мелкие предприятия разорялись, роль монополий и банков только возросла.

Очевидно было, что кризис снова скоро накроет капиталистический мир. Паразитической системе срочно требовался новый здоровый организм, чтобы ого ограбить и освоить. Понадобилось найти жертву, убить её и ограбить.

Тогда хозяева Запада – глобальный Голем, паразитический симбиоз англосаксов, католического, протестантского и иудейского мира, финансового интернационала (т. н. «хозяева денег», мировая закулиса), плутократов, банкиров-ростовщиков, решили закрыть «русский вопрос». Уничтожить и овладеть сокровищами Русского мира. Попутно разрушить и ограбить германский мир (Германскую и Австро-Венгерскую империи), чтобы избавиться от конкурента и потенциально опасного стратегического союза русских и германцев.

Репетиция мировой войны


США и Англия, которые предпочитали воевать чужими руками, срочно готовят ударное орудие – милитаристскую Японскую империю. В 1853 году эскадра американского коммодора Мэтью Перри достигла берегов Японии и «открыла» страну под дулами орудий. С этого времени японская верхушка проводила модернизацию страны по западным стандартам.

Японцы быстро усвоили, что Бог всегда на стороне больших батальонов. Они создали современную индустрию, транспортную инфраструктуру, армию и флот. При помощи западных специалистов Япония постоянно совершенствовала свои вооруженные силы, наращивала флот. Затем японцы начали создавать свою сферу влияния, нацелившись на Корею и Китай.

Англия и США всемерно поддерживали агрессивные устремления Японии, вооружали и финансировали её. Японский таран, нацеленный на Поднебесную и Россию, стал очень удобным инструментом США и до сих пор остаётся таковым.

Одновременно Западный мир начал форсированными темпами организовывать и поддерживать разного рода революционеров и националистов в России.

Уже в 1904 году фактически США и Англия, при негласной поддержке других западных хищников (в стороне осталась только Германия), развязали против России войну. Японская империя напала на Россию. Япония стала смертоносным оружием в руках Америки и Англии. В это время Англия готовила удар со стороны Персии.

Одновременно в России активизировалась пятая колонна Запада – разного рода террористы, революционеры, националисты-сепаратисты. Во время Первой русской революции против русской власти – великих князей, министров, губернаторов, генералов и прочих сановников, был развязан чудовищный террор. При этом выбивались лучшие, наиболее эффективные управленцы. Так, только Столыпина пытались убить 11 раз, смогли только в 1911 году. А ведь Столыпин был противником войны с Германией, понимая, что она вызовет сильнейшую дестабилизацию империи и создаст условия для революции.

Тут хорошо запомнить, что настоящий международный терроризм породили именно англосаксы. Англия и США стали родиной международного терроризма, направляя его против России. В Англии и США базировались разного рода террористы, сепаратисты, нацисты и революционеры, которых англосаксы использовали по мере необходимости. Там же они и скрывались, готовились к новым операциям.

В сущности, во время Русско-японской войны и Первой революции в России Англия и США вели необъявленную войну против Русской цивилизации. Англо-американский террор причинил России огромный ущерб, унёс жизни десятков тысяч человек.

Россия смогла отбить этот первый и сильный удар Западного мира. России пришлось уступить Японии часть островов, половину Сахалина, сферу влияния в Китае и Северо-Восточном Китае (т. н. Желтороссия). При этом Япония была полностью истощена войной. А Россия только усилила свою армию на Дальнем Востоке.

Если бы война продолжалась, то японцы потерпели бы поражение на суше. Поэтому Запад активизировал свою агентуру, включая графа Витте, и заключил мир. Но разрушить Российскую империю, русское самодержавие не удалось. Революция была подавлена.

Англия и особенно США, поставляя оружие и прочие материалы в Японию и другие страны, предоставляя кредиты, не только вышли из тяжелого кризиса, но и обогатились. Этот успешный опыт было решено использовать в более широких масштабах. Поэтому Запад продолжил подготовку большой войны.
Автор:
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4 комментария
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 04:56
    0
    Меня удивляет, что Россия раз за разом попадает в эти ловушки англо-саксов... Тут действительно понимаешь всю мудрость "обезьяны сидящей на дереве", почему мы так не можем?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 05:16
      0
      Цитата: Владимир80
      Меня удивляет, что Россия раз за разом попадает в эти ловушки англо-саксов... Тут действительно понимаешь всю мудрость "обезьяны сидящей на дереве", почему мы так не можем?
      Мы не попадаем, нас туда заводят. request Что касается обезьяны, то это только мечты Китая, достаточно взглянуть мельком на его историю.... recourse Дерева там нет. request
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 05:12
    0
    В сущности, во время Русско-японской войны и Первой революции в России Англия и США вели необъявленную войну против Русской цивилизации. Англо-американский террор причинил России огромный ущерб, унёс жизни десятков тысяч человек.
    good
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 05:55
    0
    Так до американской дипломатии канонерок Япония два века подыхала в собственной системе самоизоляции сакоку. И ни какой агрессивностью по отношению к Китаю и к России Япония не отличилась . Наоборот , Китай во времена сакоку был фактически единственной страной с которой Япония себя не изолировала и торговала . Так что до поражения системы самоизоляции Япония два века еле сводила концы с концами и еле не подохла в нищете , но за то американцы тогда в японцах увидели невероятный по возможностям дух фанатизма и решили тот дух японского фанатизма направить в нужное Америке ,да и Англии, русло. И пошла с 1853 года в Японию американская дипломатия канонерок . А уже через всего пятьдесят лет ,только что бывшая отсталая и нищая ,Япония победила Россию в Цусимском сражении . Так что американцы с англичанами не ошиблись оценивая фанатизм самураев , только нужно было этот фанатизм направить в нужное американцам и англичанам русло . Что они и сделали