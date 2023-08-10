Как США и Англия пытались решить «русский вопрос»

«Независимая британская политика». Карикатура творческого коллектива «Кукрыниксы»
Англия и США – лютые враги России
Англия вела информационную, подрывную войну против России с периода создания Российской империи. Британцы использовали принцип: разделяй, стравливая, и властвуй. Они натравливали на Россию Швецию, Турцию, Иран, Пруссию, наполеоновскую Францию. США подключились к Англии почти сразу после провозглашения независимости. Очевидно, англосаксы ощущали угрозу их империи со стороны Русского мира.
Англосаксы в рамках общего западного проекта опередили Францию и стали создавать свой «новый мировой порядок» – кастовую рабовладельческую цивилизацию. Её новой формацией стал хищный, паразитарный капитализм. Западный мир порабощал соседние страны, народы, культуры и цивилизации и высасывал их ресурсы (Паразитизм – основа процветания западного мира). Как и их один из любимых образов в кинематографе – вампир-упырь.
За счёт поглощения чужих ресурсов, энергии и выстраивалось процветание метрополии, ставшей позднее миром «золотого миллиарда». Западники захватили и дочиста высосали Южную и Северную Америку, Африку, Южную и Юго-Восточную Азию. Подчинили себе великие древние цивилизации в Индии и Китае. Любые попытки сопротивления жестоко давили, топили в крови. Исламский мир в лице Османской империи стал зависимой, кабальной полуколонией.
Банковско-ростовщические монополии США подчинили себе две трети мира. Была создана самая эффективная паразитарная система глобального грабежа стран и народов – финансовый империализм. Ничего не производя, кучка ростовщиков-банкиров подчинила себе почти все финансы планеты. Они кредитовали реальное производство на условиях доли в нём и управления им.
Это была настоящая власть над странами и народами. Президенты, премьеры, министры, короли обычно уже царствовали, но не правили. Вся реальная власть была у плутократов. Они же контролировали ведущие СМИ. А информация – власть.
В кабальную зависимость от настоящих хозяев Запада попали практически все. Только в России их структуры были слабыми. И часть исламского мира сопротивлялась – Коран запрещал ростовщичество.
Дядя Сэм говорит европейским державам: «Джентльмены, вы можете перекраивать эту карту как хотите, но помните, что я тут останусь и что вы не можете поделить меня на сферы влияния», американская карикатура 1899 года
Кризис капитализма и подготовка мировой бойни
Капиталистическая, грабительская система, основанная на постоянном росте и расширении, неизбежно подходит к своему кризису. Так, стремительный взлёт США оборвался в начале XX века. В Европе кризис начался ещё в конце XIX века. Темпы грабежа планеты снизились. Для поддержания мировой «финансовой пирамиды» надо было постоянно втягивать всё новых и новых «партнеров», осваивать всё новые страны и народы.
К концу XIX века таковых практически не осталось. Почти весь мир был поделён на колонии, полуколонии и сферы влияния. Начались уже конфликты внутри Западного мира. Так английский и французский хищники едва не начали большую драку из передела Африки.
В их сферу влияния пытался пробиться новый хищник – Германская империя. Германский мир активно вооружается, чтобы подвинуть старых хищников. Америка, пользуясь тем, что у неё самая мощная экономика, пыталась занять чужие рынки с помощью принципов «открытых дверей», свободной торговли и свободного проникновения капиталов.
Глобальная «финансовая пирамида» затрещала. Посыпались тысячи мелких и средних производств. Разорились миллионы мелких вкладчиков, акционеров. Большие проблемы были в производстве и сельском хозяйстве. Нищета достигла невиданного пика.
Но экономический кризис 1900–1903 гг. практически не задел банкиров-плутократов. Как в нынешнее время богатые стали только богаче. Мировой кризис дал мощный толчок дальнейшей концентрации производства и капитала. Когда мелкие предприятия разорялись, роль монополий и банков только возросла.
Очевидно было, что кризис снова скоро накроет капиталистический мир. Паразитической системе срочно требовался новый здоровый организм, чтобы ого ограбить и освоить. Понадобилось найти жертву, убить её и ограбить.
Тогда хозяева Запада – глобальный Голем, паразитический симбиоз англосаксов, католического, протестантского и иудейского мира, финансового интернационала (т. н. «хозяева денег», мировая закулиса), плутократов, банкиров-ростовщиков, решили закрыть «русский вопрос». Уничтожить и овладеть сокровищами Русского мира. Попутно разрушить и ограбить германский мир (Германскую и Австро-Венгерскую империи), чтобы избавиться от конкурента и потенциально опасного стратегического союза русских и германцев.
Репетиция мировой войны
США и Англия, которые предпочитали воевать чужими руками, срочно готовят ударное орудие – милитаристскую Японскую империю. В 1853 году эскадра американского коммодора Мэтью Перри достигла берегов Японии и «открыла» страну под дулами орудий. С этого времени японская верхушка проводила модернизацию страны по западным стандартам.
Японцы быстро усвоили, что Бог всегда на стороне больших батальонов. Они создали современную индустрию, транспортную инфраструктуру, армию и флот. При помощи западных специалистов Япония постоянно совершенствовала свои вооруженные силы, наращивала флот. Затем японцы начали создавать свою сферу влияния, нацелившись на Корею и Китай.
Англия и США всемерно поддерживали агрессивные устремления Японии, вооружали и финансировали её. Японский таран, нацеленный на Поднебесную и Россию, стал очень удобным инструментом США и до сих пор остаётся таковым.
Одновременно Западный мир начал форсированными темпами организовывать и поддерживать разного рода революционеров и националистов в России.
Уже в 1904 году фактически США и Англия, при негласной поддержке других западных хищников (в стороне осталась только Германия), развязали против России войну. Японская империя напала на Россию. Япония стала смертоносным оружием в руках Америки и Англии. В это время Англия готовила удар со стороны Персии.
Одновременно в России активизировалась пятая колонна Запада – разного рода террористы, революционеры, националисты-сепаратисты. Во время Первой русской революции против русской власти – великих князей, министров, губернаторов, генералов и прочих сановников, был развязан чудовищный террор. При этом выбивались лучшие, наиболее эффективные управленцы. Так, только Столыпина пытались убить 11 раз, смогли только в 1911 году. А ведь Столыпин был противником войны с Германией, понимая, что она вызовет сильнейшую дестабилизацию империи и создаст условия для революции.
Тут хорошо запомнить, что настоящий международный терроризм породили именно англосаксы. Англия и США стали родиной международного терроризма, направляя его против России. В Англии и США базировались разного рода террористы, сепаратисты, нацисты и революционеры, которых англосаксы использовали по мере необходимости. Там же они и скрывались, готовились к новым операциям.
В сущности, во время Русско-японской войны и Первой революции в России Англия и США вели необъявленную войну против Русской цивилизации. Англо-американский террор причинил России огромный ущерб, унёс жизни десятков тысяч человек.
Россия смогла отбить этот первый и сильный удар Западного мира. России пришлось уступить Японии часть островов, половину Сахалина, сферу влияния в Китае и Северо-Восточном Китае (т. н. Желтороссия). При этом Япония была полностью истощена войной. А Россия только усилила свою армию на Дальнем Востоке.
Если бы война продолжалась, то японцы потерпели бы поражение на суше. Поэтому Запад активизировал свою агентуру, включая графа Витте, и заключил мир. Но разрушить Российскую империю, русское самодержавие не удалось. Революция была подавлена.
Англия и особенно США, поставляя оружие и прочие материалы в Японию и другие страны, предоставляя кредиты, не только вышли из тяжелого кризиса, но и обогатились. Этот успешный опыт было решено использовать в более широких масштабах. Поэтому Запад продолжил подготовку большой войны.