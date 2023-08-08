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Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков

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Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков

Россия сумела решить проблему с импортозамещением французских тепловизоров для танковых прицелов, что является очень плохой новостью для украинской армии. Как пишет Forbes, партии новых российских танков с новыми прицелами уже пошли в войска.


По данным американского издания, российская промышленность все же сумела решить одну из самых главных проблем в создании прицела наводчика танков. Все дело в том, что что в состав прицела наводчика "Сосна-У", устанавливаемого на танки Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, входил тепловизор Catherine-FC от французской фирмы Thales. Вернее, он был главным элементом прицела. В 2014 году Запад ввел санкции и прикрыл экспорт французских тепловизоров, оставив Россию без прицелов.

Начавшаяся спецоперация и потери танков вынудили российское командование вводить в бой более старые модели, снимая с хранения Т-62, Т-72 и Т-80. Однако российская промышленность все же справилась с импортозамещением, заменив французские компоненты на российские, тем самым создав прицел ПНМ-Т, похожий на "Сосна-У". Кроме того, русским удалось скопировать и создать аналогичный французскому тепловизор. Да и обход санкций никто не отменял, Москва имеет возможность закупать импортные комплектующие у небольших компаний из Европы и США.

В общем, как сообщают американцы, новые российские танки, поступающие в войска в последнее время, имеют современную оптику. А это означает, что имеющееся у украинских танков преимущество испаряется.

Для украинских войск промышленные проблемы России превратились в важное преимущество на поле боя. Это преимущество может испариться (...) В любом случае очевидно, что российская промышленность сейчас поставляет новые танки с современной оптикой

- заявляет Forbes добавляя, что российским танкостроителям удалось решить проблему танковой оптики, однако не ясно каким образом.
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10 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 21:05
    0
    Прочитал заголовок, вначале обрадовался, оказывается зря. Параллельный импорт, батюшка.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 21:09
      0
      Там предположение. Что может быть и закупают. А может и нет. Наши не расскажут. Так что не торопитесь расстраиваться.
    2. Митрич73
      Митрич73 Сегодня, 21:11
      0
      Форбс конечно авторитетный источник но никто не отменял пропаганду.
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 21:08
    +1
    Молодцы из Швабе.
    Ещё в 80-х пытались сделать подобное. Хорошо, что руки не опустили.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:09
    0
    Не совсем корректно. Оптика - это не тепловизор, а только один из элементов его конструкции. Даже к фотоаппарату это тоже относится. Оптика (объектив) это ещё не фотоаппарат.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 21:11
      0
      Суть в датчике. О нём и разговор.
      Основная особенность - работа при окружающей температуре с большим динамическим диапазоном.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: Б-15
        Суть в датчике. О нём и разговор.
        Основная особенность - работа при окружающей температуре с большим динамическим диапазоном.

        ОК. Это не оптика.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:11
    0
    решить проблему танковой оптики
    В Белоруссии производства живые.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 21:14
      0
      В Белорусии нужных технологий для датчика не было.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:13
    0
    Короче, чтобы всё производить самим, нужно время. Как всегда в долгой войне побеждает, тот кто быстрее прогрессирует