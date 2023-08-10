Украина забыла, что такое настоящая война. Размышления после удара по гражданскому танкеру

Тема нападения украинского дрона на гражданский танкер старательно замалчивается западными СМИ. Почему это происходит, понятно, я думаю, всем. Слишком явно Киев подставился в этот раз. Фактически, уже сейчас есть основания объявить Украину государством-террористом с соответствующим изменением тактики и стратегии Российской армии.
Напомню, когда Москва приняла решение о выходе из зерновой сделки, в СМИ достаточно серьезно обсуждался вопрос о дальнейших шагах России. Президент России прямо заявил о том, что больше не допустит свободного прохода сухогрузов в украинские порты.
А что произойдет, если эти самые сухогрузы продолжат движение в сторону украинских портов?
Я уже много раз писал о том, что режим СВО накладывает на наши ВС серьезные ограничения. Повторюсь, для успешного окончания войны необходимо называть вещи своими именами. Получается какая-то идиотская ситуация. Против нас действуют террористы, а мы боремся с армией Украины. В отношении нас не действуют никакие «законы войны», а мы продолжаем работать в белых перчатках.
Так что же было бы в случае игнорирования заявления нашего президента и продолжения зерновой сделки без учета мнения России? По обычной человеческой логике мы должны топить сухогрузы! Но…
Как тогда быть с нашими заявлениями о желании разрешения конфликта дипломатическим путем?
И ещё. Не знаю, заметили ли вы, как хорошо украинцы используют... опыт Советского Союза 1941–1945 годов? Да, именно так. Пообщайтесь с гражданами Украины, и вы обнаружите, что они не воюют за Зеленского, за свободу, за демократию и прочую чепуху, о которой говорят и пишут наши политики.
Украинцы, по их собственному заявлению, воюют с агрессором, с захватчиком их земель. Вот сюда, в эту идею хорошо вписалось и слово «фашист» по отношению к нашим бойцам. Хохлам плевать на то, что такое фашизм, плевать на то, чем фашизм отличается от других политических течений. Да и с образованием у многих там огромные проблемы.
Но вот генетическая память работает хорошо. В 1941 напали фашисты и 2022 тоже фашисты. Поэтому в умах украинцев это действительно народная война против агрессора. А это означает, что Зеленскому нет необходимости объявлять войну официально. Как не нужно объяснять акты терроризма со стороны ВСУ. Народная война ограничений не имеет…
Кстати, обратите внимание на тот факт, что многочисленные видео «призыва добровольцев» в украинских городах не вызывают никакого возмущения в обществе. И это тоже вытекает из идеи «народной войны». Точно так же, как не вызывают возмущение издевательства над российскими пленными, убийства «сепаров» и прочее.
Вернемся к танкеру.
Опять же, ситуация очень интересная с точки зрения принятия решения о нападении. Чей танкер? Турецкий. Под каким флагом ходит? Под российским. Занимается перевозкой топлива в Сирию. Находится под американскими санкциями? Находится! Вот и все. Значит – вполне законная цель, следуя украинской логике войны с фашистами. Даже вопросов ни у кого на Западе не возникнет.
Нам все равно придется менять статус операции
Позволю себе высказать несколько мыслей о дальнейшей судьбе СВО.
До атаки на танкер ВСУ достаточно долго «проверяли» нашу систему морской обороны. Я считаю, что после 6 августа война вышла на совершенно новый уровень. До этого момента мы пытались сохранять порты и портовую инфраструктуру Украины. Понятно почему. Чтобы потом, после победы, было меньше затрат на восстановление.
Да и восточная часть Черного моря была практически безопасна для наших судов. Причем большая часть грузов, перевозимых через азовские порты и Новороссийск – это именно горючее.
Для примера: наш крупнейший на Черном море порт Новороссийск. Грузооборот 208 млн тонн! Огромная цифра. При этом «сухой груз» составляет всего лишь 38 млн тонн. Остальные 180 млн тонн горючее. То есть «законных целей по-украински» из Новороссийска выходит достаточно много.
А если добавить Ростовский порт? Это ещё 7 млн тонн нефтянки.
В целом же через российские порты перевозят 248 млн тонн грузов, которые сейчас находятся в опасности. То есть Украина нацелилась уже не на военные цели. Удар нанесен по экономике. А это действительно серьезно. Экономическая стабильность страны – это, как мне думается, один из краеугольных камней нашей внутренней политики сегодня.
Некоторые политики уже заговорили об АТО. Ввести режим АТО в восточной части Черного моря. Понятно, что этот вариант рассматривается просто потому, что у нас имеется достаточный опыт проведения таких операций. Но АТО тоже имеет множество ограничений. Да и вводить его будет необходимо на всей территории Украины. Проще говоря, менять шило на мыло.
Украина ударила по инфраструктуре России. То есть перешла очередную красную линию. Реакция Запада нулевая.
И что нам остается делать?
Однозначно – выходить из рамок СВО! Никаких операций.
Повторюсь, нам стратегически важно обеспечить безопасное судоходство через Азовское море и восточную часть Черного моря.
Дипломаты пусть работают, но верить Западу больше нельзя
Заканчивая материал, хочу напомнить некоторые события недавнего прошлого.
То, что происходило до начала массированных атак по нашей территории и по нашим объектам на море. Помните ракетные удары по Рени и Измаилу в устье Дуная? Когда по портам был нанесен массированный удар?
Возможно, некоторые тогда не заметили одной детали, которая вскрылась после этих ударов. Порты не участвовали в зерновой сделке, но… Тогда зерно вывозилось через порты Одессы и Николаева, а суда почему-то заходили в Румынию и уже оттуда, сделав огромный крюк, а это дополнительные и не маленькие расходы на топливо и аренду, в украинские порты в указанных городах.
Чем не дополнительный коридор поставок вооружения и техники на Украину?
Поставки оружия через Румынию, между прочим, страну ЕС и НАТО, с использованием зерновозов как транспорта для поставок вооружения. Ведь это было. Недаром так возбудились румыны. Им тоже стало понятно, что нам известен этот путь.
Если подумать, что же это было на самом деле?
Ответ очевиден для тех, кто интересуется ситуацией. Мы, наверное, впервые показали Западу, какой может быть настоящая война, когда транспортная инфраструктура становится приоритетной целью и уничтожается в первую очередь. Как мне тогда казалось, в НАТО это оценили и поняли.
Кстати, точно так же можно расценивать наши штучные удары по «центрам принятия решений». Я ведь помню, как год назад, в самом начале СВО, был нанесен удар по Николаевской администрации. Тогда это тоже было воспринято противником правильно. Как и удары по зданию ГУР.
И что дальше?
А дальше нас заболтали. Очередные дипломатические игры, договоренности, соглашения и прочее. Которые мы соблюдаем, а противник на них плевать хотел. При этом мы же, благодаря работе западных СМИ, становимся виноватыми в срыве соглашений.
Сегодня можно видеть и другие действия Киева из этой же серии. По данным из компетентных источников, Киев использует сегодня до десяти модернизированных для пусков западных ракет советских СУ-24. Причем, использует их не с одного аэродрома, а часто меняя места базирования. Более того, как аэродромы подскока используются автотрассы.
Что ж, не пора ли напомнить Украине о том, что может произойти, если мы начнем эту самую настоящую войну? Не пора ли реально уничтожать критическую инфраструктуру двойного назначения?