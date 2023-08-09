Минобороны подтвердило перехват двух украинских беспилотников над Московской областью

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Киев продолжает предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью беспилотников, очередные два дрона были перехвачены российской ПВО над территорией Подмосковья. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.
Согласно данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 9 августа, средствами противовоздушной обороны были засечены два беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону Москвы. Оба дрона были сбиты средствами ПВО, системы РЭБ не применялись. Как утверждают военные, в результате террористической атаки разрушений на земле нет, пострадавших тоже.
Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет
- говорится в сообщении.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, один из беспилотников сбили в районе Домодедово, а второй - в районе Минского шоссе. Он подтвердил, что никаких последствий их падения нет, никто не пострадал. В настоящее время на месте падения беспилотников работают экстренные службы.
Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе
- написал он в своем ТГ-канале.
Очевидцы говорят, что оба БПЛА были сбиты с разницей в минут 10, примерно в 02:40 прозвучал первый взрыв, а в 02:50 - второй. Предыдущая попытка Киева атаковать Москву была предпринята 6 августа, один украинский беспилотник был сбит ПВО в районе аэропорта Внуково.