Минобороны подтвердило перехват двух украинских беспилотников над Московской областью

Фото иллюстрационное

Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе