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Минобороны подтвердило перехват двух украинских беспилотников над Московской областью

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Минобороны подтвердило перехват двух украинских беспилотников над Московской областью

Фото иллюстрационное



Киев продолжает предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью беспилотников, очередные два дрона были перехвачены российской ПВО над территорией Подмосковья. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, в ночь со вторника на среду, 9 августа, средствами противовоздушной обороны были засечены два беспилотных летательных аппарата, двигавшихся в сторону Москвы. Оба дрона были сбиты средствами ПВО, системы РЭБ не применялись. Как утверждают военные, в результате террористической атаки разрушений на земле нет, пострадавших тоже.

Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

- говорится в сообщении.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, один из беспилотников сбили в районе Домодедово, а второй - в районе Минского шоссе. Он подтвердил, что никаких последствий их падения нет, никто не пострадал. В настоящее время на месте падения беспилотников работают экстренные службы.

Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе

- написал он в своем ТГ-канале.

Очевидцы говорят, что оба БПЛА были сбиты с разницей в минут 10, примерно в 02:40 прозвучал первый взрыв, а в 02:50 - второй. Предыдущая попытка Киева атаковать Москву была предпринята 6 августа, один украинский беспилотник был сбит ПВО в районе аэропорта Внуково.
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2 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:16
    +2
    Хороший результат! Только не расслабляться! Еще впереди много провокаций, и на все надо ответить. Желательно, в многократном размере.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 06:18
    0
    вот все неймется украинским хулиганам или пассажирский самолет сбить, или крупный пожар в столице вызвать. На фронте успехов нет, так думают подлостью репутацию " переможников" подправить . Так вот и любая , которой при нормальных разборках морду кулаком отшкурят, норовит потихоньку в спину плюнуть.