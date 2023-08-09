Появились данные о задействовании в «контрнаступлении» ВСУ уже второго резервного корпуса

Стало известно о задействовании уже второго резервного корпуса вооружённых сил Украины в так называемом контрнаступлении, которое продолжается уже более двух месяцев. Эта информация подтверждается тем, что в плен к российским войскам сразу на нескольких участках фронта стали попадать украинские военнослужащие из подразделений, которые ранее не задействовались командованием ВСУ непосредственно на фронте. Эти подразделения и относятся к упомянутому корпусу армии Украины.
Военнослужащие армии противника из состава уже второго по счёте резервного корпуса (а по последним данным, таких корпусов в ВСУ было сформировано три) стали попадать в плен к ВС РФ под Купянском, а также юго-западнее Артёмовска.
Таким образом, украинское командование, по сути, выполняет директивы Пентагона, где ранее заявили, что «ВСУ должны прорвать линию обороны российских войск массовым использованием крупных резервом». Правда, и в этом случае массовое использование тех самых резервов далеко не всегда сопряжено у Украины с наступательными действиями. Например, под Купянском войска второго резервного корпуса ВСУ используются в том числе в оборонительных целях.
Ранее Минобороны РФ, напомним, сообщало, что с 3 июня (день начала «контрнаступа») украинские войска потеряли более 43 тысяч человек и более 1000 танков и других бронемашин. Это самые массовые потери среди всех армий мира в рамках одной операции со времён Второй мировой войны.