Военное обозрение
Войти Регистрация

Появились данные о задействовании в «контрнаступлении» ВСУ уже второго резервного корпуса

1
Появились данные о задействовании в «контрнаступлении» ВСУ уже второго резервного корпуса

Стало известно о задействовании уже второго резервного корпуса вооружённых сил Украины в так называемом контрнаступлении, которое продолжается уже более двух месяцев. Эта информация подтверждается тем, что в плен к российским войскам сразу на нескольких участках фронта стали попадать украинские военнослужащие из подразделений, которые ранее не задействовались командованием ВСУ непосредственно на фронте. Эти подразделения и относятся к упомянутому корпусу армии Украины.


Военнослужащие армии противника из состава уже второго по счёте резервного корпуса (а по последним данным, таких корпусов в ВСУ было сформировано три) стали попадать в плен к ВС РФ под Купянском, а также юго-западнее Артёмовска.

Таким образом, украинское командование, по сути, выполняет директивы Пентагона, где ранее заявили, что «ВСУ должны прорвать линию обороны российских войск массовым использованием крупных резервом». Правда, и в этом случае массовое использование тех самых резервов далеко не всегда сопряжено у Украины с наступательными действиями. Например, под Купянском войска второго резервного корпуса ВСУ используются в том числе в оборонительных целях.

Ранее Минобороны РФ, напомним, сообщало, что с 3 июня (день начала «контрнаступа») украинские войска потеряли более 43 тысяч человек и более 1000 танков и других бронемашин. Это самые массовые потери среди всех армий мира в рамках одной операции со времён Второй мировой войны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 06:24
    0
    Не жалеют нацисты людей. Всё в угоду западным кураторам. Полное пренебрежение к собственному народу. Жутко становится от количества бессмысленных жертв.