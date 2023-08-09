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ВС РФ отработали нанесение удара ОТРК «Искандер-М» по аэродромам и командным пунктам условного противника на полигоне неподалёку от границы с Польшей

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ВС РФ отработали нанесение удара ОТРК «Искандер-М» по аэродромам и командным пунктам условного противника на полигоне неподалёку от границы с Польшей

Российское оборонное ведомство сообщает об отработке ракетного ударов ОТРК «Искандер-М» на северо-западе страны. В сводке говорится, что использовался оперативно-тактический ракетный комплекс ракетного соединения Балтийского флота.


В рамках дивизионного учения удары наносились по КП (командным пунктам), железнодорожным узлам и аэродромам условного противника. Отработка нанесения ударов с применением ОТРК осуществлялась на полигоне в самом западном регионе страны – Калининградской области.
Служба информации Минобороны сообщает, что после получения координат расчёты «Искандер-М» осуществили электронные пуски.

В связи с возросшей военной активностью в Польше, у границы России, можно предположить, что электронные ракетные пуски отрабатывались по целям именно на польской территории. Официально это не подтверждено, но вероятность проведения учений именно с такими целями точно не нулевая.

Например, от Балтийска до Варшавы около 280 км по прямой, до логистического узла НАТО, используемого в Жешуве для переброски сил и средств на Украину, от Калининградской области РФ – около 500 км. В обоих этих случаях расстояние может быть покрыто ракетами российского ОТРК «Искандер-М».
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12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:30
    +4
    ВС РФ отработали нанесение удара ОТРК «Искандер-М» по аэродромам и командным пунктам условного противника на полигоне неподалёку от границы с Польшей

    ***
    — Пока с этой стороны границы ...
    ***
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 08:15
      0
      Я так понимаю, что девочка дизайнер опять все напутаЛ. Речь в статье о баллистической Искандер-М, а на фото крылатая Искандер-К.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 06:31
    +2
    А вот это очень правильно, очень нужно. После такого хорошего удара очень хорошо и приятно , а главное полезно, послушать что-нибудь классическое, типа " Полета валькирий" Вагнера, в исполнении хороших музыкантов.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:34
    0
    Блин..Обрадовался,думал ну вот оно..,пока только по "условному".Впрочем,тяжело в учении
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:08
      0
      Ну, у нас, как бы, и безусловный противник есть, там и отрабатывать надо, хрен ли за бесплатно технику гонять
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 06:35
    +1
    Полякам привет готовится и ответ ка в случае дерганья к Западным границам Белоруссии!
    Это уже не предупреждение поленьям, лабусам Трибалтам!
    И шайке НАТО!
    Нам чужой земли не надо!!!
    Но и своей не отдадим!!!!
    Враг будет разбит!!!!!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +1
    можно предположить, что электронные ракетные пуски отрабатывались по целям именно на польской территории.
    В связи с ситуацией сложившейся на польско-белорусской границе и желанием оккупировать часть Западной Украины основания для такого предположения очевидны. И не сомневаюсь, что в нужных местах на нашей территории и территории Белоруссии координаты необходимых целей на польской территории уже внесены в полетные программы ракет... на всякий случай.
  6. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 06:45
    +3
    Что, за корявое название, «полигон не далеко от польской границы». У Нас в области все не далеко от польской границы. Самое ближайшее расстояние от Калининграда до польской границы 37 км, по дороге 40 км.
    НАТОвцы, знают что с появлением Искандеров в Калининградской области. У них остаётся мало безопасных зон не только в Польше и Прибалтике, но и в Германии( Берлин под прицелом). Искандеры в Белоруси, закрывают западное и юго-западное направление. А, Искандер трудносбиваемая цель.
    1. C-Real
      C-Real Сегодня, 06:59
      0
      Пока нет ни одного подтвержденного факта удачной работы ПВО по ОТРК Искандер.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:57
    +1
    В связи с возросшей военной активностью в Польше, у границы России, можно предположить, что электронные ракетные пуски отрабатывались по целям именно на польской территории.
    Однозначно. Ибо полякия сильно возбудилась. Немного окатить их водичкой, холодненькой. Можно и кипятком, не откажусь.
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 07:10
      0
      Что б поляков охолнить надо что б англичанцы рванули трубопровод с газом на Польшу.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 08:35
      0
      Они так возбудились, что строят забор из рабицы на границе с РФ. Наивные мысли, что в случае конфликта, забор не преодолеем Нашей техникой.