ВС РФ отработали нанесение удара ОТРК «Искандер-М» по аэродромам и командным пунктам условного противника на полигоне неподалёку от границы с Польшей

Российское оборонное ведомство сообщает об отработке ракетного ударов ОТРК «Искандер-М» на северо-западе страны. В сводке говорится, что использовался оперативно-тактический ракетный комплекс ракетного соединения Балтийского флота.
В рамках дивизионного учения удары наносились по КП (командным пунктам), железнодорожным узлам и аэродромам условного противника. Отработка нанесения ударов с применением ОТРК осуществлялась на полигоне в самом западном регионе страны – Калининградской области.
Служба информации Минобороны сообщает, что после получения координат расчёты «Искандер-М» осуществили электронные пуски.
В связи с возросшей военной активностью в Польше, у границы России, можно предположить, что электронные ракетные пуски отрабатывались по целям именно на польской территории. Официально это не подтверждено, но вероятность проведения учений именно с такими целями точно не нулевая.
Например, от Балтийска до Варшавы около 280 км по прямой, до логистического узла НАТО, используемого в Жешуве для переброски сил и средств на Украину, от Калининградской области РФ – около 500 км. В обоих этих случаях расстояние может быть покрыто ракетами российского ОТРК «Искандер-М».