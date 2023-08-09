Немецкий концерн выкупил в Бельгии списанные танки Leopard 1 для последующей передачи Украине

Немецкий Rheinmetall подготовит для Украины партию танков Leopard 1. По данным немецкой прессы, концерн выкупил у Бельгии пятьдесят танков с хранения бельгийской армии, но до Украины доедут не все. Об этом сообщает Handelsblatt.
Согласно публикации, Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, после доставки в Германию их приведут в боевой вид и отправят на Украину, но не все, а всего 30 единиц. Куда пойдут еще двадцать, пока информации нет, возможно, что на запчасти. Сроки поставки также не называются.
Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems
- пишет издание.
Уточняется, что ранее аналогичные танки концерн хотел выкупить у Швейцарии, но получил отказ, после чего обратился к бельгийцам. Как оказалось, сами бельгийцы не намеревались поставлять танки Украине, поскольку их восстановление обошлось бы сильно дорого, но при этом не отказались их продать "неназванной стране" с последующей передачей Украине. Как оказалось, этой самой страной стала Германия, принимающая самое активное участие в вооружении киевского режима.
Уточняется, что правительство Бельгии не участвовало в сделке, так как списанные танки принадлежали частной компании.
Весной этого года министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине танков Leopard 1A5 из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Всего, по подсчетам экспертов, Украина может получить до 160 танков первой серии.