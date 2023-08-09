Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий концерн выкупил в Бельгии списанные танки Leopard 1 для последующей передачи Украине

17
Немецкий концерн выкупил в Бельгии списанные танки Leopard 1 для последующей передачи Украине

Немецкий Rheinmetall подготовит для Украины партию танков Leopard 1. По данным немецкой прессы, концерн выкупил у Бельгии пятьдесят танков с хранения бельгийской армии, но до Украины доедут не все. Об этом сообщает Handelsblatt.


Согласно публикации, Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard 1, после доставки в Германию их приведут в боевой вид и отправят на Украину, но не все, а всего 30 единиц. Куда пойдут еще двадцать, пока информации нет, возможно, что на запчасти. Сроки поставки также не называются.

Концерн Rheinmetall готовит очередной экспорт боевых танков на Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems

- пишет издание.

Уточняется, что ранее аналогичные танки концерн хотел выкупить у Швейцарии, но получил отказ, после чего обратился к бельгийцам. Как оказалось, сами бельгийцы не намеревались поставлять танки Украине, поскольку их восстановление обошлось бы сильно дорого, но при этом не отказались их продать "неназванной стране" с последующей передачей Украине. Как оказалось, этой самой страной стала Германия, принимающая самое активное участие в вооружении киевского режима.

Уточняется, что правительство Бельгии не участвовало в сделке, так как списанные танки принадлежали частной компании.

Весной этого года министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине танков Leopard 1A5 из наличия концерна Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG). Всего, по подсчетам экспертов, Украина может получить до 160 танков первой серии.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 06:37
    0
    Там собственники, случайно, не евреи или украинцы, а то все какие то мутные схемы прорабатывают со распилом денег, то завод в украине построить, то вот списанные танки перепродать)).
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:29
      +1
      то вот списанные танки перепродать)).

      Списанные не значит "убитые" в хлам это наверное как было раньше в 90-е с б/у иномарками которые гоняли к нам из гейроппы и некоторые из которых коптят до сих пор. Вопрос в том как нас русских ненавидят коль тратят такие огромные средства помогая каким то как-лам не помнящим добра.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:38
    -1
    И это передовая страна Европы,с сильной экономикой,технологиями,качеством(и отвратительной ремонтопригодностью,кстати)...Еще немного и пойдут в табор сборщиками металлолома.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:44
      0
      Шароварным и такое сойдёт - для мясных контраступов сгодится и восстановленное старье.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:33
      0
      .Еще немного и пойдут в табор сборщиками металлолома.

      Не хило этот металлолом гоняет по краине. Тут весь прикол наверное в том что количество танков решает исход наступления .
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:39
    0
    После доставки в Германию их приведут в боевой вид

    ***
    — Кресты нарисуют ...
    ***
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
      0

      Владимир Владимирович Воронцов (Владимир Владимирович Воронцов)
      Сегодня, 06:39
      НОВЫЙ
      +1
      После доставки в Германию их приведут в боевой вид

      ***
      — Кресты нарисуют ...
      ***
      фашистяры свои "нарисуют", укронацики свои. Но точно такие же.
    2. spech
      spech Сегодня, 06:48
      +2
      А вот с финскими самолётами даже крестов рисовать не надо
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 06:59
        +1
        Вроде несколько лет назад свастику всё-таки убрали.
        Кстати, данный символ являлся логотипом ВВС Финляндии с 20х годов, когда НСДАП как такового ещё не было.
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 07:32
          0
          Цитата: Escariot
          Вроде несколько лет назад свастику всё-таки убрали.
          Кстати, данный символ являлся логотипом ВВС Финляндии с 20х годов, когда НСДАП как такового ещё не было.

          what Если не ошибаюсь свастика еще присутствует на флагах некоторых подразделений и флаге академии ВВС Финляндии.
          Уже были рассуждения об истории появления свастики-хакаристи с переданным шведским графо Эриком фон Розеном самолетом в дар Финляндии в 1918 или 1920 году.
          Что примечательно, финны заявляли что свастика не имеет ничего общего с нацисткой немецкой свастикой, которая повернута относительно финской под углом, но на штандарте Гитлера она расположена как и финская.
          Эрик фон Розен чуть позже стал национал-социалистом и свояком Германа Геринга.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 06:49
    +2
    Всего, по подсчетам экспертов, Украина может получить до 160 танков первой серии.
    А за ними на Украину могут поехать М-48,М-60, М-1, АМХ-30
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:01
      -1
      Про М60 тоже уже давно думал.Не все же они пошли на металлургию.Что там в Аризонской пустыне еще завалялось?
    2. Наган
      Наган Сегодня, 07:04
      +1
      Цитата: svp67
      А за ними на Украину могут поехать М-48,М-60, М-1, АМХ-30

      M4 Sherman, M3 Stuart... И так аж до Renault FT-17 и Mark I, весь антиквариат, который только смогут найти.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +1
    Rheinmetall выкупил у бельгийской компании OIP Land Systems 50 танков Leopard
    При этом Бельгия перевела стрелки на частную компанию, которая может действовать по своему усмотрению. Так на всякий случай, чтобы в нужный момент при необходимости дистанцироваться от этой сделки. Концерн Rheinmetall явно действует не по своей инициативе, а с отмашки правительства ФРГ. Германия по уши погрязла в украинском конфликте и выкарабкиваться из этой зловонной ямы пока не собирается. В Киеве естественно рады возможности получения еще 50 танков. Куда не кинь, всюду враги России.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:08
      0
      Цитата: rotmistr60
      При этом Бельгия перевела стрелки на частную компанию, которая может действовать по своему усмотрению. Так на всякий случай, чтобы в нужный момент при необходимости дистанцироваться от этой сделки.

      Зато перед Хозяином отчитаться можно. "Да, помогли. Как сумели"
  6. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 07:29
    -1
    На тебе боже,что мне не гоже.Уже по этому принцепу передают .
  7. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 09:12
    0
    Тигры и пантеры закупать? а.. а? Жаль что во всем мире на ходу только несколько танков осталось laughing