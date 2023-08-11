Военное обозрение
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Серьёзные ребята взялись за «распил» бюджета ВМС США

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Серьёзные ребята взялись за «распил» бюджета ВМС США

За решение проблемы взялась Bartlett Maritime Со, штат Огайо. И начала она с того, что исполнительным вице-президентом по стратегическим коммуникациям назначен контр-адмирал в отставке Чарльз Браун. Помимо этого, для лоббирования интересов фирмы задействована "тяжелая артиллерия" в лице банка Goldman Sachs и юридической фирмы Squire Patton Boggs. Эта фирма в настоящее время является третьей по величине лоббистской фирмой в США, после Akin Gump Strauss Hauer & Feld и Brownstein Hyatt Farber Schreck. Отделом лоббирования, которым долгое время руководил Томас Хейл Боггс-младший , в настоящее время управляют Эдвард Ньюберри и Роберт Капла. Данная юридическая контора была основана в Огайо, в конце XIX века, но и сейчас сохраняет прочные связи с политическими и промышленными элитами штата.


Компания Bartlett, основанная в 2019 году, планирует сосредоточить ремонт АПЛ и комплектующих, на двух новых предприятиях на северо-востоке Огайо и купить специализированный литейный завод, чтобы сократить сроки ремонта подводных лодок, в среднем на сто дней, что позволит разгрузить центры технического обслуживания в Пьюджент-Саунде и Портсмуте. В первоначальном предложении, объявленном в марте 2022 года, Бартлетт предлагал построить верфь в Лорейне, штат Огайо, на озере Эри, для проведения капитального ремонта. План Бартлетта пользуется поддержкой членов делегации Конгресса штата Огайо, но в Вашингтоне это заявление пока никак не комментировали.

Среди препятствий на пути к объекту Лорейн будет перемещение подводных лодок через шлюзы морского пути Святого Лаврентия и получение разрешения от канадских национальных и провинциальных правительств на проход через их часть Великих озер. В качестве решения проблемы, предлагается вариант строительства верфи на военно-морской базе Гуз-Крик, Южная Каролина.

Учитывая то, какие ребята работают в Squire Patton Boggs, а также учитывая желание банка Goldman Sachs "подзаработать" на "распухающем" военном бюджете, всё возможно. Вопрос только в том, как к этому отнесутся General Dynamics Electric Boat и Huntington-Ingalls Industries. Понравится ли им, что кто-то хочет отрезать кусок от их пирога.
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15 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 07:09
    +4
    Бюджет США всегда пилили только серьёзные ребята
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 07:49
      +3
      А у нас, в своем огороде бурьян, а на чужой пальцем тычем.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:11
        +1
        Капитализм, однако, тут, там, если и есть разница, то в количестве вкусняшек, которые пытаются поделить или схавать в одного.
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 08:57
      +1
      Так то, оно так. Да только другие, не менее серьезные ребята, решили немного перераспределить потоки))) Голдман сач - ребята серьезней некуда)))
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:12
    +4
    Да пусть грызутся между собой. Хотя "добрый дедушка" им еще фантиков нарисует, чтобы на всех хватило.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:08
      +1
      Большие "акулы" могут передратся, конечно, но скорее всего, они кого то поменьше поделят и схавают.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:20
    +3
    президентом по стратегическим коммуникациям назначен контр-адмирал в отставке Чарльз Браун
    Коррупция в Сша поставлена на широкую ногу и легализована замысловатым определением лоббизм. Будучи на службе генералы и адмиралы знатно лоббируют приобретение продукции той или иной компании ВПК (от которой кормятся), а уйдя на заслуженный отдых занимают руководящие посты в этих компаниях. Красота.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:58
      +1
      Предположим, раньше были некоторые правила, ограничения, которые, все ж, соблюдали все реальные игроки этого "спектакля"... судя по высказываниями специалистов по тамошние делам, даже эта система ограничений, теперь, поломатая и лепят так, кто на что горазд.
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 08:58
      +1
      У них так было всегда и везде. Но, коррупция есть только в России и еще, тоталитаризм)))
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:30
        0
        Да ладно... стоит что то вякнуть в сторону полосатиков, поругать их, так сразу найдут у таких коррупцию, угрозу демократии и много чего ещё.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    +1
    Серьёзные ребята взялись за «распил» бюджета ВМС США
    Вокруг больших бабок всегда серьёзная возня идёт.
    Правил, законов, приличия.... нет, не слышали.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:58
    -1
    Интересно,как "приватизатор" всея Руси Костин справится с ролью Ричарда Гира в фильме "Красотка"?Ремейк голивудского фильма вчера стартовал в России ,только не на экране, а в реальной жизни.Явно не то он хотел приватизировать,попилить здесь не получится.
    Путин с правительством ,оригинально "пошутили" передав в управление акции ОСК ВТБ на пять лет! lol
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:06
    +2
    Дедушка Джо разбрасывает миллиарды, как сеятель. Не подобрать их большой грех, чем и занимаются "серьезные ребята".
  7. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 08:32
    +1
    - Ай-яй-яй.... Как жаль! Как жаль! Не послать ли нам туда наших эффективных менеджеров - навести необходимый порядок...?!
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:00
      0
      Вот - вот, статейка как раз об этом. Кога выполняется гособоронзаказ - злоупотребления просто неизбежны, потому что проконтролировать каждый рубль (доллар) просто не реально. Поэтому, прежде чем ругать Россию - посмотрите на тан.