Серьёзные ребята взялись за «распил» бюджета ВМС США

За решение проблемы взялась Bartlett Maritime Со, штат Огайо. И начала она с того, что исполнительным вице-президентом по стратегическим коммуникациям назначен контр-адмирал в отставке Чарльз Браун. Помимо этого, для лоббирования интересов фирмы задействована "тяжелая артиллерия" в лице банка Goldman Sachs и юридической фирмы Squire Patton Boggs. Эта фирма в настоящее время является третьей по величине лоббистской фирмой в США, после Akin Gump Strauss Hauer & Feld и Brownstein Hyatt Farber Schreck. Отделом лоббирования, которым долгое время руководил Томас Хейл Боггс-младший , в настоящее время управляют Эдвард Ньюберри и Роберт Капла. Данная юридическая контора была основана в Огайо, в конце XIX века, но и сейчас сохраняет прочные связи с политическими и промышленными элитами штата.Компания Bartlett, основанная в 2019 году, планирует сосредоточить ремонт АПЛ и комплектующих, на двух новых предприятиях на северо-востоке Огайо и купить специализированный литейный завод, чтобы сократить сроки ремонта подводных лодок, в среднем на сто дней, что позволит разгрузить центры технического обслуживания в Пьюджент-Саунде и Портсмуте. В первоначальном предложении, объявленном в марте 2022 года, Бартлетт предлагал построить верфь в Лорейне, штат Огайо, на озере Эри, для проведения капитального ремонта. План Бартлетта пользуется поддержкой членов делегации Конгресса штата Огайо, но в Вашингтоне это заявление пока никак не комментировали.Среди препятствий на пути к объекту Лорейн будет перемещение подводных лодок через шлюзы морского пути Святого Лаврентия и получение разрешения от канадских национальных и провинциальных правительств на проход через их часть Великих озер. В качестве решения проблемы, предлагается вариант строительства верфи на военно-морской базе Гуз-Крик, Южная Каролина.Учитывая то, какие ребята работают в Squire Patton Boggs, а также учитывая желание банка Goldman Sachs "подзаработать" на "распухающем" военном бюджете, всё возможно. Вопрос только в том, как к этому отнесутся General Dynamics Electric Boat и Huntington-Ingalls Industries. Понравится ли им, что кто-то хочет отрезать кусок от их пирога.