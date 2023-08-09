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Митрополит раскольнической ПЦУ обвинил власти Украины в том, что они сами выдумывают войну

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Митрополит раскольнической ПЦУ обвинил власти Украины в том, что они сами выдумывают войну

«Зрада» пришла, откуда не ждали. Так, сообщается о том, что один из иерархов раскольнической ПЦУ (так называемой Православной церкви Украины) митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (Ковальчук) обратился к прихожанам с проповедью, вызвавшей негодование у политических элит нынешней Украины.


Митрополит раскольнической церкви, на которую киевский режим и западные спецслужбы делают в своём противостоянии с Россией и всем православным миром особую ставку, вдруг обвинил власти Украины в выдумывании войны.

Обращаясь к прихожанам в Черновицкой области, Даниил заявил буквально следующее:

Дорогие братья и сестры, мы преклоняемся перед вами, так как вы преодолеваете (трудности) вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не засудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище и дать богоспасение.

По словам Даниила, украинская власть мешает свободному перемещению паломников, вводя множество запретов, противоречащих духу христианской религии.

Для справки: митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил в своё время служил в другой раскольнической церкви Украины – УПЦ так называемого киевского патриархата. В 2011 году он одним из первых на Украине предложил перевести православную церковь Украины в подчинению Константинопольскому патриарху. Для Украины «зрада» в том, что в 1976 году он окончил Московскую духовную семинарию. Но раньше на этот факт особого внимания не обращали.
Использованы фотографии:
Википедия/Сергей Зел
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12 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:52
    +2
    Обращаясь к прихожанам в Черновицкой области, Даниил заявил буквально следующее:

    Дорогие братья и сестры, мы преклоняемся перед вами, так как вы преодолеваете (трудности) вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не засудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище и дать богоспасение.
    Походу, после таких речей, займет место митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, которого 07 августа выпустили из под ареста, под залог без малого в 1 млн. зелени. Собирали всем миром.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:04
      +5
      Цитата: a.s.zzz888
      Походу, займет место митрополита Павла,

      Митрополит ПЦУ занять место митрополита УПЦ не может. hi
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:10
        +4

        ДымОк_в_дЫмке (Александр)
        Сегодня, 07:04
        НОВЫЙ

        +1
        Цитата: a.s.zzz888
        Походу, займет место митрополита Павла,

        Митрополит ПЦУ занять место митрополита УПЦ не может. hi
        Я имел ввиду место в КПЗ, где находился митрополит Павел. И Вам, моё hi
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:21
          +4
          Цитата: a.s.zzz888
          Я имел ввиду место в КПЗ, где находился митрополит Павел. И Вам, моё

          С такой трактовкой согласен, шансы велики. hi
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:13
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Митрополит ПЦУ занять место митрополита УПЦ не может.

        Так они Лавру к ПЦУ причислят. А УПЦ Московского патриархата уже (по факту) выкинули оттуда. Интересует другое. Этот митрополит на Западной Украине глаголит. Тоже паству к миру готовит или противостоять католикам решит.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 07:30
          +2
          Цитата: Егоза
          Тоже паству к миру готовит или противостоять католикам решит.

          К переезду в Румынию готовится, причем вместе с Черновцами и Буковиной.
        2. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 07:31
          +2
          Это Буковина и Черновцы. Родина Софии Ротару. Это не Галиция, повёрнутая на своём украинстве и русофобии. Во всяком случае не до такой степени.
      3. Попандос
        Попандос Сегодня, 07:40
        0
        «Зрада» пришла, откуда не ждали.

        Иуда, он, как говорится и в африке (х0хляндии) - Иуда.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:40
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Походу, после таких речей

      митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (Ковальчук) обратился к прихожанам с проповедью, вызвавшей негодование у политических элит нынешней Украины.

      Да хоть какие обвесы и одеяния на себя одевайте, и речи говорите, но веры у меня к вам, господа украинцы, во всех ипостасях, нет! no
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:56
    0
    За этого тоже мильен баксов выплатим утыркам?Я вот думаю так-служитель Бога глаголит в этой проповеди правду.Ну,так и следуй за Господом на Голгофу.Неси один свой крест.Хотя ,это больше относится к нашим священникам с "Большой Буквы",побегущих просить за страдающего "брата в вере"
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +6
    «Зрада» пришла, откуда не ждали.
    Что-то слишком часто зрада начала подкрадываться "незаметно" к киевскому режиму. Это и обстановка на ЛБС с большими потерями и отсутствием продвижения, это пока небольшая, но критика действий ВСУ в западных СМИ, это и провальные междоусобчики на различных заграничных площадках, а теперь и свой митрополит прямо и без обиняков обвинил власти Украины. Разброд и шатание начинается в умах "истинных украинцев". Что же ожидает их в дальнейшем и какая очередная зрада поджидает за углом?
  4. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:18
    +5
    Украину на Западе в общем-то сливают, и крысы побежали с корабля. Т.е. упомянутый в статье имярек, получив всё, что хотел от нынешней укр. власти, теперь отмежёвывается от неё. Только и всего. Думаю, это только начало.