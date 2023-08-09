Митрополит раскольнической ПЦУ обвинил власти Украины в том, что они сами выдумывают войну

Дорогие братья и сестры, мы преклоняемся перед вами, так как вы преодолеваете (трудности) вопреки невозможному. Наша власть выдумывает то войну, то боится, чтобы московские их не засудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище и дать богоспасение.

«Зрада» пришла, откуда не ждали. Так, сообщается о том, что один из иерархов раскольнической ПЦУ (так называемой Православной церкви Украины) митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил (Ковальчук) обратился к прихожанам с проповедью, вызвавшей негодование у политических элит нынешней Украины.Митрополит раскольнической церкви, на которую киевский режим и западные спецслужбы делают в своём противостоянии с Россией и всем православным миром особую ставку, вдруг обвинил власти Украины в выдумывании войны.Обращаясь к прихожанам в Черновицкой области, Даниил заявил буквально следующее:По словам Даниила, украинская власть мешает свободному перемещению паломников, вводя множество запретов, противоречащих духу христианской религии.Для справки: митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил в своё время служил в другой раскольнической церкви Украины – УПЦ так называемого киевского патриархата. В 2011 году он одним из первых на Украине предложил перевести православную церковь Украины в подчинению Константинопольскому патриарху. Для Украины «зрада» в том, что в 1976 году он окончил Московскую духовную семинарию. Но раньше на этот факт особого внимания не обращали.