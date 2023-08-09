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В Пентагоне назвали сумму, которую Белый дом может потратить на закупку вооружений для Киева без согласования с Конгрессом

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В Пентагоне назвали сумму, которую Белый дом может потратить на закупку вооружений для Киева без согласования с Конгрессом

Администрация Байдена имеет средства для оказания военной помощи Украине, обращаться к Конгрессу за дополнительным финансированием нет необходимости. С таким заявлением выступила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.


В американском военном ведомстве прошел очередной брифинг, посвященный Украине и ее финансированию со стороны США. Как заявила Сингх, Киеву еще долго не нужно ни о чем беспокоится, у Белого дома имеются необходимые для закупки вооружений средства, так что поддержка гарантирована. По ее словам, администрация Байдена имеет более 6 млрд. долларов, которые будут направлены Киеву. Представитель Пентагона напомнила, что такая сумма образовалась после того, как была обнаружена бухгалтерская ошибка в документах. А поскольку эти деньги как бы уже "потрачены", никаких согласований с Конгрессом не нужно.

Деньги у нас не закончились. У нас все еще есть средства от переоценки, которую мы провели ранее в этом году. Как вы помните, это примерно шесть миллиардов долларов

- заявила Сингх добавив, что не знает, имеются ли у Пентагона средства для Украины сверх этого.

Ранее американская пресса сообщала, что в Пентагоне обнаружили некую ошибку в документах, в результате которой Украина получала оружие по завышенным ценам. После перерасчета у Белого дома появилось где-то 6,2 млрд. долларов "лишних" денег. И это в тот момент, когда Конгресс начал зажимать финансирование для Зеленского. Странное совпадение.

Как уже заявили в администрации Байдена, вся сумма уйдет на помощь Киеву, первый пакет военной помощи для ВСУ из этих средств уже формируется. В Белом доме очень рады, что согласовывать траты не нужно, возможно, что на этих остатках Байден планирует дотянуть до конца 2023 финансового года, а там новый бюджет и новые средства для Киева.
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7 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:19
    +2
    Они своей страной, своими проблемами занимаются? what Только краина на повеске дня.. wassat
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:09
      +1
      Цитата: Mouse
      Они своей страной, своими проблемами занимаются? Только краина на повеске дня..

      Байден своими и занимается.
      Ему уже диагноз ставить можно: "Бурисма" головного мозга.
      Деньги на лечение и уменьшение последствий ему не жалко.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:40
      0
      Цитата: Mouse
      ..... what Только краина на повеске дня.. wassat

      Так они стараются ослабить Россию. Для Байдена и глобалистов это сейчас , видимо, самое важное. Стоит вспомнить, как боролись для разрушения СССР
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +4
    администрация Байдена имеет более 6 млрд. долларов, которые будут направлены Киеву
    "Ослабление" России по американски продолжается и пока конца этому не видно. Вот только результаты этого у американцев явно не совпадают с задуманными ранее планами.
    Деньги у нас не закончились.
    Кто бы сомневался. Сидя на печатном станке пока можно чувствовать себя хозяином положения.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 07:25
      +2
      Цитата: rotmistr60
      "Ослабление" России по американски продолжается

      Да.... Россия превыше всего! smile
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:55
    +1
    Скоро исполнится год, как проводится расследование взрывов на СП.
    США вправе заниматься проблемами других стран только потому, что в своей стране эти проблемы недостаточно актуальны.
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 08:29
    0
    Байден планирует дотянуть до конца 2023 финансового года

    Вообще-то финансовый год у них с 1 сентября. или октября, точно не помню.
    Так что тянуть не долго осталось.