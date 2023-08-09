Байден одобрил обучение натовскими инструкторами украинских лётчиков пилотированию американских F-16

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх сделала заявление по поводу развития ситуация с вероятными поставками в интересах киевского режима американских истребителей F-16.По словам Сингх, президент Соединённых Штатов Джо Байден «одобрил дальнейший прогресс в тренировках украинских лётчиков по управлению самолётами F-16». Речь идёт об одобрении программы, в рамках которой украинских лётчиков будут обучать натовские инструкторы.По большому счёту, речь идёт о формальности, ведь тренировки украинских лётчиков уже стартовали на территории самих США – в штате Аризона. Теперь к тренировкам по пилотированию американских истребителей могут подключаться и инструкторы из других стран, где такие истребители есть на вооружении военно-воздушных сил.Ранее в американской прессе проходили материалы о том, что малое количество украинских лётчиков надлежащим образом владеют английским языком. Это, как утверждается, мешает эффективному обучению. Ещё раньше министр обороны Украины Резников заявлял, что если американская программа предполагает переобучение лётчиков управлению F-16 в течение полугода, то для лётчиков ВС ВСУ её можно сократить до четырёх месяцев. По словам Резникова, причина в том, что «украинцы быстро учатся».На самом деле, для США основной вопрос не в том, как учатся украинцы, а в том, где базировать F-16 при их отправке на Украину. Накануне в украинском военном ведомстве признали, что им приходится постоянно перебазировать свои наличествующие Су-24 с франко-британскими ракетами Storm Shadow, чтобы обезопасить от российских ударов. Эксперты высказывают мнение о том, что F-16 вполне могут быть размещены за пределами Украины, а в её воздушное пространство будут входить на короткое время – для выполнения определённых операций.