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Байден одобрил обучение натовскими инструкторами украинских лётчиков пилотированию американских F-16

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Байден одобрил обучение натовскими инструкторами украинских лётчиков пилотированию американских F-16

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх сделала заявление по поводу развития ситуация с вероятными поставками в интересах киевского режима американских истребителей F-16.

По словам Сингх, президент Соединённых Штатов Джо Байден «одобрил дальнейший прогресс в тренировках украинских лётчиков по управлению самолётами F-16». Речь идёт об одобрении программы, в рамках которой украинских лётчиков будут обучать натовские инструкторы.

По большому счёту, речь идёт о формальности, ведь тренировки украинских лётчиков уже стартовали на территории самих США – в штате Аризона. Теперь к тренировкам по пилотированию американских истребителей могут подключаться и инструкторы из других стран, где такие истребители есть на вооружении военно-воздушных сил.

Ранее в американской прессе проходили материалы о том, что малое количество украинских лётчиков надлежащим образом владеют английским языком. Это, как утверждается, мешает эффективному обучению. Ещё раньше министр обороны Украины Резников заявлял, что если американская программа предполагает переобучение лётчиков управлению F-16 в течение полугода, то для лётчиков ВС ВСУ её можно сократить до четырёх месяцев. По словам Резникова, причина в том, что «украинцы быстро учатся».

На самом деле, для США основной вопрос не в том, как учатся украинцы, а в том, где базировать F-16 при их отправке на Украину. Накануне в украинском военном ведомстве признали, что им приходится постоянно перебазировать свои наличествующие Су-24 с франко-британскими ракетами Storm Shadow, чтобы обезопасить от российских ударов. Эксперты высказывают мнение о том, что F-16 вполне могут быть размещены за пределами Украины, а в её воздушное пространство будут входить на короткое время – для выполнения определённых операций.
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9 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:16
    0
    Эксперты высказывают мнение о том, что F-16 вполне могут быть размещены за пределами Украины, а в её воздушное пространство будут входить на короткое время – для выполнения определённых операций.

    Придется перехватывать. Если только по местам базирования за пределами Украины "случайно" не попасть ракетой.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 07:19
      +2
      А почему "случайно"-то? Вроде чётко заявлялось ранее, что, если вражеские самолёты будут взлетать с аэродромов, которые находятся за пределами Украины и наносить удары по нам, то такие аэродромы также будут считаться законной целью для ударов по ним.
      1. Si1vernn
        Si1vernn Сегодня, 07:23
        +2
        О, эти красные линии)). Сколько мы о них слышали.
        Да и зачем кого то обучать, посадил своих пилотов, отстрелялся, потом вернулся на базу. А сбили, там и не разберёшься, украинец он или нет.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 07:56
          0
          Цитата: Si1vernn
          А сбили, там и не разберёшься, украинец он или нет.

          Теперь научились анализ DNA делать так, что чуть не всю генеалогию можно выяснить. Конечно, ФИО и год рождения пока не умеют, а вот национальность вполне. Если в анализе по 40% англосаксонских и, скажем, итальянских генов, а прочие тоже западноевропейские и ни разу не славянские, то покойника за гарного хлопца не выдать. И материала не больно много надо для анализа, одного зуба вполне хватит.
      2. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:25
        +1
        Вроде чётко заявлялось ранее, что, если вражеские самолёты будут взлетать с аэродромов, которые находятся за пределами Украины и наносить удары по нам, то такие аэродромы также будут считаться законной целью для ударов по ним

        Если это пообещает Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации - тогда это серьёзно. Остальное - линии неясного оттенка.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:57
          0
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации - тогда это серьёзно.

          Это Недимон, что ли? Тоже мне, серьезный человечище... Ха-ха....
      3. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 07:27
        -1
        Цитата: DirtyLiar
        Вроде чётко заявлялось ранее,

        Ох, чего только чётко не заявлялось! И где оно теперь?...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:27
    +2
    Джо Байден «одобрил дальнейший прогресс в тренировках украинских лётчиков по управлению самолётами F-16»
    Дед дал официальное "добро" и теперь, как я понимаю, на законных основаниях не только допустят к тренажерам, но со временем и полетать дадут на чудо-технике американского производства.
    F-16 вполне могут быть размещены за пределами Украины, а в её воздушное пространство будут входить на короткое время – для выполнения определённых операций.
    Но тогда места их размещения просто обязаны стать нашей законной целью без оглядки на некую 5 ст. Устава НАТО, т.к. агрессия против российских войск будет осуществляться с территории другого государства.
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:17
    0
    Не думаю что турецкие или греческие пилоты поголовно владеют английским языком . Те кто сейчас отучатся будут в дальнейшем инструкторами , адаптируют Управление под пилотов всу , переведут название кнопок и рычажков