Источник назвал сроки завершения государственных испытаний тяжёлого ударного БПЛА «Охотник»

По существующим планам, госиспытания "Охотника" должны завершиться до конца текущего года, с начала 2024 года будет развернуто серийное производство с поставкой в войска. Контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков летательных аппаратов

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" продолжает прохождение испытаний, но уже в ближайшее время начнет поступать в войска. Как пояснил источник, близкий к Главному командованию ВКС РФ, планы по серийному производству данного БПЛА уже имеются.Государственные испытания "Охотника", проходящие в настоящее время, планируется завершить до конца этого года, а с начала 2024-го в планах Минобороны запустить серийное производство на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (НАЗ), где для этого должен был быть построен новый корпус. Поставки тяжелого ударного беспилотника в войска также планируются с начала следующего года. Контракт на поставку уже заключен, он подразумевает производство и передачу военным нескольких десятков "Охотников", другие параметры не раскрываются.- приводит ТАСС слова источника.Как ранее сообщали в российской военно-промышленной комиссии, закупки БПЛА "Охотник" включены в госпрограмму вооружений на 2024-2033 года, контракт на закупку был заключен в прошлом году.На данный момент о ходе государственных испытаний БПЛА "Охотник" информации крайне мало, фактически нет. В конце июня этого года появились данные, что беспилотник был применен для нанесения ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины, но информация была получена от турецких ресурсов и официально подтверждена не была. Хотя вероятность таких испытаний в боевых условиях весьма высока.