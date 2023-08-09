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Источник назвал сроки завершения государственных испытаний тяжёлого ударного БПЛА «Охотник»

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Источник назвал сроки завершения государственных испытаний тяжёлого ударного БПЛА «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" продолжает прохождение испытаний, но уже в ближайшее время начнет поступать в войска. Как пояснил источник, близкий к Главному командованию ВКС РФ, планы по серийному производству данного БПЛА уже имеются.


Государственные испытания "Охотника", проходящие в настоящее время, планируется завершить до конца этого года, а с начала 2024-го в планах Минобороны запустить серийное производство на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (НАЗ), где для этого должен был быть построен новый корпус. Поставки тяжелого ударного беспилотника в войска также планируются с начала следующего года. Контракт на поставку уже заключен, он подразумевает производство и передачу военным нескольких десятков "Охотников", другие параметры не раскрываются.

По существующим планам, госиспытания "Охотника" должны завершиться до конца текущего года, с начала 2024 года будет развернуто серийное производство с поставкой в войска. Контрактом предусмотрена поставка нескольких десятков летательных аппаратов

- приводит ТАСС слова источника.

Как ранее сообщали в российской военно-промышленной комиссии, закупки БПЛА "Охотник" включены в госпрограмму вооружений на 2024-2033 года, контракт на закупку был заключен в прошлом году.

На данный момент о ходе государственных испытаний БПЛА "Охотник" информации крайне мало, фактически нет. В конце июня этого года появились данные, что беспилотник был применен для нанесения ударов по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины, но информация была получена от турецких ресурсов и официально подтверждена не была. Хотя вероятность таких испытаний в боевых условиях весьма высока.
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13 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:45
    +5
    с начала 2024-го в планах Минобороны запустить серийное производство на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова

    - Вот тогда и приходите,
    - Вот тогда поговорим...

    В. Высоцкий, Проложите, проложите
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:49
      0
      Остаётся только добавить, что вооружённые противолокационными ракета эти «Охотники» могут хорошо помочь в зачистке украинских средств ПВО.
      1. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 08:26
        0
        «Охотники» могут хорошо помочь в зачистке украинских средств ПВО.

        Можно также использовать в качестве самолетов наблюдения за обстановкой на Черном море и борьбы с брандерами бандерлогов...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:51
      +1
      Цитата: Ясная
      с начала 2024-го в планах Минобороны запустить серийное производство на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова

      - Вот тогда и приходите,
      - Вот тогда поговорим...

      В. Высоцкий, Проложите, проложите

      Так что ещё скажешь, если request
      На данный момент о ходе государственных испытаний БПЛА "Охотник" информации крайне мало, фактически нет.
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:08
      -1
      Если контракт заключён, то сомнений уже быть не может. Машина крайне необходима. Она вполне способна во многом заменить Су-34. На что она ещё способна, пока не ясно. Учитывая малую заметность и способность применять управляемые крылатые ракеты, выживаемость обещает быть очень высокой. Час полета будет стоить куда ниже чем у тяжёлых двухдвигательный Су и даже МиГ-35. Последний становится вообще не нужен, если Сухой сможет дополнить лёгкий Су-75 в обещанные сроки. По этой теме вообще тишина, но думаю расходы на него увеличены как и весь оборонный бюджет.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 07:48
    0
    Это будет интересная штука, очень пригодиться в сво
  3. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:51
    +1
    планируется завершить до конца этого года, а с начала 2024-го в планах Минобороны запустить серийное производство на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова (НАЗ), где для этого должен был быть построен новый корпус.

    Как же надоели эти "планируется" , "должен был быть", "контрактом предусмотрено" и самое отвратительное "подразумевает производство"... Без штанов, но в шляпе - "Контракт на поставку уже заключен".
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 08:03
      -1
      Что Вы панику разводите. Собаки лают, караван идет. Сколько огня и медных труб таже 34 прошла.... Сейчас техника на порядки технологичнее и все это собрать в кучу, чтобы работало - огромная, даже сказать титаническая задача.
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:12
        -2
        Сейчас техника на порядки технологичнее

        А Вы когда-нибудь работали на заводе?
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 08:26
          +2
          Нет, но отлично и токарку знал и фрезеровочный. Варил и мма, полуавтоматом, ацителеном и даже тиг освоил не так давно, в т.ч. импульсный. На производстве был... правда еще ссср. Видел все это.
          Люблю в железках ковыряться с детства. Даже свой цивик чиню сам. Но конечно больше потому, что сто не доверяю
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 08:05
    -1
    А для чего он нужен? Какая в нем необходимость будет? Су-57 он зачем, ПВО преодолевать? Ударный дрон? А калибры и герани зачем? Проще Су-34 построить!
    1. cmax
      cmax Сегодня, 08:54
      0
      Цитата: air wolf
      А для чего он нужен? Какая в нем необходимость будет? Су-57 он зачем, ПВО преодолевать? Ударный дрон? А калибры и герани зачем? Проще Су-34 построить!

      Это как Посейдон, все при делах, отчёты пишутся, сроки называются, деньги осваиваются, дырочки под ордена готовятся, правда это на успешном ходе СВО не сказывается, но это к "мастеру по рукавам", сам пиджак ни при чем. Хотелось бы, чтобы сначала производили, а потом сообщали, а не наоборот. Надо быть, а не казаться.
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 09:28
      0
      А для чего он нужен? Какая в нем необходимость будет? Су-57 он зачем, ПВО преодолевать? Ударный дрон? А калибры и герани зачем? Проще Су-34 построить!


      Сейчас не Су-34 актуальны в первую очередь. Нужны лёгкие и недорогие штурмовики в массовом количестве, а также боевые вертолёты с достаточным количеством ПТУР к оным.