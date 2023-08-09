В четверг состоится внеочередной саммит стран Западной Африки, где решится вопрос возможного военного вторжения в Нигер

За отказ военной хунты Нигера предоставить разрешение делегации ЭКОВАС, Африканского союза и ООН на въезд в страну.

На завтра, 10 августа, запланировано проведение внеочередного саммита стран Западной Африки – стран так называемого западноафриканского экономического сотрудничества. Председательствует в этой организации на данный момент Нигерия, и именно на её правительство США и Франция делают особую ставку для развязывания войны в Африке.В ходе саммита планируется «предметно» обсудить ситуацию в Нигере, где новые власти отказываются выполнить условия ECOWAS (фактически – Парижа и Вашингтона) и не возвращают полномочия прозападному президенту Мохаммеду Базуму. Сам Базум, как уже сообщало «Военное обозрение», несколько дней назад через западные СМИ обратился к Вашингтоном с призывом к фактической интервенции. При этом в самом Нигере он практически не пользуется поддержкой - против него выступают более 80% населения.К настоящему моменту в отношении Нигера введены санкции рядом западных и африканских стран. Некоторых африканских - из числа тех, власти которых находятся в прямой зависимости от западных капиталов. Так, санкции против Нигера ввёл президент соседней с ним Нигерии Бола Тинубу. Нигерийский президент после того, как ввёл запрет на поставки электроэнергии в Нигер, распорядился через центральный банк страны провести заморозку активов «всех тех, кто причастен к перевороту в Нигере».Официально эти новые санкции от президента Нигерии объясняются так:Делегация намеревалась посетить Ниамей, однако после того, как его посетила Нуланд, новые власти Нигера решили, что угроз в их адрес достаточно.На саммите ЭКОВАС, который пройдёт завтра, должен решиться вопрос с вероятным военным вторжением в Нигер. Напомним, что в распоряжении стран ЭКОВАС на данный момент есть примерно 25 тысяч военнослужащих, которые могут осуществить интервенцию. Наибольшее число - военнослужащие армии Нигерии. При этом есть большая вероятность того, что к ним подключится французский и американский спецназ.