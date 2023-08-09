Военное обозрение
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В четверг состоится внеочередной саммит стран Западной Африки, где решится вопрос возможного военного вторжения в Нигер

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В четверг состоится внеочередной саммит стран Западной Африки, где решится вопрос возможного военного вторжения в Нигер

На завтра, 10 августа, запланировано проведение внеочередного саммита стран Западной Африки – стран так называемого западноафриканского экономического сотрудничества. Председательствует в этой организации на данный момент Нигерия, и именно на её правительство США и Франция делают особую ставку для развязывания войны в Африке.


В ходе саммита планируется «предметно» обсудить ситуацию в Нигере, где новые власти отказываются выполнить условия ECOWAS (фактически – Парижа и Вашингтона) и не возвращают полномочия прозападному президенту Мохаммеду Базуму. Сам Базум, как уже сообщало «Военное обозрение», несколько дней назад через западные СМИ обратился к Вашингтоном с призывом к фактической интервенции. При этом в самом Нигере он практически не пользуется поддержкой - против него выступают более 80% населения.

К настоящему моменту в отношении Нигера введены санкции рядом западных и африканских стран. Некоторых африканских - из числа тех, власти которых находятся в прямой зависимости от западных капиталов. Так, санкции против Нигера ввёл президент соседней с ним Нигерии Бола Тинубу. Нигерийский президент после того, как ввёл запрет на поставки электроэнергии в Нигер, распорядился через центральный банк страны провести заморозку активов «всех тех, кто причастен к перевороту в Нигере».

Официально эти новые санкции от президента Нигерии объясняются так:

За отказ военной хунты Нигера предоставить разрешение делегации ЭКОВАС, Африканского союза и ООН на въезд в страну.

Делегация намеревалась посетить Ниамей, однако после того, как его посетила Нуланд, новые власти Нигера решили, что угроз в их адрес достаточно.

На саммите ЭКОВАС, который пройдёт завтра, должен решиться вопрос с вероятным военным вторжением в Нигер. Напомним, что в распоряжении стран ЭКОВАС на данный момент есть примерно 25 тысяч военнослужащих, которые могут осуществить интервенцию. Наибольшее число - военнослужащие армии Нигерии. При этом есть большая вероятность того, что к ним подключится французский и американский спецназ.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:02
    +3
    Если с утра 10 августа в Нигере сядет десятка два наших транспортников вопросы о военной интервенции будут актуальны? А что, карандаши и ранцы к 1 сентября уже запрещено доставлять?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:13
      +3
      Вы имеете в виду Вагнер?
      События идут так, что всё идет к новой войне в Западной Африке. Это выгодно США и Франции.
      1. BecmepH
        BecmepH Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: Бородач
        Это выгодно США и Франции.

        А нам?
      2. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 09:03
        0
        В чём их выгода? Они вывозят из Африки сырьё, а в условиях войны эта задача существенно осложнится. А вот Россия как раз могла бы этим воспользоваться. Коль уж у Вагнера есть даже собственные фронтовые бомбардировщики, можно послать его туда вроде как воевать за Нигер, а по факту бомбить шахты и карьеры с рудами, а ещё нефтяные месторождения. Ну, или при помощи ДРГ выполнять те же задачи под шумок.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 09:15
        0
        25 тысяч военнослужащих, которые могут осуществить интервенцию.....есть большая вероятность того, что к ним подключится французский и американский спецназ.

        Короче понятно, ждем вторжения колониальных войск, где грязную работу собираются поручить нигерийцам, а "белые люди"-это руководители и советники.
        Показательный пример Нигера под французским влиянием - это грамотность населения, которая составляет аж (Внимание !) 15 % и разграбление природных ископаемых- уран, золото, уголь. При этом Нигер считается беднейшим государством мира, где люди голодают и умирают от инфекционных заболеваний. По моему, ничего со времен колониального бремени африканской территории не поменялось, и господа Макрон и Бидон полагают, что так должно продолжаться и далее.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 08:14
      +1
      Если с утра 10 августа в Нигере сядет десятка два наших транспортников

      А кто в них ? "Вагнеров" выгнали в Беларусь снимать войска с краины. Даже "музыканты" если там каким то чудом( кто предоставит борта и вооружение) и окажутся ведь у нас они в не закона чьи интересы они будут представлять?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: частное лицо
        у нас они в не закона чьи интересы они будут представлять?

        В данном случае это хорошо: и интересы страны (ну. или её части) будут отрабатывать т.к. бюджетом финансируются (видимо, по закрытым статьям и цифры были озвучены) и официального участия России в разборках как бы нет. hi
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 09:04
          0
          В данном случае это хорошо: и интересы страны (ну. или её части) будут отрабатывать т.к. бюджетом финансируются (видимо, по закрытым статьям и цифры были озвучены


          Но тем не менее цифры были озвучены и как бы поставлены в упрёк "Вагнерам" , дескать мы вам платили а вы такие бяки. Не исключено что в случае если даже "музыканты" будут задействованы они попросят гарантии что на родине в случае получения увечий их не бросят и как то приравняют к статусу ВС даже не подписывая контракты.
    3. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:18
      +3
      Цитата: Uprun
      Если с утра 10 августа в Нигере сядет десятка два наших транспортников вопросы о военной интервенции будут актуальны? А что, карандаши и ранцы к 1 сентября уже запрещено доставлять?

      Не просто актуальны, а сверх актуальны. НАТО тут же выделит большой бюджет. Возможность вязать РФ в ещё одну войну да ещё на таком удалённом и приятном для войн ТВД, просто сказка hi
      1. LAlexAlex
        LAlexAlex Сегодня, 09:22
        0
        Приятный ТВД для кого? Логистика для РФ,США и Франции жуть - у Французов нет своей военно транспортной авиации в нужных масштабах (хотя они географически поближе). Нигерийские военные - сомневаюсь что горят энтузиазмом, о каких то плюшках для Нигерии пока не слышно. Климат: пустыня, жара для иностранных контингентов не особо приятный. Хотя суданцев можно подтянуть на фоне замирения саудитов с хуситами.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:03
    +2
    В четверг состоится внеочередной саммит стран Западной Африки, где решится вопрос возможного военного вторжения в Нигер

    ***
    — "Рамштайн" по-африкански ...
    ***
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +2
    10 августа, запланировано проведение внеочередного саммита стран Западной Африки
    С предъявленным поспешно, чтобы выслужиться ультиматумом, что-то не заладилось. Нигер почему-то (?) не испугался и не побежал каяться и возвращать в кресло западную марионетку. Значит необходимо собраться вновь и уже без спешки обсудить сложившуюся ситуацию под присмотром Сша и Франции.
    Нигерия, и именно на её правительство США и Франция делают особую ставку для развязывания войны в Африке.
    И есть на что делать ставку. Армия Нигерии насчитывает 223 000 действующих в/сл, свыше 50 самолетов, Танки, БТР, артиллерия,10 боевых кораблей и большие человеческие ресурсы в случае мобилизации. Но у Нигерии внутренние проблемы - продолжающаяся борьба с "Боко харам". Судя по настрою англосаксов и французов интервенция скорее всего неизбежна.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:14
    +4
    Есть ощущение , что Китай таким образом выдавливает Францию. Думать о том что мы там оказываем какое то существенное влияние ...- никаких оснований нет
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:23
    -1
    Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно также, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?

    Нигерийцы её и слушать не захотели. В Нигере 50% населения моложе 15лет, и ведь какие умные все , умнее укропитеков! fellow
    Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти
    В Нигере президент имеет 100% популярность у населения. В то время, как в Нигерии президент поддержан и назначен западом. А вот их Сенат был против военного вторжения к соседям
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: Reptiloid
      В Нигере президент имеет 100% популярность у населения.

      У всех Африканских лидеров популярность 100% это традиция там, а в реальности только их ближайшее окружение wassat
  6. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 08:43
    0
    Саммит это хорошо. Сначала нужно создать рабочую группу по разработке дорожной карты по интервенции в Нигер. В плениях определить состав рабочей группы, так что бы не ущемить ни чьих прав и интересов. Определить регламент, т.е. план работы рабочей группы.
    В общем работы не в проворот.
    Ну а Мохаммеду Базуму, пока все не рассосется, можно в Крыму туристов развлекать.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:02
      0
      Цитата: kosmozoo
      Ну а Мохаммеду Базуму, пока все не рассосется, можно в Крыму туристов развлекать.

      Может дегустатором к котлетных дел мастерице устроиться. laughing
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:51
    0
    Популярность президента Нигера 100 процентов, но 80 процентов против него?

    Кто то ошибается. Или комментатор, или автор новости.
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 09:03
      0
      Сам Базум, как уже сообщало «Военное обозрение», несколько дней назад через западные СМИ обратился к Вашингтоном с призывом к фактической интервенции.

      Вот это мне нравится. Чувак "сидит в тюрма", к нему никого не пускают, но он "обратился через западные СМИ". Что-то мне кажется, что нихрена никто никуда не обращался, и все "обращения" - фейки западных спецслужб для разжигания ситуации.
      Ну, или в Нигере в тюрьмах камеры с интернетом.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: Fangaro
      Кто-то ошибается. Или комментатор, или автор новости.

      Комментатор (возможно) решил поднять вопрос о легитимности президентов Нигера и Нигерии...
      А вышло, как всегда...