Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения на мобильный комплекс «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершают перевооружение на новейшие мобильные комплексы "Ярс", которые заменяют в войсках уже устаревшие установки типа "Тополь". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РВСН завершает перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", до конца года все мероприятия такого характера будут проведены в Бологовском ракетном соединении. Перевооружение началось еще в 2009 году, на сегодняшний день на ПГРК "Ярс" переоснащены абсолютно все соединения РВСН от Ивановского до Иркутского, осталась только Бологовская дивизия, переоснащение которой идет по плану в настоящее время. Находится она в Тверской области и является самой западной в составе РВСН.
В этом году Ракетные войска завершат переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении
- заявил Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".
Кстати, пусковую установку комплекса "Ярс" можно будет увидеть в парке "Патриот" в ходе форума "Армия - 2023", который пройдет с 14 по 20 августа. Там же военные установят разгонный блок новейшего комплекса "Авангард". Ну, и, без ставшей уже традиционной стартовой батареи ПГРК "Тополь" тоже не обойдется. Также военные покажут машину дистанционного разминирования "Листва", разработанную специально для РВСН.
На сегодняшний день РВСН сохраняют двухкомпонентную структуру ракетной группировки, состоящую из ракет мобильного и стационарного базирования. В состав РВСН входят: командование и штаб, три ракетных объединения, 12 ракетных соединений, арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Казахстане.