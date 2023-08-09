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Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения на мобильный комплекс «Ярс»

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Командующий РВСН заявил о завершении перевооружения на мобильный комплекс «Ярс»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершают перевооружение на новейшие мобильные комплексы "Ярс", которые заменяют в войсках уже устаревшие установки типа "Тополь". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.


РВСН завершает перевооружение на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", до конца года все мероприятия такого характера будут проведены в Бологовском ракетном соединении. Перевооружение началось еще в 2009 году, на сегодняшний день на ПГРК "Ярс" переоснащены абсолютно все соединения РВСН от Ивановского до Иркутского, осталась только Бологовская дивизия, переоснащение которой идет по плану в настоящее время. Находится она в Тверской области и является самой западной в составе РВСН.

В этом году Ракетные войска завершат переоснащение постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка ПГРК "Ярс" в Бологовском ракетном соединении

- заявил Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".

Кстати, пусковую установку комплекса "Ярс" можно будет увидеть в парке "Патриот" в ходе форума "Армия - 2023", который пройдет с 14 по 20 августа. Там же военные установят разгонный блок новейшего комплекса "Авангард". Ну, и, без ставшей уже традиционной стартовой батареи ПГРК "Тополь" тоже не обойдется. Также военные покажут машину дистанционного разминирования "Листва", разработанную специально для РВСН.

На сегодняшний день РВСН сохраняют двухкомпонентную структуру ракетной группировки, состоящую из ракет мобильного и стационарного базирования. В состав РВСН входят: командование и штаб, три ракетных объединения, 12 ракетных соединений, арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Казахстане.
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20 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:12
    +3
    Просто необходимо воссоздать подвижный боевой железнодорожный комплекс носителей аналогов "Ярсов", при огромной территории России это гарантия его сохранения и гарантированного удара возмездия в период горячей фазы "последнего аргумента".
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:24
      +2
      Про Баргузин давно не слышно. Железнодорожные комплексы добавят головной боли Пентагону. good
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 08:26
        +1
        Я бы еще хотел услышать о воссоздании "Периметра" в классификации НАТО "мертвой руки" , хотя может уже и восстановили, ну для пущей бессонницы в США можно слух и пустить.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:27
      +2
      Что там с Сарматом?Когда испытания завершат?
      1. korwalol
        korwalol Сегодня, 08:51
        0
        Да, про Сармат давно ничего не слышно, видать, не все получается
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:58
      0
      Как говорится, - лучше один раз увидеть ( только не в парке "Патриот"), чем 100 раз услышать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:13
    +5
    Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершают перевооружение на новейшие мобильные комплексы "Ярс", которые заменяют в войсках уже устаревшие установки типа "Тополь"

    ***
    — Ну а "Тополя" утилизовать с пользой,по целям ...
    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:22
      +5
      Давно тут спрашивал, возможно ли заменить ядерную боеголовку на обычную начинку ВВ какова максимальная энергия взрыва в тротиловом эквиваленте и стоит ли этим заниматься, все лучше чем по полигону Кура пулять, можно достойно утилизировать на головы супостатов, заодно и им заокеанским парнерам острастка будет, ну на крайняк сам носитель КНДР продать.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 08:33
        +2
        Можно конечно но надо Америку обязательно предупредить и указать координаты цели
      2. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 08:49
        -1
        Можно заменить на монолитную болванку например из вольфрама обычное ВВ там только помешает пробьет и разрушит всё что угодно.
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 09:03
          +1
          Можно сразу золотой болванкой, ни чего существенного не пробьёт, но вольфрамовой в цене не уступит. Сарказм если что.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:24
      +1
      Ну а "Тополя" утилизовать с пользой,по целям ...

      Запустить в сторону мелкобритании, что ли?!
      1. Мореход
        Мореход Сегодня, 08:36
        0
        Надо начать с наших "небратьев ", а мелко бриты и ежесними призадумаются..., если ещё осталось чем.
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 09:09
          0
          То есть вы хотите западные райны РФ подвергнуть радиоактивному заражению?
          1. Мореход
            Мореход Сегодня, 09:17
            0
            Цитата: pin_code
            То есть вы хотите западные райны РФ подвергнуть радиоактивному заражению?

            Так речь же шла про утилизацию болванками, а ни как не спец зарядом.
      2. pin_code
        pin_code Сегодня, 09:05
        0
        Этих можно раз...вести. Тополем. Будет много вони, и не больше.
    3. korwalol
      korwalol Сегодня, 08:53
      0
      Забрасываемая масса 1200 кг, проще ФАБами
  3. Sith
    Sith Сегодня, 08:43
    0
    Цитата: Silver99
    Я бы еще хотел услышать о воссоздании "Периметра" в классификации НАТО "мертвой руки" , хотя может уже и восстановили, ну для пущей бессонницы в США можно слух и пустить.

    у США в руках интернет ... они уже давно опухли от любых слухов и не слухов ... а также попыток их "проверить"
  4. pin_code
    pin_code Сегодня, 09:00
    0
    Нужно ререходить на 3х компоненту. ЖД составляющая нужна!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:05
    +1
    Российский ракетно-ядерный щит становится еще прочнее, что все больше беспокоит наших "партнеров" на американском и европейском континентах. Но в связи с тем, что у многих западных политиков единственное предназначение головы - это в нее жрать, то каких-то разумных шагов от них ждать не приходится. Значит будем укрепляться и дальше.