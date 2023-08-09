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«Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют» - конгрессмен от Демпартии США после беседы с американскими инструкторами украинской армии

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«Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют» - конгрессмен от Демпартии США после беседы с американскими инструкторами украинской армии

Западные политики, аналитики и военные эксперты пытаются разобраться в ситуации с украинским контрнаступлением, которое продолжается уже третий месяц и пока не приносит значительных успехов Киеву. Если ранее проблемы ВСУ в США и обсуждались, то делали это в основном республиканцы, причём крайне осторожно. Теперь обсуждение такого плана идёт и в стане политиков от Демпартии.


Заявление конгрессмена-демократа Майкла Куигли:

Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют. Идёт самая трудная фаза войны.

Такие слова Куигли сделал после беседы с американскими инструкторами украинских подразделений. Куигли для того, чтобы узнать информацию из первых уст, отправился в Европу, где американцы и занимаются подготовкой украинских военнослужащих. Американские инструкторы рассказали Куигли, что ситуация для ВСУ крайне сложная и что чем ближе холода, тем меньше шансов на успех у украинских войск на поле боя.

Тем временем американские СМИ цитируют высокопоставленного западного чиновника (имя не называется), сетующего на то, что и спустя два с лишним месяца с начала контрнаступления ВСУ толком не достигли даже первой линии обороны российской армии на южном направлении.

Пока одни политики на Западе начинают со всё большим скепсисом смотреть на возможность Украины «добиться победы над Россией на поле боя», другие утверждают, что «ситуация может измениться, если украинской армии активнее поставлять дальнобойные ракеты». Над этим раздумывают, например, в Германии, русофобские политические круги которой продолжают поддерживать абсолютно деструктивный коррумпированный украинский режим.
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18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:30
    +1
    Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют.
    Идёт самая трудная фаза войны

    ***
    — "Ещё не вечер!" ...
    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:54
      +1
      «Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют» - конгрессмен от Демпартии США после беседы с американскими инструкторами украинской армии

      Что-то вы, ковбои, быстро всё спиртное выпили на русском сафари и смотались. А, поговорить? bully
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:31
    +6
    Почему нельзя четко без блефа заявить, что в случае поставки дальнобойных ракет Германией, на площадях в Берлина приземлятся не менее дальнобойные российские ракеты ? хватит плестись с ответами, инициатива в применении оружия должна быть за Россией.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:38
      +1
      Silver99 hi, ну наверное потому что это 3-тья мировая.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:50
        +5
        Цитата: Ропот 55
        Silver99 hi, ну наверное потому что это 3-тья мировая.

        Можно подумать, что сейчас запад бережёт Россию от мировой войны request
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 08:53
          +2
          Ясная hi, сейчас идёт С. В. О.И Запад помогает Украине чем может и как может, но есть одно но напрямую не участвует.Запад не Россию бережет, Запад хочет развала России малой кровью для себя.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 09:07
      +1
      Цитата: Silver99
      Почему нельзя четко без блефа заявить, что в случае поставки дальнобойных ракет Германией, на площадях в Берлина приземлятся не менее дальнобойные российские ракеты ?

      Так ведь тогда уже американские ракеты захотят приземлиться на Красной площади. А российские тогда полетят уже не в Берлин, а в Вашингтон. Причём и те, и другие наверняка с ядерными боеголовками.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:33
    +1
    Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют. Идёт самая трудная фаза войны.

    Ой головушка болит с бодуна! А вы как думали? Самая трудная фаза - отрезвление.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:41
    +3
    Этих хроников уже ничего не отрезвит.... wink
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:44
      +2
      Mouse hi, отрезвит, к примеру война Севера и Юга версия 2.0. Жаль что это фантастика.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:51
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Mouse hi, отрезвит, к примеру война Севера и Юга версия 2.0. Жаль что это фантастика.

        Что-то мы про Аляску забыли winked А она так к нам близко.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 09:00
          0
          Ясная, нам бы с "дурной младшей сестрой" вопросы порешать в нашу пользу и раз и навсегда чтоб подобного не повторилось.
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:57
    0
    Вероятно, одна из основных украинских тактик — наступление в сторону Крыма.
    Российская оборона должна быть осторожна, чтобы украинцы не перешли реку и не застрять на правой стороне.
    В то же время Россия должна обезопасить пути снабжения. Мосты, дороги, железнодорожные пути.
    Возможно, лучшей формой защиты является нападение, т.е. целенаправленные и массированные удары по правому берегу.
    А раз Зеленский использует кассетные бомбы, то почему бы и российской армии тоже.

    И, может быть, Зеленский и Байден придут к осознанию того, что лучше сдаться и помириться.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: LeutnantTom
      И, может быть, Зеленский и Байден придут к осознанию того, что лучше сдаться и помириться.

      К осознанию они априори не могут прийти, потому как и для одного и для другого это будет означать полный политический крах и суд, потому что народ спросит с обоих - "Во имя чего? и Нахрена?"
      Понимая это, они всё больше делают ставку на войну в надежде на "чудо", что Россия прогнётся. Не прогнётся и чуда не будет. Бидон помрёт на своём ранчо, а Зелепука в петле, предварительно застрелившись кулей в лоб.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    0
    Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют.
    Для полного или хотя бы частичного отрезвления от "любви к Украине" потребуется холодный душ в виде ее поражения на поле боя. Что готовили российским войскам произойдет с ВСУ и это станет ударом для Сша посильнее бегства из Афганистана. А пока в Сша, как и в Европе политики тешат себя мечтами о "скорой победе ВСУ".
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:16
    0
    "Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют". А вы чё там, бухие или обкуренные эту бузу затевали? Рассол полосатым не давать.
  8. 78bor1973
    78bor1973 Сегодня, 09:17
    0
    У них успеха нет на фронте ,а каким образом помогут дальнобойные ракеты ?
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 09:20
      0
      Цитата: 78bor1973
      У них успеха нет на фронте ,а каким образом помогут дальнобойные ракеты ?

      Ещё больше убить нас русских. Они этих целей и не скрывают.