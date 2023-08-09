Сообщения о ситуации на поле боя на Украине отрезвляют. Идёт самая трудная фаза войны.

Западные политики, аналитики и военные эксперты пытаются разобраться в ситуации с украинским контрнаступлением, которое продолжается уже третий месяц и пока не приносит значительных успехов Киеву. Если ранее проблемы ВСУ в США и обсуждались, то делали это в основном республиканцы, причём крайне осторожно. Теперь обсуждение такого плана идёт и в стане политиков от Демпартии.Заявление конгрессмена-демократа Майкла Куигли:Такие слова Куигли сделал после беседы с американскими инструкторами украинских подразделений. Куигли для того, чтобы узнать информацию из первых уст, отправился в Европу, где американцы и занимаются подготовкой украинских военнослужащих. Американские инструкторы рассказали Куигли, что ситуация для ВСУ крайне сложная и что чем ближе холода, тем меньше шансов на успех у украинских войск на поле боя.Тем временем американские СМИ цитируют высокопоставленного западного чиновника (имя не называется), сетующего на то, что и спустя два с лишним месяца с начала контрнаступления ВСУ толком не достигли даже первой линии обороны российской армии на южном направлении.Пока одни политики на Западе начинают со всё большим скепсисом смотреть на возможность Украины «добиться победы над Россией на поле боя», другие утверждают, что «ситуация может измениться, если украинской армии активнее поставлять дальнобойные ракеты». Над этим раздумывают, например, в Германии, русофобские политические круги которой продолжают поддерживать абсолютно деструктивный коррумпированный украинский режим.