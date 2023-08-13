«Побег тринадцати». Наталья Климова после покушения на Столыпина

Арест и приговор

«Эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма».

«Необычайной удачей для предприятия нужно считать состав его «штаба»: Наташа Климова, обладавшая способностью всецело и безоглядно отдаваться какому-нибудь образу своей фантазии, заражала всех уверенностью в удаче; в ней было обаяние, присущее всем красивым и талантливым людям, и перед надзирательницами, знавшими об ее громком деле и смертном приговоре, она являлась в сияющем ореоле героини и мученицы».

Сокамерницы



Новинская каторжная тюрьма



Новинская тюрьма на карте Москвы, 1915 г.



Новый Арбат, дом 36, фото 1976 г.

«Камера большая, квадратная, в три высоких окна. По двум стенам идут поднятые к потолку арестантские койки: железные рамы, обтянутые брезентом. Посредине длинный некрашеный стол и две такие же скамьи; кроме того, тяжелые «индивидуальные» скамеечки с ящиками, известные под названием «собачек», – днем они служили сиденьем и шкафом, а ночью на них опирались свободные концы коек. Вот и вся меблировка».

«Социал-демократок – 4 человека; три по делам военной организации и одна за типографию; социалисток-революционерок – 9 человек; две по военной и семеро по боевым организациям; анархисток – 2, беспартийных – 2. Кроме того, в камере сидели 2 уголовные женщины и с ними две девочки 3–4 лет – Муся и Марфушка».

«С Наташей Климовой мы встречались на воле еще в 1905–1906 гг.; Анна Павловна Гервасий и Лиля Матье сидели под следствием у нас в одиночном корпусе; с Ниной Морозовой, Гельмой и Зиной Клапиной я разговаривала, когда мы вместе (но по разным поводам) пребывали в Бутырском карцере несколько месяцев тому назад. Так же знали меня Настя Святова и Фанечка Иткинд».

«При более внимательном наблюдении камера являла очень печальное зрелище: трое явно туберкулезных, шестеро на грани сильного истощения, две истерички (обе беспартийные) – и все без исключения измучены бесконечными тюремными историями ».



Екатерина Акинфеева-Никитина

«Приятельница Климовой, Шура Карташева, жизнерадостное и положительное существо, обрабатывала, уточняла, вводила в систему все наши блуждания в мире счастливых возможностей – это был образцовый секретарь, трезвый ум и мужественное сердце.

Вильгельмина (или Гельма) Гельмс одна, может быть, среди всех нас еще не тронула запасов великолепного здоровья и огромной жизненной силы. Про нее все знали без слов: Гельма будет в самом опасном месте, Гельма сделает все, что нужно.

Нина Морозова, великий конспиратор и стратег, а также Лиля Матье, вели сношения с волей: к ним ходили, под видом братьев, таинственные незнакомцы, известные нам под кличками «Взрослый мальчик» (Коридзе) и «Чортик» (Вас. Калашников»).

Побег

«Нина, Наташа и Гельма буквально гипнотизировали ее и скоро довели до состояния восторженного мученичества».



Александра Тарасова, Наталья Климова, Вильгельмина Гельмс, 1910–1911 гг.



Розыскной лист

«Что мне тоска о Булонском лесе?!

Что мне вздох от видов на море?!

Я вот

В «Бюро похоронных процессий» влюбился

В глазок 103-й камеры».

Дорога в Париж

Жизнь в эмиграции

«По-моему, нельзя ничем искупить ошибок, никакими муками, никакой жертвой, смертью своей. Нужна колоссальная жизнь, полная страсти, чтобы не искупить, а чтобы уравновесить приход с расходом».



Б. Савинков, фото с фальшивого паспорта с которым он 16 августа 1924 года был задержан в СССР (в рамках операции «Синдикат-2»)



Н. Климова с дочерьми Сашей и Катей



И. Столяров

Дочери Натальи Климовой