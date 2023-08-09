Марочко: Невозможность компенсировать большие потери подготовленными резервами привела к потере эффективности ВСУ

Из-за больших потерь в личном составе, украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. (...) Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике

Большие потери в личном составе и отсутствие подготовленных резервов привели к снижению боевой эффективности подразделений украинской армии на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Об этом в своем ТГ-канале сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.Попытки противника остановить перешедшие в наступление подразделения российской армии привели к большим потерям ВСУ. По имеющимся данным, при контратаках украинские штурмовые группы теряют до 80% личного состава, а подготовленных резервов, прошедших соответствующее обучение, катастрофически не хватает. Это вынуждает украинское командование бросать в бой необученных солдат, тем самым только увеличивая потери. Кроме того, отмечаются перебои с обеспечением украинских подразделений, находящихся на передовых позициях.- пишет эксперт.Начинавшие контрнаступление подготовленные на Западе украинские военнослужащие, в своем большинстве, убиты или ранены, а пришедшие им на замену мобилизованные не имеют соответствующей подготовки, да мотивации. По данным нашей разведки, с начала этой недели подразделения ВСУ на Сватовско-Кременском участке не смогли выполнить ни одной боевой задачи, поскольку просто "не тянут". Такая же ситуация и на Купянском направлении. Там наши тоже повыбивали почти всех подготовленных всушников.