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Марочко: Невозможность компенсировать большие потери подготовленными резервами привела к потере эффективности ВСУ

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Марочко: Невозможность компенсировать большие потери подготовленными резервами привела к потере эффективности ВСУ

Большие потери в личном составе и отсутствие подготовленных резервов привели к снижению боевой эффективности подразделений украинской армии на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях. Об этом в своем ТГ-канале сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Попытки противника остановить перешедшие в наступление подразделения российской армии привели к большим потерям ВСУ. По имеющимся данным, при контратаках украинские штурмовые группы теряют до 80% личного состава, а подготовленных резервов, прошедших соответствующее обучение, катастрофически не хватает. Это вынуждает украинское командование бросать в бой необученных солдат, тем самым только увеличивая потери. Кроме того, отмечаются перебои с обеспечением украинских подразделений, находящихся на передовых позициях.

Из-за больших потерь в личном составе, украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. (...) Штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике

- пишет эксперт.

Начинавшие контрнаступление подготовленные на Западе украинские военнослужащие, в своем большинстве, убиты или ранены, а пришедшие им на замену мобилизованные не имеют соответствующей подготовки, да мотивации. По данным нашей разведки, с начала этой недели подразделения ВСУ на Сватовско-Кременском участке не смогли выполнить ни одной боевой задачи, поскольку просто "не тянут". Такая же ситуация и на Купянском направлении. Там наши тоже повыбивали почти всех подготовленных всушников.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:05
    +8
    Скромный вопрос а чего тогда фронт не сыплется?! Чего дезертирство не приобретает масштабов катастрофы? Где акции протестов в тылу, и требования прекратить эту бессмысленную бойню?
    1. Lptsk
      Lptsk Сегодня, 09:12
      -2
      Кому бунты пороводить? Командный состав сидит на " бабках" мертвых душ. На передок мобиков на убой. Кстати, там есть неповиновение, только в основном , в инфопространстве не уходит
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 09:22
        0
        Lptsk hi, да неповиновение там было с 2014 года, и известно про то всем кто новости читают просто это не значительные очаги которые подавляются на уровне ком полка.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:14
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Скромный вопрос а чего тогда фронт не сыплется?! Чего дезертирство не приобретает масштабов катастрофы? Где акции протестов в тылу, и требования прекратить эту бессмысленную бойню?

      Ну наверное потому что г-н Морочко в первую очередь пропагандист. С другой стороны трудно не согласиться с ним , что ВСУ не тянут в контрнаступление. Не хватает преимущества ни в технике, ни в людях. Так что он озвучивает вполне очевидные факты.
    3. Tochilka
      Tochilka Сегодня, 09:15
      +3
      начиная с весны 2022 после прочтения новостей, что ВСУ крепко всыпали там и вон там, и даже вон там, и туда ракетами бахнули, и украинцев осталось на пару месяцев, раз в квартал стал вопрошать - ну теперь-то фронт ВСУ точно посыплется? на что ловил минуса пачками. Вот такая загогулина, понимаешь...
    4. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:17
      +6
      Из-за больших потерь в личном составе, украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания

      И эту "шляпу" нам прогоняют уже более 1,5 года. Может хватит уже врать про плохую подготовку, низкий боевой дух, нежелание воевать? Если всуки не отступают и не бегут массово и не здаются значит не всё у них так плохо как нам преподносят.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:25
        0
        УзБагойтесь..Сейчас еще Риттер и Макгреоор нам расскажут,как все у какалов развалилось,фронт рухнул.Да и вообще все слили Украину
  2. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 09:23
    0
    У Марочко текст сообщений не меняется уже полтора года.