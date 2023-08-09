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С 11 августа Латвия ужесточает пограничный контроль в приграничных с Белоруссией регионах

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С 11 августа Латвия ужесточает пограничный контроль в приграничных с Белоруссией регионах

Накануне правительство Латвии объявило о своём решении ужесточить пограничный контроль в приграничных с Белоруссией регионах сроком на 6 месяцев. Об этом говорится на сайте латвийского кабмина. Таким образом, усиленный режим пограничной службы вводится сроком на 6 месяцев с 11 августа 2023-го года по 10 февраля 2024-го года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краёв и Даугавпилса.


Как уточнили в исполнительном органе страны, данная мера была вызвана необходимостью предотвращения случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, которых за последнее время было выявлено большое количество.

Тем временем по данным литовских властей, в Литву и Польшу также продолжает поступать информация о случаях нелегального пересечения границы с территории Республики Беларусь (РБ).

Напомним, что с 11 августа 2021-го года не смогли пересечь государственную границу республики свыше 14 тыс человек. В нынешнем же году количество тех, кому отказали в этом, составило 5461 человек. Но есть и те лица, которым въезд в Латвию был разрешён. Так, по данным Государственной пограничной службы (ГПС), с начала 2023-го года в республику всё же были допущены 282 человека, что было сделано по гуманитарным соображениям. Все они также пытались незаконно попасть в страну. Из них менее половины или же 117 человек – несовершеннолетние лица.

В соседней Литве также не исключили закрытия нескольких КПП на границе с РБ, поскольку Вильнюс «опасается» присутствия «вагнеровцев» в стране.
Использованы фотографии:
https://www.mk.gov.lv/lv
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3 комментария
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  1. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 09:22
    +1
    Всё-таки, Пригожин - гений пиара. Настолько распиарил свою ЧВК, что один намёк на неё заставляет целые страны "выражать озабоченность".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:26
    0
    Да и флаг им в руки и барабан на шею. Их страна, пусть вводят хоть ограничения, хоть ужесточения, хоть полностью перекрывают, Трибалты уже 30 с лишним лет как работают на США, так что это ожидаемо и не удивительно.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:29
    0
    А нам как-то пофиг, что они там себе ужесточают.