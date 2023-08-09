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Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

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Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

На первый взгляд кажется, что Польша в Европе является наиболее ревностным сторонником Украины и противником России. Несмотря на это, в Киеве, вероятно, думают иначе, если верить словам польского политолога профессора Лодзинского университета Пшемыслава Журавского.


По словам профессора, у киевских властей имеются планы по смене нынешнего польского правительства и в этом якобы собираются участвовать Германия и Соединенные Штаты. При этом политолог считает, что у каждой из этих стран свои причины на смену власти в Варшаве. Так, последние несколько месяцев между Польшей и Украиной произошел ряд дипломатических инцидентов, чем были недовольны как в Киеве, так и в Варшаве. Германия в будущем, по словам Журавского, надеется на налаживание отношений с Россией и поэтому не хочет видеть у власти в Польше правящую партию «Право и справедливость», занимающую радикальную антироссийскую позицию. Что касается США, то здесь рассматривают нынешние польские власти как помеху на пути к сотрудничеству между США, ФРГ и Польшей.

Журавский отметил, что Украина, стремящаяся в НАТО и ЕС, в этом вопросе будет поддерживать Вашингтон и Берлин, так как именно от них зависит, станет ли она членом этих организаций. Для этого киевские власти сознательно идут на конфронтацию с польским правительством, чтобы выставить его недееспособным и конфликтующим с соседями.

По словам польского политолога, Киев играет с огнем и может в итоге вообще потерять союзническую Варшаву, а в выигрыше от всего этого в итоге будут Германия и Россия.
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18 комментариев
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  1. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 09:50
    0
    Скорее это внутриполитические игры.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 09:52
      0
      Или попытка ввести нас в заблуждение.
      1. RealPilot
        RealPilot Сегодня, 10:28
        +1
        а в выигрыше от всего этого в итоге будут Германия и Россия
        Ух ты! Что, поделят "по-братски"? Польский политолух в своем польском вкусе - за гадкое поведение гиену бьют лапой и тигры, и львы...
        А американцам претензии вассала как-то побоку: у них самих давно есть "Империя от можа до можа (от моря до моря)", и желание возвысить до аналогичного статуса какую-то Польшу у них не наблюдается! request
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:02
      +4
      У поляков началась паранойя, ну это нормально. Кто живет в страхе, ненависти и страдает фантомными болями о былом величии рано или поздно, но приходит к такому результату laughing
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 10:23
        0
        -Венд: У поляков началась паранойя,
        У них она в крови. ПОРП (коммунисты) во времена ПНР приглушили гонор.
        А вообще (кто не смотрел) ОЧЕНЬ рекомендую посмотреть передачу/фильм "Польский фашизм.Режим санации".
        И весьма похоже на происходящее в Украине.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
        0

        Венд (Анатолий)
        Сегодня, 10:02
        НОВЫЙ

        +4
        У поляков началась паранойя, ну это нормально. Кто живет в страхе, ненависти и страдает фантомными болями о былом величии рано или поздно, но приходит к такому результату laughing
        Надо полякам ежедневно, утром и вечером, а в выходные три раза на день, показывать оркестрантов. Они, поляки, уж очень от них впечатлительны))! laughing Да, и с ума сойдут быстрей. laughing
    3. Dimachrus
      Dimachrus Сегодня, 10:35
      0
      Ну или пшеки пробуют активнее попытаться откусить западные земли окраины
      Надо же им соответствовать статусу гиены Европы
  2. Aken
    Aken Сегодня, 09:51
    0
    А! Понял!
    Теперь понял, почему Вагнеровцы просили Батьку отпустить их в Варшаву прогуляться.
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:54
    0
    По дружески, никто же не вмешивается во внутреннюю политику стран, только Россия. смешные. Сожрите друг друга (СДД)
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:55
    +1
    Вот эт САМОМНЕНИЕ. Если Вашингтону понадобиться то власть в Варшаве он поменяет на щелчек. Берлин заинтересован в смене власти на более лояльных боятся дойче а вдруг требование поляков о репорациях за 2 мировую заставят платит, только Берлин без разрешения Вашингтона голову не поднимет не то чтоб революцию намутить, а Киев никто спрашивать не будет и их хотелки учитывать не будут, их задача мясо поставлять.
  5. DirtyLiar
    DirtyLiar Сегодня, 09:59
    +2
    Германия в будущем, по словам Журавского, надеется на налаживание отношений с Россией

    Ну да, конечно. Так хочет наладить отношения с Россией, что большинством голосов в парламенте желают победу Киеву и решили поставить им ракеты TAURUS.
    Иксперды, блин.
    Вот интересно - долбануть бы с территории Украины по территории Польши немецкими ракетами. Что бы они запели бы?
  6. uralex
    uralex Сегодня, 10:03
    0
    Поляки сами дров таких наломали со своей чрезмерно агрессивной политикой, что страшно "ходить по улицам" стало, оглядываться по сторонам стали... Вот зачем, спрашивается, они с Германии репарации за Вторую мировую затребовали?!... Ну, и, находясь в НАТО, зачем так с пеной у рта на ядерную державу накидываться?!...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:03
    0
    Смысл менять шавку, если она и так хорошо в ЕС на всех гавкает.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:03
    0
    Да поляков хоть меняй местами, хоть не меняй... хрен редьки не слаще..... yes
  9. vadi64
    vadi64 Сегодня, 10:12
    0
    А может это подготовка пшеков к оправданию будущей оккупации западной внаукраины
  10. point
    point Сегодня, 10:31
    0
    это старый формат политики, который должен опираться на круговую поруку, а та,- на финансовую модель благополучия политической прослойки.
    кто такая Германия в будущем, если она уже сейчас обретает мышечную дистрофию в рамках старой модели благополучия политических представителей территории? и чем партии Германии отличаются от польской? - пассионарностью.
    будет любопытно посмотреть как политика снова становится уделом народов, а не только политтехнологов наймитов капитала.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    0
    у киевских властей имеются планы по смене нынешнего польского правительства и в этом якобы собираются участвовать Германия и Соединенные Штаты
    Конечно было бы неплохо сменить власть в Польше, но не на ту, на которую рассчитывают в Киеве. Но все же очевидно, что польский профессор окунулся с головой в конспирологию. Вашингтон даже очень устраивает польская власть и Киев пока не в проигрыше. Есть терки между Германией и Польшей, но это по вине поляков возомнивших себя на ряду с украинцами самыми пострадавшими во 2 МВ и заявляющие необоснованные претензии на возможную халяву с последующем управлением Европой. Пока "дружат" против России будут морщится, кривится, но играть на одном поле.
  12. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 11:09
    0
    Пшеки совсем разум яблоками затуманили, везде враги, везде должны им. Совсем спятили.