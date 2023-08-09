Польский политолог: Киев вместе с Вашингтоном и Берлином планирует сместить правительство в Варшаве

На первый взгляд кажется, что Польша в Европе является наиболее ревностным сторонником Украины и противником России. Несмотря на это, в Киеве, вероятно, думают иначе, если верить словам польского политолога профессора Лодзинского университета Пшемыслава Журавского.По словам профессора, у киевских властей имеются планы по смене нынешнего польского правительства и в этом якобы собираются участвовать Германия и Соединенные Штаты. При этом политолог считает, что у каждой из этих стран свои причины на смену власти в Варшаве. Так, последние несколько месяцев между Польшей и Украиной произошел ряд дипломатических инцидентов, чем были недовольны как в Киеве, так и в Варшаве. Германия в будущем, по словам Журавского, надеется на налаживание отношений с Россией и поэтому не хочет видеть у власти в Польше правящую партию «Право и справедливость», занимающую радикальную антироссийскую позицию. Что касается США, то здесь рассматривают нынешние польские власти как помеху на пути к сотрудничеству между США, ФРГ и Польшей.Журавский отметил, что Украина, стремящаяся в НАТО и ЕС, в этом вопросе будет поддерживать Вашингтон и Берлин, так как именно от них зависит, станет ли она членом этих организаций. Для этого киевские власти сознательно идут на конфронтацию с польским правительством, чтобы выставить его недееспособным и конфликтующим с соседями.По словам польского политолога, Киев играет с огнем и может в итоге вообще потерять союзническую Варшаву, а в выигрыше от всего этого в итоге будут Германия и Россия.