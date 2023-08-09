Депутат Бундестага: Немецкое правительство склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

Украина с большой долей вероятности все же получит дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, несмотря на заявления об обратном канцлера и министра обороны ФРГ. По словам депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгения Шмидта, решение об этом может быть принято в ближайшее время.
Антироссийская коалиция в немецком Бундестаге все же продавила решение о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus Украине, правительство Германии с большой долей вероятности уже в ближайшее время одобрит отправку ракет Зеленскому. В этом не сомневается депутат от АдГ Евгений Шмидт. По его словам, ранее также говорили про немецкие "Леопарды", а теперь они горят на Украине. Сейчас для положительного решения по ракетам подготавливается общественное мнение, а там все пойдет по накатанной.
Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь «Леопарды» горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии
- приводят Известия слова Шмидта.
Депутат отметил, что большинство в немецком парламенте поддерживает Украину и высказывается за капитуляцию России, хотя на самом деле поражение в конфликте терпит Киев. Часть немецких политиков все еще верят в то, что Украина сможет повернуть ситуацию в свою сторону, а немецкие ракеты ей в этом помогут. В общем, победы России если и ждут, то немногие.
TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника. Дальность поражения - 500 км.