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Депутат Бундестага: Немецкое правительство склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

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Депутат Бундестага: Немецкое правительство склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

Украина с большой долей вероятности все же получит дальнобойные крылатые ракеты воздушного базирования Taurus, несмотря на заявления об обратном канцлера и министра обороны ФРГ. По словам депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгения Шмидта, решение об этом может быть принято в ближайшее время.


Антироссийская коалиция в немецком Бундестаге все же продавила решение о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Taurus Украине, правительство Германии с большой долей вероятности уже в ближайшее время одобрит отправку ракет Зеленскому. В этом не сомневается депутат от АдГ Евгений Шмидт. По его словам, ранее также говорили про немецкие "Леопарды", а теперь они горят на Украине. Сейчас для положительного решения по ракетам подготавливается общественное мнение, а там все пойдет по накатанной.

Когда-то говорили, что Германия ни в коем случае не должна поставлять танки, а теперь «Леопарды» горят в степях Запорожья. То же самое, скорее всего, будет и с ракетами. Политики до последнего момента отрицали возможность поставок подобного рода вооружения, сейчас же об этом идут дискуссии

- приводят Известия слова Шмидта.

Депутат отметил, что большинство в немецком парламенте поддерживает Украину и высказывается за капитуляцию России, хотя на самом деле поражение в конфликте терпит Киев. Часть немецких политиков все еще верят в то, что Украина сможет повернуть ситуацию в свою сторону, а немецкие ракеты ей в этом помогут. В общем, победы России если и ждут, то немногие.

TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника. Дальность поражения - 500 км.
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31 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:39
    +6
    Поставят и доставят, да ещё ленточками подарочными перевяжут, дойче что с них взять, раньше были гордые самостоятельные а сейчас просто (цензура).
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 09:39
    +5
    Депутат отметил, что большинство в немецком парламенте поддерживает Украину и высказывается за капитуляцию России,

    Да, кто бы сомневался!
    хотя на самом деле поражение в конфликте терпит Киев.

    И в этом никаких сомнений. request
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:39
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Депутат Бундестага: Немецкое правительство склоняется к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

    Немецкое правительство уже давно склонил вниз головой Пентагон и не просто склонил , а таки конкретно нагнул laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:45
      +2
      oleg-nekrasov-19 hi, причём НАГИНАЛЬЩИКОВ) там больше чем один Вашингтон.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:44
    +1
    От Сумм до Москвы ( центр ) 572 км ,так что стоит ждать неприятностей
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:47
      -1
      Ну если наши ПВО расстараются, то может сдюжим без особых последствий.....
      Дай Бог чтобы сдюжили и эти вундервафли стали сбивать...
    2. berlaga2005
      berlaga2005 Сегодня, 09:57
      +2
      Ракеты Taurus это авиационная ракета, поэтому км тут по другому нужно измерять. Основной вопрос это украинские аэродромы. Единственный эффективный способ их уничтожения это ТЯО.
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 11:26
        0
        На выставке ADEX 2015 в Сеуле раскрыт запуск ракет Taurus с земли
        TAURUS CL (англ. Container Launched — запускаемый из контейнера) с мобильных наземных платформ (например на базе грузового автомобиля).
        TAURUS T — специальный вариант ракеты, адаптированный для сброса с военно-транспортных самолётов, до 12 ракет для проведения атак на дистанциях больших, чем позволяет применение тактической истребительной авиации.

    3. Figvam
      Figvam Сегодня, 09:58
      +1
      а есть еще какой нибудь Ямполь или например село Жихово
      от них до центра москвы меньше 475 км
      так что сюрпризы будут однозначно
    4. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:01
      0
      На удивление все дальнобойные системы поставленные Западом на Украину практически не применяются супротив "международно признанной территории" РФ. Так что это скорее пополнение истощающихся запасов КР у ВСУ, чем неприятности в Москве.
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 11:23
        0
        это пока...логично предположить что вскоре ими начнут долбить всякие разные объекты в глубине...
  6. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:44
    +5
    Действительно, будь в России, хоть, царь, хоть коммунисты, хоть тот строй, который есть сейчас, Россию мелкотравчатая европа ненавидит по определению.
    Короткая у них память. Напрасно, видимо, мы были столь гуманны в 1945 году и к Германии и шайке всех их многочисленных европейских преспешников.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 10:09
      -2
      наивными дурачками был СССР ведать считают европейцы ! сша вошло и не откуда не уходит правильно и делает что указывает европе как жить а то если дать им волю ише и угрозы сделают сша ! ну это если считать со стороны сша ! возможно не прав !
  7. zloybond
    zloybond Сегодня, 09:48
    +3
    Больше всего интересует наша дальнейшая реакция. Россия то как? Утрется и нарастит поставки нефти и стратегических товаров в Германию??? Будем делать вид что деньги не пахнут? Может сразу чтобы голову не морочить начнем поставки готового военного вооружения прямиком укро-рейху???? Что так они переработают и отправят, что сразу хоть вред их "производству" нанести?
  8. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:55
    +2
    Пора бы на опережение нам действовать
  9. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 09:57
    +2
    Печально конечно, что в Бундестаге у большинства гены фашизма победили благоразумие, пора бы и Российским властям показать свой темперамент и на законодательном уровне пособнические действия сочувствующим укрофашистам стран, приравнять как спонсоров террористической деятельности.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:59
    +3
    Немчура так хочет за свои леопёрды рассчитаться? Нужно ставить жирную точку, а не рисовать фломастером. 3-я началась, одна ракета от бритов упала на территорию России - минус Букингемский дворец, от лягушатников - минус Елисейский дворец, от немчуры - минус Бундестаг. Полосатые тогда точно подумают, а оно им надо? Не, все пока без ядрен-батон, пока.
    -А может бахнем?
    - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху!.. Но потом...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:05
      0
      Вам мало миллиона вчерашних селюков на фронте и вы хотите чтобы к этому празднику жизни ещё 4 миллиона солдат НАТО подключились?
      1. TAMBU
        TAMBU Сегодня, 11:24
        -1
        это вопрос времени...и чем позже тем в худших обстоятельствах для нас...
  11. Gorohes
    Gorohes Сегодня, 10:03
    0
    Вероятнее всего уже давно находятся на украине, разыгрывают спектакль для пипла
    Хозяин веле, рабы выполнил, но мину надо сохранить
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:05
    +1
    если дадут ракеты на 500км то РФ не останется как нанести ядерные удары ! тенденция по км растет шас 500км патом 1000 и выше хотя до этого было 100+ 300км !! ну либо мое мнение ошибочное и я ошибаюсь и такие ракеты не угрожают РФ !
  13. мазута
    мазута Сегодня, 10:08
    +2
    Интересно мишка меченый в гробу крутится?Это благодарность за объединение Германии.Всего то ничего времени прошло,30 с небольшим лет и такие прекрасные результаты.Не на пенсию отпускать этого гадёныша и еще идеолога "перестройки" яковлева,а судить и расстрелять.А сейчас выкопать,сжечь и развеять.Нынешние реки крови это их "заслуга".Ругаться нельзя.
  14. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:25
    -1
    Переделайте Ярсы в нормальные боеголовки И готов отправиться в Берлин и Бонн.

    Согласно Договору о нераспространении ракетных технологий страны, не имеющие таких технологий, не могут находиться дальше 250 км. Если будут поставлены ракеты с дальностью до 500 км, Россия выйдет из этого контракта, предоставив ей возможность поставлять свои ракеты большой дальности кому угодно; от Африки до Кореи.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:13
      +1
      Ну поставит Россия ракеты средней дальности куда нибудь, а в чем смысл? Украине эти ракеты поставляются и тут же ей ПРИМЕНЯЮТСЯ, а то, что поставит Россия будет лежать там мертвым грузом вот и все дела. Разве, что очередная вонь в наш адрес начнется. Лучше себе такое добро оставить, чем в непонятную Африку загнать или КНДР. Корейцы сами уже наклепали ракет разных овердофига, а голодранцам из Африки стрелковки хватит.
  15. km-21
    km-21 Сегодня, 10:42
    +1
    Мы почему-то до сих пор не хотим понимать, что эскалация конфликта никаким образом не зависит от каких-то европейских парламентов. Это - планомерный процесс, который продвигается согласно многолетней программе разработанной американцами. Согласно этому плану против России постепенно будут выставляться все более смертоносные системы вооружений вплоть до авиации с ядерными бомбами. Скорость развития процесса зависит только от реакции России. Если Россия сможет его остановить, значит выживем. А если нет, то - нет.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:08
      0
      Ежели вы заметили, то Запад поставляет Украине только те системы, кои уже используются в боях. И КР и танки и самолёты и даже кассетные боеприпасы уже давно используются в зоне СВО, а значит их поставка не ведёт к эскалации. Так что ни каких оснований о поставке ЯО в зону конфликта нет. Ну ежели одна из сторон конфликта не начнет его применять.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +1
    большинство в немецком парламенте поддерживает Украину и высказывается за капитуляцию России
    Немцы, в который раз сели на любимого и уже однажды битого конька "победы над Россией". Спрашивается почему немчуре не живется мирно? А потому, что в 1945 дали части немцев самим решать судьбу Германии правда под нашим присмотром, а в 1989 г. в одностороннем порядке вывели ГСВГ отдав Восточную часть во власть Европы. Сегодня Германия отупев от русофобии, оказывая военную помощь Киеву представляет в ряду с другими странами ЕС прямую угрозу для безопасности России. Отсюда вывод напрашиваются сам собой - если быть большой войне, то Европу необходимо сметать в первую очередь и без всякой жалости.
  17. Есаул
    Есаул Сегодня, 10:49
    0
    Ну значит в мире должны появиться какие-то повстанцы из страны Курляндия, настроенные крайне антигермански, а потом у них случайно окажутся дальнобойные ракеты, которые ударят прямо по бундестагу.
  18. Escariot
    Escariot Сегодня, 11:27
    +1
    Тут удивление вызывает не сам факт поставок, а то, что с этими поставками страны НАТО (кои как бы хотят затянуть Украину в НАТО в качестве противовеса России) так долго их откладывали.
  19. hiller
    hiller Сегодня, 11:34
    0
    А может наше руководство озаботится поставкой адекватного вооружения в одну (хотя почему одну) из дружественных стран? И, в случае применения салорейхом импортного вооружения по РФ, данные дружественные нам страны, применят эти вооружения по странам-поставщикам! Так сказать "подобное подобным". В отношениях с недругами, как показывает практика, отлично действует принцип огнетушителя "когда звезданёшь, тогда и заработает."
  20. Озирис
    Озирис Сегодня, 11:42
    +1
    Этот вопрос уже решен - ракеты поставят , а далее и самолеты F-16 или еще какие . Поэтому необходимо максимально оперативно вывести из строя все аэродромы способные принимать боевые самолеты, радары, средства ПВО . Думаю, наш Верховный совершил фатальную ошибку - не прихлопнул гадюшник НАТО во время саммита в Вильнюсе . Они все вместе были как на ладони , уверяю что никакого ответа бы не последовало бы, шум, вой это да, они это умеют ...