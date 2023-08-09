Немецкая пресса: Значительные потери ВСУ вынуждают Запад открывать центры по ремонту военной техники

По оценкам западных экспертов, около трети танков, поставленных Западом украинской армии, была в разной степени повреждена в ходе боев. На некоторых участках фронта уничтожаются десятки единиц военной техники.
Немецкое издание Frankfurter Rundschau сообщает, что страны, поддерживающие Украину, вынуждены организовать ремонтное обслуживание танков прямо на территории Украины и близлежащих стран для того, чтобы таким образом получить возможность в перспективе вернуть на фронт хотя бы часть из них.
Сообщения с Украины свидетельствуют о значительных потерях танков, поставленных Киеву Западом. Только на одном из участков фронта украинская армия потеряла пятую часть поставленных Западом танков - 25 единиц.
Для восстановления подлежащих ремонту танков западные страны создают ремонтные базы на территории Украины и соседних стран. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует осуществлять ремонт танков Leopard и другой военной техники непосредственно на Украине, что, по мнению ряда западных экспертов, может дать украинской армии существенное преимущество в наступлении. Однако, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, существует риск российских ракетных ударов по этим ремонтным базам.
Западные эксперты надеются, что после ремонта удастся вернуть в строй значительную часть поврежденных на Украине западных танков. Полностью непригодными для восстановления считаются лишь три немецких танка Leopard, ремонт остальных планируется начать в ближайшее время.