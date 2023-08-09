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Немецкая пресса: Значительные потери ВСУ вынуждают Запад открывать центры по ремонту военной техники

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Немецкая пресса: Значительные потери ВСУ вынуждают Запад открывать центры по ремонту военной техники

По оценкам западных экспертов, около трети танков, поставленных Западом украинской армии, была в разной степени повреждена в ходе боев. На некоторых участках фронта уничтожаются десятки единиц военной техники.


Немецкое издание Frankfurter Rundschau сообщает, что страны, поддерживающие Украину, вынуждены организовать ремонтное обслуживание танков прямо на территории Украины и близлежащих стран для того, чтобы таким образом получить возможность в перспективе вернуть на фронт хотя бы часть из них.

Сообщения с Украины свидетельствуют о значительных потерях танков, поставленных Киеву Западом. Только на одном из участков фронта украинская армия потеряла пятую часть поставленных Западом танков - 25 единиц.

Для восстановления подлежащих ремонту танков западные страны создают ремонтные базы на территории Украины и соседних стран. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует осуществлять ремонт танков Leopard и другой военной техники непосредственно на Украине, что, по мнению ряда западных экспертов, может дать украинской армии существенное преимущество в наступлении. Однако, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, существует риск российских ракетных ударов по этим ремонтным базам.

Западные эксперты надеются, что после ремонта удастся вернуть в строй значительную часть поврежденных на Украине западных танков. Полностью непригодными для восстановления считаются лишь три немецких танка Leopard, ремонт остальных планируется начать в ближайшее время.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:19
    +1
    Импортных механиков дома будут хоронить на венных кладбищах или общих погостах?
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:21
    +1
    надеются, что после ремонта удастся вернуть в строй значительную часть поврежденных на Украине западных танков. Полностью непригодными для восстановления считаются лишь три немецких танка Leopard


    Жаль что удастся восстановить... Надо брошенные танки их подрывать так чтобы невозможно было восстановить.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 10:36
      +3
      Сжигать.К дронам бутылку с зажигательной смесью,типа напалма и взрыватель.Пожар наносит невосполнимый ущерб,меняя характеристики того из чего сделан танк,не говоря уже о том что может и б\к рвануть,если остался.Это надо спец.подразделение создать,чтобы только добиванием занималось.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:33
        0
        Скорее всего что то подобное на ЛБС происходит, там люди не дурнее нас, до чего могут "дотянуться" - уничтожается либо трофеится.
        1. мазута
          мазута Сегодня, 11:54
          0
          Я абсолютно не против чтобы так и было.Любые данные конечно же надо проверять(про всего 3 полностью уничтоженных танка).Просто делюсь мыслями по способам того,чтобы уже нечего было восстанавливать неофашистам со старыми.Вообще лучше конечно похоронить и тех и других.
    2. Комментарий был удален.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:25
    0
    страны, поддерживающие Украину, вынуждены организовать ремонтное обслуживание

    Это не вынуждены... по доброй воле на это подписались.....
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:26
    +1
    Значительные потери ВСУ вынуждают Запад открывать центры по ремонту военной техники
    - ой, ли? А не финансовые субсидии США вынуждают, не? А не США ли предложило европейским производителям "выгодные условия переориентации" производств, пообещав крупные субсидии на перенос гражданских производств в США и наращивание военных производств? СМИ как всегда играют роль отвлекающего и распыляющего внимание обывателя, белый шум создают. А операция по милитаризации Европы уже началась. Вопрос: а с чего бы вдруг? А к чему готовят в очередной раз нацистскую Германию, ой, пардон, Евросоюз, финансовые магнаты?
  5. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:40
    0
    Militärische Ziele für Russland versiegen nicht

    Подобные базы, как правило, размещают достаточно близко к фронту, но вне досягаемости артиллерийского огня. Это позволяет оперативно возвращать технику после ремонта на поле боя, а если рядом с мастерскими есть железная дорога, то процесс доставки становится еще более быстрым.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:42
    0
    Значит работы добавится. Нужно будет добивать подбитую технику, если её нельзя затрофеить, и бить по ТЭЧ. Они стационарные, имеют постоянный Глонасс, что облегчает задачу СВР.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:44
    0
    Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует осуществлять ремонт танков Leopard и другой военной техники непосредственно на Украине

    ***
    — "Ничего личного,только бизнес!" ...




    ***
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:44
    0
    Полностью непригодными для восстановления считаются лишь три немецких танка Leopard, ремонт остальных планируется начать в ближайшее время.

    Жаль, что мало невосстанавливаемых.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:58
    +2
    страны, поддерживающие Украину, вынуждены организовать ремонтное обслуживание танков прямо на территории Украины и близлежащих стран
    Такие ремонтные мастерские конечно после выявления необходимо уничтожать. Чем больше иностранных специалистов-механиков будет уничтожено, тем меньше желания ехать на Украину. Тот кто сегодня работает на Киев, снабжает его оружием такие же враги, как и те кто воюет на ее территории против российских войск.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:03
      0
      Логично ровнять всё с грунтом ... и забугорных специалистов туда много не заманишь, ибо они жить хотят.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:01
    0
    Танки, прочую технику ... что то отремонтируют, что то ещё дадут, а самих скакуасов где ещё возьмут, ресурс то не бесконечный?
  11. зурбаган63
    зурбаган63 Сегодня, 11:04
    +1
    И всё же, почему железнодорожные тоннели, мосты не уничтожены, а западное оружие рекой, т.е. эшелонами течёт на восточные границы украины, из-за него погибают наши парни... Упорно возникает вопрос, кому это выгодно? Ответ очевиден, но хотелось бы комментарии человека с усами.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:07
    0
    Немецкая пресса: Значительные потери ВСУ вынуждают Запад открывать центры по ремонту военной техники
    Может быть с кладбищами подсобили бы? bully
  13. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:12
    -1
    "Полностью непригодными для восстановления считаются лишь три немецких танка Leopard,"///
    ---
    Леопард-2 оказался более живуч, чем писали здесь в нескольких статьях.
    1. Бодипанчер
      Бодипанчер Сегодня, 11:23
      +1
      Просто выгоревшие дотла танки на ремонт не увозят. Они так и стоят среди минных полей. Речь, насколько я понял, идёт о танках которые смогли эвакуировать.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:29
        0
        Потери техники делятся:
        1. Безвозвратные
        2. Возвратные
        Нет никаких третьих делений. Или списали, или вернули в строй.
        Безвозвратно потеряны, как выяснилось, на сегодняшний день три Леопарда.
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 12:09
          0
          несколько десятков стоят в полях, по ним не определились еще