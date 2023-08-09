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Начальник пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ: Безуспешные атаки стоили противнику примерно 60-ти военнослужащих

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Начальник пресс-службы группировки «Центр» ВС РФ: Безуспешные атаки стоили противнику примерно 60-ти военнослужащих

Уже пошел третий месяц, как началось украинское контрнаступление, основной упор которого делается на Запорожское направление. Однако за это время бои не утихали и на Донбассе.


Об оперативной обстановке на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

По словам Савчука, на этих двух направлениях российские силы ведут активную оборону. При этом подразделениям группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации удалось сорвать и отразить шесть попыток атак противника. Здесь российские позиции были атакованы штурмовыми группами трех бригад ВСУ (21-й, 42-й и 68-й). Начальник пресс-центра группировки «Центр» отметил, что безуспешные атаки стоили противнику потерь в живой силе около 60 человек. Были уничтожены вражеские БМП, бронемашина и два пикапа.

ВСУ были нанесены огневые поражения при помощи ТОС «Солнцепёк». Кроме того, боевая авиация группировки нанесла удары по четырем целям в районе села Червоная Диброва и у Серебрянского лесничества.

Ранее сообщалось о потери ВСУ больше взвода солдат на Купянском направлении.

Минобороны менее недели назад опубликовало данных о потерях противника: за 2 месяца своего контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч военнослужащих. Это больше половины подготовленных для «контрнаступа» бригад.
Использованы фотографии:
Скриншот видео/телеграм-канал Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:12
    -4
    Вот интересно.Насколько хватит людских резервов на вна?Два-три года?И далее другое.Вот лезут они,лезут.Их хороним.А дальше что,когда наступать начнем.Про "широким фронтом" под Купянском говорить не будем..
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:20
      +1
      Навряд ли наступление "широким фронтом" вообще планируется. Отвлекающие удары, продавливание обороны в слабых местах.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:13
    0
    примерно 60-ти военнослужащих

    Очень грубо = ВФУ 1 млн./ 60=16 667 суток.
    1. ViktorX
      ViktorX Сегодня, 11:25
      0
      Если брать сводки МО РФ, то за сутки (на всех фронтах) уничтожается около 500 укров ежедневно.
      Думаю, примерно во столько же можно оценить безвозвратные потери (раненые (без возможности снова встать в строй), дезертиры, пленные и т.д.).
      Итого получается 1 млн. / 1000 = 1000 дней. или примерно 3 года.
      С момента начала СВО прошло около 1,5 года.
      Т.е. есть надежда, что укры начнут заканчиваться примерно через год.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:17
    +1
    Сомневаюсь что это из бригад для наступления, сколько информации даже на самом ВО как в атаку отправляют не подготовленных в/с ВСУ. Берегут они эти бригады.
  4. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:39
    0
    Цитата: АндрейKam_Z
    Сомневаюсь что это из бригад для наступления, сколько информации даже на самом ВО как в атаку отправляют не подготовленных в/с ВСУ. Берегут они эти бригады.

    А сколько народу у них еще на обучении на Западе!