Уже пошел третий месяц, как началось украинское контрнаступление, основной упор которого делается на Запорожское направление. Однако за это время бои не утихали и на Донбассе.
Об оперативной обстановке на Сватовском и Краснолиманском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.
По словам Савчука, на этих двух направлениях российские силы ведут активную оборону. При этом подразделениям группировки «Центр» при поддержке артиллерии и авиации удалось сорвать и отразить шесть попыток атак противника. Здесь российские позиции были атакованы штурмовыми группами трех бригад ВСУ (21-й, 42-й и 68-й). Начальник пресс-центра группировки «Центр» отметил, что безуспешные атаки стоили противнику потерь в живой силе около 60 человек. Были уничтожены вражеские БМП, бронемашина и два пикапа.
ВСУ были нанесены огневые поражения при помощи ТОС «Солнцепёк». Кроме того, боевая авиация группировки нанесла удары по четырем целям в районе села Червоная Диброва и у Серебрянского лесничества.
Ранее сообщалось о потери ВСУ больше взвода солдат на Купянском направлении.
Минобороны менее недели назад опубликовало данных о потерях противника: за 2 месяца своего контрнаступления ВСУ потеряли не менее 43 тысяч военнослужащих. Это больше половины подготовленных для «контрнаступа» бригад.