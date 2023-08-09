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Аналитики НАТО рассматривают вариант проведения фактической границы между РФ и Украиной по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке

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Аналитики НАТО рассматривают вариант проведения фактической границы между РФ и Украиной по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке

Западные медиа пишут о том, что аналитики НАТО, анализируя «промежуточные итоги» украинского контрнаступления, представили несколько вариантов дальнейшего развития событий. Обращает на себя внимание тот факт, что в штабах НАТО нет варианта, который ситуацию на текущий момент с контрнаступлением ВСУ характеризовал бы как успешную. Соответственно, и дальнейшие шаги предлагается осуществлять, исходя из понимания проблем, с которым украинская армия сталкивается в последние месяцы.


Натовские аналитики поднимают вопрос о том, что если принять новую программу по продолжению поставок оружия и военной техники на миллиарды долларов Украине уже сейчас, то это может привести к «неоправданным потерям на фоне возросших рисков». Возросшими рисками в данном случае называется ситуация, при которой украинская армия пока не добилась заметного продвижения на фронте, потеряв при этом не менее трети (западная трактовка) подготовленного личного состава. В НАТО полагают, что российская армия, сдержав наступательный порыв ВСУ, может перейти в своё контрнаступление в тот момент, когда ВСУ ещё не успеют создать аналогичных российским систем укреплений на ряде участков фронта, включая южное направление. В качестве примера приводится продвижение российских войск на стыке Луганщины и Харьковской области, где ВС РФ за последний месяц овладели территориями общей площадью более 220 кв.км.

Один из вариантов развития ситуации, рассматриваемый в НАТО, связан с необходимостью выстраивания фактической границы по Днепру от Чёрного моря до Запорожской области. На востоке такая граница, как считается, может пройти по реке Оскол, по Оскольскому водохранилищу, находящемуся в Харьковской области.

То есть, в качестве варианта предлагается «заморозка» конфликта с его перетеканием в формат, который наблюдался между Украиной и ЛДНР с 2016 по 2021 годы.

Устроит ли такое развитие событий Россию, в НАТО, конечно же, пока не задумываются, полагая, видимо, что это «близкий к идеальному вариант» для всех.
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27 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:07
    +11
    О! Поделили уже....... belay ..............
    1. usr01
      usr01 Сегодня, 10:14
      +10
      По Тисе!!
      полная и безоговорочная капитуляция. И закрытие польского проекта "украина" am
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: Mouse
      О! Поделили уже....... belay ..............

      Да пусть хоть запрогнозируются!..
      Время работает на нас.
      Когда нам остановится и на каких границах - решать будем МЫ!
      А матрасникам и их европейскому шакалью есть чем заняться - памперсы Байдену меняйте!
      Планируйте очередной армагеддец на Тайване.
      А к нам со своими планами не лезьте!
      Целее будете...
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:48
        +4
        Я не боюсь планов НАТО. Я боюсь планов наших пораженцев.
      2. uralex
        uralex Сегодня, 11:24
        +1
        ...решать будем МЫ!
        К сожалению, "Мы" ничего не решаем... Понятно, что нам с Вами хотелось бы, чтобы результатом была капитуляция Киевского режима, со всеми вытекающими последствиями... Но, как показывает практика, в процессы всё время вмешиваются чьи-то "шкурные" интересы... И всякие "Минские соглашения" тому свидетельства...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:16
    +3
    Это их головная боль.То что думают у нас,покажет время
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:24
      +5
      Наивный Вы. Это теперь просто головная боль. Или Вы думаете вот нарисуют границу и с той стороны перестанут прилетать снаряды-ракеты-дроны?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:29
        +1
        Вы совершенно не поняли посыл.Это им теперь предстоит пытаться притягивать за уши убытков на переговоры.То,что перестанет оттуда прилетать,вопрос уже другого рода.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 10:43
        +4
        Цитата: Копчёный
        Наивный Вы. Это теперь просто головная боль. Или Вы думаете вот нарисуют границу и с той стороны перестанут прилетать снаряды-ракеты-дроны?

        yes Именно, перестанут, ровно на то время пока на руине снова не соберут разномастное войско, накачают его вплоть до ТЯО, оформят всё как содружество наты и молодых демократий и дадут новую команду "фас"! К тому времени могут успеть подрасти внуки с обеих сторон и - крути мочало, начинай сначала! Вывод: кончать порося надо сейчас, пока всхрюкивает!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:16
    +3
    Для всех - это для кого? Все - это типа Запад? Песков много чего говорит, но последнее про Конституции и территории ясно дает понять, что мнение ВВП иное, не нате чертить границы.... А если будут шалить в Черном море, то 200 км зона демилитаризации - это не только по сухопутной границе с Россией...., а с учетом дальнобойных ракет на 500 км, зона немного расширяется. Если об этом говорится, то такой вариант для мирняка явно изложен уже на бумаге в проекте некоего договора. Только административные границы, пока, но с зоной безопасности, а так Минск-3 нам точно не нужен. Что бы не говорили, но наши тоже строчат варианты мирняка......., для торга и копромисов.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:20
      +12
      Минск-3 нам точно не нужен.
      А первые 2 нам нужны были? Мы к сожалению, ни на что повлиять не можем.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 10:23
    +2
    Аналитики НАТО рассматривают вариант проведения фактической границы между РФ и Украиной по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке

    И типа оставить этот "нарыв" на дальние времена, чтобы с него летали беспилотники и взрывали дома, нефтебазы, военные части, больницы? belay
    На такое счастье!!! negative
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:25
      +1
      И типа оставить этот "нарыв" на дальние времена
      Какая альтернатива, если реально на вещи смотреть?
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:45
        +1
        Цитата: Trapp1st
        И типа оставить этот "нарыв" на дальние времена
        Какая альтернатива?

        Все упирается в возможности нашей оборонки.
        Пока нашей экономикой в целом и оборонкой в частности рулят нынешние персонажи, не просматривается возможность нарастить действующую армию до численности, необходимой для выхода на польскую границу.
        Нужны давно перезревшие политические и кадровые решения.
        Без них выхода из нынешнего кровавого тупика не вижу.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:49
          0
          Нужны давно перезревшие политические и кадровые решения.
          Кому ?)) Тех кто не нищенствует и кому не умирать на фронте, все устраивает, ни каких политических и кадровых решений не будет.
          Поэтому какая реальная альтернатива происходящему?
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:26
    0
    А потом будут дровишек подкидывать
  6. nobody75
    nobody75 Сегодня, 10:29
    +2
    Львовская, Тернопольская и Иванофранковская области - польше.
    Все остальное - России.
    С Уважением
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 10:55
      +2
      Цитата: nobody75
      Львовская, Тернопольская и Иванофранковская области - польше.
      Все остальное - России.

      чтобы такие переговоры были реальностью, нужно, чтобы были заняты Запорожье, Киев, Днепропетровск, Одесса и др., при этом наступление на остальные - уверенно продолжалось.. а исходя из того, что за последний год произошло, да и того- кто наступает, Ваш призыв - просто лозунг, не имеющий отношения к реальности.. на Украине тоже кричат про захват Крыма.. если воспринимать комменты - как диалог, то что Вы хотели сказать - непонятно..
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:32
    +4
    Аналитики считают, что русская армия слаба, она может только защищаться. Правительство России- антинародное, а поэтому есть все предпосылки к проигрышу Россией войны, и как следствие, революции. Поэтому, с Россией о мире никто и говорить не хочет, может, о перемирии только, чтобы подтянуть резервы и БК, вопреки мечте лаврова и его начальника, что видно невооружённым глазом. А ещё на Руси есть бесструнная балалайка- фанерный. Комплект для проигрыша, по мысли запада, отличный. Не лишено... А Вы как считаете?
  8. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 10:35
    +2
    Если заморозить конфликт, то он раньше или позже разморозится в угрожающих масштабах. Кроме того что для гиперзвуковой ракеты с ЯО сотня километров? Это 12-14 секунд полёта.( Надо выиграть хотябы пару минут.)А они раньше или позже будут как те же Леопарды итд на территории Шумеров. Сомнения нет. Только полная победа и освобождение территорий побережья моря и центра Украины (оставив серую буферную зону типа Львова) ...
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:40
    +2
    Аналитики НАТО рассматривают вариант проведения фактической границы между РФ и Украиной по Днепру на юге и по реке Оскол на востоке
    Зачем так всё усложнять, нужно использовать проверенную технологию, всего-то нужно только попросить кое-кого, пообещав очередные обещания, вдруг кое-кто опять согласится поверить джентльменам на слово, а там глядишь и выполнять обещанное не придётся. wink
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:47
    -1
    ВС РФ за последний месяц овладели территориями общей площадью более 220 кв.км.

    15х15 км.)))) Площадь УССР была 603 700 км².
    З.Ы. А линию Керзона НАТА не рассматривает?)))
  11. point
    point Сегодня, 11:09
    +1
    Ссылку бы хоть на одно "западное медиа", которое бы мого содержать ссылку на эти самые "аналитики НАТы". А пока - это чисто сообщение с нашей стороны о том как нам в очи ссут, но с равной вероятностью это может быть правокацией очей, де в вас же ссут!
    Иными словами, читать это пахабство на ВО стало привычной рутиной информационных налетов на вентилятор.

    НАТО сейчас в голову должно прийти, что кто-то с красивыми запонками и сигарами в коробке, втянул ЕС в серый конфлик без правовой базы, через который канализирует ресурсы на слив. Для обеспечения планов нужны фонды, которые в мирное время даже не подлежали оценке и планированию в таких масштабах. Концепция войны чужими руками, на чужой территории, на чужие деньги... - вот где настоящая виртуализация порылась, а еще в тапки наклала всем жителям ЕС.
    Что нам это скажет Кальтенбрюнер? А он скажет, что мнение материкового капитала пролегает по дну датского пролива и почему-то находится в ортогональной вселенной, пересекаясь с медиапространством в плане тестирования вооружений... для мотивации затрат на национальном уровне. Т.е. всё это сейчас совсем не рядом с оперативным планированием НАТы, которая не европейская структура, а оченьдаже МИ5-говорящая, можно сказать на одном языке они там с всякими рандами и проч. делят ЕС на ливер и вырезку, а совсем не границы в восточных улусах.
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:16
    -2
    То есть, в качестве варианта предлагается «заморозка» конфликта с его перетеканием в формат, который наблюдался между Украиной и ЛДНР с 2016 по 2021 годы.
    Аха, счас! Разулись, и кинулись исполнять. wassat Нет больше горбатых, и кукопалых. Дойдем куда НАМ надо! am
  13. moreman78
    moreman78 Сегодня, 11:27
    -1
    Цитата: nobody75
    Львовская, Тернопольская и Иванофранковская области - польше.
    Все остальное - России.
    С Уважением

    Не забывайте про Венгров - Закарпатье!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:36
      0
      Не рано шкуру делать начали?,,,,.....
  14. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 11:51
    0
    Я об этом еще в конце прошлого года писал, что граница будет по Днепру