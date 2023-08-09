Победа молодого русского военно-морского флота над шведами у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море стала крупнейшим успехом не только в российско-шведской войне, но и считается первым крупным успехом России в море. В честь этого события в РФ учреждена памятная дата — День победы русского флота над шведами у мыса Гангут, начиная с 1995 года посвященный этому сражению День воинской славы отмечается в РФ каждые 9 августа.
В то время еще царь Петр Первый, лично командовавший данным сражением, повелел ежегодно 27 июля (по старому стилю, что на самом деле соответствует 7 августа в современном летоисчислении) отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Так этот день стал своего рода праздником всего российского военного флота.
Целями Северной войны, длившейся более 20 лет с 1700 по 1721 годы, были возвращение русских земель на северо-западе страны, захваченных Швецией в XVI–XVII веках, и организация свободного выхода к Балтийскому морю. Несмотря на то что к 1714 году Россия контролировали большую часть Финляндии, ключевые порты Эстляндии и Лифляндии, в Балтике все еще хозяевами себя чувствовали шведские военные корабли.
В августе 1714 года в сторону Або-Аландских шхер (группа островов в Балтийском море между Финляндией и Швецией) выдвинулись 99 русских галер и легких гребных судов — скампавей. Русская эскадра под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина насчитывала пятнадцать тысяч моряков, ее задачей было усиление гарнизона в городе Або (современное название Турку).
Однако путь русским кораблям преградили шведские военные суда из 15 линейных кораблей, трех фрегатов и отряда гребных судов. Командовал шведской эскадрой вице-адмирал Густав Ватранг. Русский флот превосходил силы неприятеля по численности, но корабли противника имели более мощное вооружение, представляющее серьезную опасность для достаточно небольших гребных судов.
Узнав о предстоящем сражении, царь Петр I незамедлительно лично прибыл к месту. По его приказу был разработан план, согласно которому предполагалось построить наземную переправу в узком месте перешейка и перетащить по ней несколько скампавей. Расчет был сделан на то, что в ходе этого маневра русские суда окажутся в тылу вражеской эскадры.
Однако Ватранг узнал об этих планах и направил к месту схода на воду русских судов девять своих кораблей. Это стало основной ошибкой шведского вице-адмирала, разделившего свой и так уступающий в численности русским флот.
Узнав, что план с переправой раскрыт и часть вражеской эскадры отделилась от основных сил, Петр Первый отказался от возведения переправы и отдал команду немедленно атаковать основные силы врага. До сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот маневр преднамеренной хитростью, однако он дал результат.
В то время в районе Гангута был штиль и шведские парусные суда не могли в полной мере маневрировать, в то время как русские гребные корабли могли совершать любые маневры, находясь вне досягаемости вражеских пушек. И тут Ватранг допустил вторую ошибку, решив, что понял направление основного удара русских судов. Шведский адмирал отозвал один из своих отрядов, освободив прибрежный фарватер. Русские корабли тут же вклинились в образовавшуюся брешь и нанесли еще один удар.
В результате всех этих маневров шведский флот оказался в окружении. Петр Первый проявил благородство, предложив противнику сдаться, но шведы ответили отказом. Тогда по приказу царя русские моряки атаковали вражеские суда, беря их на абордаж. Считается, что Петр I лично участвовал в сражении, закончившемся полным разгромом шведской эскадры.
По итогам битвы у мыса Гангут шведы потеряли 10 кораблей и 360 человек личного состава. Русский флот лишился одного судна и 124 моряков. Раненых с обеих сторон оказалось примерно поровну — 350 у шведов и 342 у русских.
Битва у мыса Гангут стала первой крупной победой регулярного российского флота. Она обеспечила России свободный выход к Балтийскому морю, а также бесперебойную поддержку русских войск, расположенных в Финляндии. Кроме того, после этого боевые действия перешли на территорию Швеции. Петр I считал этот успех таким же важным, как победу в Полтавской битве — основном наземном сражении Северной войны.
Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военных моряков ВМФ РФ, граждан России со знаменательной датой в истории становления нашего государства — Днем победы русского флота над шведами у мыса Гангут. После победы в этом сражении ни у кого в Европе и мире не осталось сомнений, что Россия превратилась в мощную морскую державу, способную одолеть даже самого сильного противника. Каковой наша страна, спустя века, остается и до сих пор.