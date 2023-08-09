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День победы Русского флота над шведами у мыса Гангут

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День победы Русского флота над шведами у мыса Гангут

Победа молодого русского военно-морского флота над шведами у мыса Гангут (полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море стала крупнейшим успехом не только в российско-шведской войне, но и считается первым крупным успехом России в море. В честь этого события в РФ учреждена памятная дата — День победы русского флота над шведами у мыса Гангут, начиная с 1995 года посвященный этому сражению День воинской славы отмечается в РФ каждые 9 августа.


В то время еще царь Петр Первый, лично командовавший данным сражением, повелел ежегодно 27 июля (по старому стилю, что на самом деле соответствует 7 августа в современном летоисчислении) отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Так этот день стал своего рода праздником всего российского военного флота.

Целями Северной войны, длившейся более 20 лет с 1700 по 1721 годы, были возвращение русских земель на северо-западе страны, захваченных Швецией в XVI–XVII веках, и организация свободного выхода к Балтийскому морю. Несмотря на то что к 1714 году Россия контролировали большую часть Финляндии, ключевые порты Эстляндии и Лифляндии, в Балтике все еще хозяевами себя чувствовали шведские военные корабли.

В августе 1714 года в сторону Або-Аландских шхер (группа островов в Балтийском море между Финляндией и Швецией) выдвинулись 99 русских галер и легких гребных судов — скампавей. Русская эскадра под командованием генерал-адмирала Федора Апраксина насчитывала пятнадцать тысяч моряков, ее задачей было усиление гарнизона в городе Або (современное название Турку).

Однако путь русским кораблям преградили шведские военные суда из 15 линейных кораблей, трех фрегатов и отряда гребных судов. Командовал шведской эскадрой вице-адмирал Густав Ватранг. Русский флот превосходил силы неприятеля по численности, но корабли противника имели более мощное вооружение, представляющее серьезную опасность для достаточно небольших гребных судов.

Узнав о предстоящем сражении, царь Петр I незамедлительно лично прибыл к месту. По его приказу был разработан план, согласно которому предполагалось построить наземную переправу в узком месте перешейка и перетащить по ней несколько скампавей. Расчет был сделан на то, что в ходе этого маневра русские суда окажутся в тылу вражеской эскадры.

Однако Ватранг узнал об этих планах и направил к месту схода на воду русских судов девять своих кораблей. Это стало основной ошибкой шведского вице-адмирала, разделившего свой и так уступающий в численности русским флот.

Узнав, что план с переправой раскрыт и часть вражеской эскадры отделилась от основных сил, Петр Первый отказался от возведения переправы и отдал команду немедленно атаковать основные силы врага. До сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот маневр преднамеренной хитростью, однако он дал результат.

В то время в районе Гангута был штиль и шведские парусные суда не могли в полной мере маневрировать, в то время как русские гребные корабли могли совершать любые маневры, находясь вне досягаемости вражеских пушек. И тут Ватранг допустил вторую ошибку, решив, что понял направление основного удара русских судов. Шведский адмирал отозвал один из своих отрядов, освободив прибрежный фарватер. Русские корабли тут же вклинились в образовавшуюся брешь и нанесли еще один удар.

В результате всех этих маневров шведский флот оказался в окружении. Петр Первый проявил благородство, предложив противнику сдаться, но шведы ответили отказом. Тогда по приказу царя русские моряки атаковали вражеские суда, беря их на абордаж. Считается, что Петр I лично участвовал в сражении, закончившемся полным разгромом шведской эскадры.



По итогам битвы у мыса Гангут шведы потеряли 10 кораблей и 360 человек личного состава. Русский флот лишился одного судна и 124 моряков. Раненых с обеих сторон оказалось примерно поровну — 350 у шведов и 342 у русских.

Битва у мыса Гангут стала первой крупной победой регулярного российского флота. Она обеспечила России свободный выход к Балтийскому морю, а также бесперебойную поддержку русских войск, расположенных в Финляндии. Кроме того, после этого боевые действия перешли на территорию Швеции. Петр I считал этот успех таким же важным, как победу в Полтавской битве — основном наземном сражении Северной войны.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военных моряков ВМФ РФ, граждан России со знаменательной датой в истории становления нашего государства — Днем победы русского флота над шведами у мыса Гангут. После победы в этом сражении ни у кого в Европе и мире не осталось сомнений, что Россия превратилась в мощную морскую державу, способную одолеть даже самого сильного противника. Каковой наша страна, спустя века, остается и до сих пор.
Использованы фотографии:
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9 комментариев
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  1. G17
    G17 Сегодня, 10:24
    +6
    Нет такого исторического понятия "российско-шведская война". Есть русско-шведская война, русский флот.
    1. Комментарий был удален.
    2. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 10:52
      0
      Правильно. Называется она Северная (иногда Великая Северная) война. Примечательно, что в тот же день произошёл бой при Гренгаме, правда, на 6 лет позже, в 1720 году и тоже окончилось нашей победой.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:37
    +1
    В учебниках в СССР писали по другому. Что например по факту "галеры" таки перетащили через перешеек
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Enceladus
      перетащили через перешеек

      Ну да, а чтобы было удобнее их тащить, построили переволочку -- специальный деревянный настил, по которому галеры и перетащили.
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:29
      0
      Цитата: Enceladus
      В учебниках в СССР писали по другому. Что например по факту "галеры" таки перетащили через перешеек


      Узнав о строительстве "переволоки", адмирал Ватранг направил к месту предполагаемого спуска русских судов в Рилакс-фьорде отряд контр-адмирала Эреншельда в составе фрегата и 9 гребных судов с задачей уничтожить русские скампавей по мере спуска их на воду. Другой отряд, насчитывавший 8 линейных кораблей и 2 бомбардирских судна, под командованием вице-адмирала Лиллье был отправлен для атаки русского гребного флота в Тверминне. Воспользовавшись разделением шведского флота и серьезным ослаблением его позиции у мыса Гангут, а также наступившем штилем, 26 июля русский гребной флот начал прорыв.

      Русский авангард (20 скампавей) капитана-командора М.Х. Змаевича совершил стремительный прорыв. Шведская эскадра стояла близко к берегу. Воспользовавшись штилем, русский авангард обошел шведские корабли вне дальности корабельной артиллерии. Стремясь помешать русским, шведы стали буксировать свои корабли шлюпками в сторону прорыва русских скампавей, но молодой российский флот в шхерах в коротком бою отбросил отряд шаутбенахта Таубе и блокировал силы Эреншельда в Рилакс-фьорде. Следом подошел сторожевой отряд (15 скампавей) под командованием бригадира Лефорта.

      Получив донесение о появлении у строящейся переволоки шведских кораблей, Петр I приказал прекратить строительство. Отряд Змаевича должен был заблокировать и атаковать отряд Эреншельда.

      В общем, без переволоки русские корабли совершили переход в Рилакс-фьорд.
      Действия русского флота двумя отрядами:


      Литература: Морской Атлас, т. 3, ч. 1, М.. 1958; то же, ч. 1 (Описание к картам), М., 1959; Материалы для истории Гангутской операции, в. 1-4, П., 1914-18;История военно-морского искусства, т. 1, М., 1953; Боевая летопись рус. флота, М., 1948; История рус. армии и флота, т. 7, (М., 1912).

      Пы.Сы. Утром на канале "Звезда" показали д/ф посвященный Гангутскому сражению.
    3. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 11:44
      0
      А может и перетащили парочку, просто не стали использовать, кто там сейчас разберется где правда, а где полу правда, сдобренная сказками.
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 11:11
    0
    У тапка как раз недавно песня вышла на эту тему
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:12
    0
    В честь этого события в РФ учреждена памятная дата — День победы русского флота над шведами у мыса Гангут, начиная с 1995 года посвященный этому сражению День воинской славы отмечается в РФ каждые 9 августа.
    А также на гюйсе ( матросский воротник, кто не в теме ) одна из трех белых полос, также соответствует в честь этой Великой Победы Русского Флота! drinks
  5. Lelechka
    Lelechka Сегодня, 12:02
    0
    С праздником всех военных моряков ВМФ России! С Днём победы (неоднократной) над шведами! Здоровья, любви, удачи!