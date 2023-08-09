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Швеция поставила Украине терминалы спутниковой связи Satcube, оплаченные Германией

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Швеция поставила Украине терминалы спутниковой связи Satcube, оплаченные Германией

Украина получила новые терминалы спутниковой связи, на этот раз от Швеции. Как сообщает Dagens Nyheter, шведская компания Satcube поставила Киеву оборудование для обеспечения устойчивой связи. При этом в самой компании не знают, где будет использоваться их оборудование, поскольку оно подходит как для военных целей, так и для гражданских.


Это может быть все, от связи с полевыми госпиталями до поддержания связи на месте

- заявил представитель шведской компании.

Всего шведы пообещали Зеленскому около сотни новых терминалов, честь из них Киев получил еще в начале лета. Отмечается, что поставка оплачена Германией, которая выделила на это 6,53 млн. долларов. Сами терминалы Satcube используют сеть американской компании Intelsat, спутники которой находятся на геостационарной орбите на высоте 35 тысяч километров.

Максимальная скорость, которую могут обеспечить шведские системы - 70 Мб/сек, что явно меньше 100 Мб/сек от Starlink Илона Маска, но Satcube тяжелее заглушить. Вес терминала - 8 кг.

Отмечается, что большой роли шведские системы не сыграют, поскольку Илон Маск поставил с начала СВО примерно 40 тысяч терминалов Starlink для обеспечения спутниковой связи, а шведы всего сто. Однако таким шагом Швеция показывает, что оказывает Украине "всестороннюю поддержку" в ее противостоянии "российской агрессии", хоть и за деньги Германии.

Ранее в Берлине анонсировали закупку спутниковых терминалов для ВСУ, но речь шла якобы об устройствах Starlink, на которые немцы планировали выделить до 20 млн. евро. Занимавшая тогда кресло главы МИД ФРГ Анналена Бербок обещала Зеленскому "десять тысяч терминалов". Причем Швеция там вообще нигде не фигурировала.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:23
    +6
    Все,кому не лень имеют бедную немчуру куда хотят и сколько хотят
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:26
    +2
    Фигли не поставлять... Германия банкет оплатит! wassat
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:29
    +2
    германия таким образом оружием ракетами и танками и связью выражает благодарность СССР что не уничтожила германию ! (кто не понял это сарказм)
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 10:35
    +3
    Германия оплачивает расходы на войну с Русскими... дядя адольф гордиться достижениями и политическим курсом своих потомков
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:45
      0
      Немчура тоже пусть гордится и затягивает пояса по-туже - им сократили средства на социалку опять в связи с увеличением военного бюджета.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    0
    Поставляет Швеция, оплачивает Германия - прямо бригадный подряд со встречным планом в одном флаконе. Жалко, что пока без серьезных последствий для стран участвующих в войне с Россией таким способом.
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:19
    0
    Жаль, что у нас таких спутников нет и никогда не будет. Вся надежда на китайцев.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 11:26
      +1
      Вы наверное про терминалы хотели написать, не про спутники?