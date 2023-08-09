ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего подрыв газопровода в Крыму

Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб

Июньский подрыв газопровода в поселке Кореиз республики Крым раскрыт, заложивший взрывчатку уже задержан и дает признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.Российские силовики раскрыли подрыв газопровода в Крыму в июне этого года, задержав его исполнителя. Как оказалось, преступником оказался гражданин России 1980 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. В ходе обыска у него были обнаружены 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства С-4, 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд, с помощью которых он планировал совершить еще один подрыв на объектах критической инфраструктуры Крыма.- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Как следует из признательных показаний задержанного, он был завербован украинскими спецслужбами в июне 2022 года, когда находился в городе Павлоград Днепропетровской области. После вербовки он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а по ее окончании был отправлен в Крым для совершения диверсий. Первой диверсией стал подрыв газопровода в поселке Кореиз, совершенный 23 июня 2023 года. Дальнейшие преступления он не смог довести до завершения по независящим от него причинам.В отношении задержанного возбужденно уголовное дело сразу по двум статьям, сам он заключен под стражу. В настоящее время устанавливается причастность украинского агента к другим преступлениям, оперативные и следственные действия продолжаются.