ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего подрыв газопровода в Крыму

Июньский подрыв газопровода в поселке Кореиз республики Крым раскрыт, заложивший взрывчатку уже задержан и дает признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Российские силовики раскрыли подрыв газопровода в Крыму в июне этого года, задержав его исполнителя. Как оказалось, преступником оказался гражданин России 1980 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. В ходе обыска у него были обнаружены 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства С-4, 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд, с помощью которых он планировал совершить еще один подрыв на объектах критической инфраструктуры Крыма.
Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб
- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Как следует из признательных показаний задержанного, он был завербован украинскими спецслужбами в июне 2022 года, когда находился в городе Павлоград Днепропетровской области. После вербовки он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а по ее окончании был отправлен в Крым для совершения диверсий. Первой диверсией стал подрыв газопровода в поселке Кореиз, совершенный 23 июня 2023 года. Дальнейшие преступления он не смог довести до завершения по независящим от него причинам.
В отношении задержанного возбужденно уголовное дело сразу по двум статьям, сам он заключен под стражу. В настоящее время устанавливается причастность украинского агента к другим преступлениям, оперативные и следственные действия продолжаются.