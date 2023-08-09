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ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего подрыв газопровода в Крыму

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ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего подрыв газопровода в Крыму

Июньский подрыв газопровода в поселке Кореиз республики Крым раскрыт, заложивший взрывчатку уже задержан и дает признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.


Российские силовики раскрыли подрыв газопровода в Крыму в июне этого года, задержав его исполнителя. Как оказалось, преступником оказался гражданин России 1980 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. В ходе обыска у него были обнаружены 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства С-4, 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд, с помощью которых он планировал совершить еще один подрыв на объектах критической инфраструктуры Крыма.

Пресечена преступная деятельность гражданина России 1980 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры Республики Крым по заданию украинских спецслужб

- говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как следует из признательных показаний задержанного, он был завербован украинскими спецслужбами в июне 2022 года, когда находился в городе Павлоград Днепропетровской области. После вербовки он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а по ее окончании был отправлен в Крым для совершения диверсий. Первой диверсией стал подрыв газопровода в поселке Кореиз, совершенный 23 июня 2023 года. Дальнейшие преступления он не смог довести до завершения по независящим от него причинам.

В отношении задержанного возбужденно уголовное дело сразу по двум статьям, сам он заключен под стражу. В настоящее время устанавливается причастность украинского агента к другим преступлениям, оперативные и следственные действия продолжаются.

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21 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:52
    +4
    Показательно таких судить.И сроки серьезные,раз ставить к стенке заратустра не позволяет
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:57
      +4
      В идеале да, банально суммировать все его статьи УК и пожизненного, как высшей меры, не нужно будет.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:02
        +1
        Теперь этого "разговорчивого деятеля" следует быстрей-быстрей осудить и быстрей-быстрей отправить в тюрьму по максимуму. Было бы логичным лишить его и гражданства, раз оно ему в тягость.
        1. KLM77
          KLM77 Сегодня, 11:23
          +2
          Согласен, лишение гражданства и высылка были бы неплохим довеском к наказанию. Зная отношение властей руины к подобным персонажам ничего хорошего его не ожидало бы.
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 11:38
            0
            Цитата: KLM77
            Согласен, лишение гражданства и высылка были бы неплохим довеском к наказанию.

            Нет уж, пусть сначала отсидит положенный срок по двум статьям, а потом уж высылка.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:57
      +3

      dmi.pris1 (дмитрий)
      Сегодня, 10:52
      НОВЫЙ
      0
      Показательно таких судить.И сроки серьезные,раз ставить к стенке заратустра не позволяет
      Таки да. В отношении преступлений террористического характера, независимо где и кем совершенных, необходимо ужесточать санкции.
    3. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:24
      +1
      Показательно судить -слишком много чести такому дерьму! Но в новостях по телевизору обязательно отметить -такой то нехороший человек посажен на пожизненно с конфискацией имущества. Жену этого дяди после продажи на аукционе совместно нажитой квартиры, уволить с работы, детей отобрать в детдом... И пусть все вокруг 10 раз подумают, стоит ли соблазняться на украинские плюшки!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:57
    +2
    В 43 года идейный? Походу, крымский климат ему пришелся не в пору. Надеюсь, что на свободу с чистой совестью, не доживет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:19
      +2
      Там есть среди крымских татар прослойка обиженных.Оторванных от прибыльных бизнесов с курортников.Впроче,дело не в национальности,утырков хватает везде
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 11:21
      +2
      Этот из "новоприобретенных" граждан.
      Он изначально был идейным.
  3. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 11:02
    +1
    Думаю надо в УК внести понятие каторга. И отправлять таких вот на заготовку леса или урановые рудники лет на 30
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:05
    +6
    оперативные и следственные действия продолжаются.

    А не пора ли по их завершению СКР освежить память Думе и принять новые законы?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:41
      0
      Цитата: Румaтa
      А не пора ли по их завершению СКР освежить память Думе и принять новые законы?

      Может пора поучиться у американцев, как они поступали с японцами, после нападения на Перл Харбор.
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:11
    +3
    А в это время взрыв на оптико-механическом в подмосковье Сергиев Посад, но говорят версия БПЛА малавероятна.
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 11:20
      -1
      там такой "гриб" что скорее всего бпла попал куда-то...хотя больше как по мне похоже на ракету...видимо к таким сценариям мы были не готовы
      1. frruc
        frruc Сегодня, 11:23
        0
        Сообщают, что на территории завода находился склад пиротехники. Это его там умышленно расположили ?
  6. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:13
    +2
    Думаю чем ужесточать наказания лучше расширить полномочия силовых структур хотя бы на период СВО и тем более на близких территориях.
    1. KLM77
      KLM77 Сегодня, 11:19
      0
      Каких полномочий на ваш взгляд не хватает?
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:58
        0
        Да хотя бы контроль за средствами и каналами связи. Сейчас ведь обмен информации происходит не по старинке (рации, СМИ, закладки шифровок) все проще и в то же время сложнее интернет, сотовая связь. На Украине любой патруль имеет право взять ваш сотовый и путем простых манипуляций проверить номера, соц.сети на связь с российскими абонентами. Грубо, но работает.
  7. Озирис
    Озирис Сегодня, 11:26
    +2
    За диверсии на объектах народного хозяйства в условиях военного времени (СВО) судить военным трибуналом и давать 25 лет без права на обжалование . Вообще-то террористов и диверсантов можно ставить к стенке. Статью можно вернуть на время СВО
  8. Живан
    Живан Сегодня, 11:58
    0
    Исследовать,собирать информацию,арестовать и расстрелять!!!