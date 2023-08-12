Мятежный Нигер: по следу «Вагнера» и не только

Эх, Ваня, мы с тобой в Париже...
Это из «Письма другу» Высоцкого, если кто забыл. Только вместо Вани кому-то так и хочется спеть «Вагнер». А ведь Нигер сегодня – это не только ужасы переворота и страсти по урану и золоту.
Это почти забытый газопровод с дешёвым газом для Европы, как несколько лет назад нефть и газ из Сирии. Это легальные, и не совсем, поставки оружия той и другой стороне. И это, как и можно было ожидать, мучительный поиск «русского следа», и попытка завершить всё блицвизитом госсекретаря США Виктории Нуланд.
У последнего тоже можно найти «русскую подоплёку» – историческую, потому что слишком уж сильно всё происходящее, да и сам вояж госсека, напомнило русский бунт. Помните, бессмысленный и беспощадный!
Но, хотя колониальная эпоха давно позади, от бывшего хозяина – Франции, как от осени, не спрятаться, не скрыться. А Франция уже выбрала для себя стратегию «коллективного» военно-политического вмешательства в Нигере.
Зачем? А чтобы восстановить там профранцузский режим. Речь идёт о запланированной военной интервенции западноафриканского политико-экономического сообщества – ЭКОВАС.
Она ещё не случилась, но точно будет в случае, если к середине августа в Нигере не будет восстановлен «легитимный» – прежний режим. Войска же Франции в Нигере приведены с 5 августа в повышенную боеготовность.
Сколько базы не считай
А в этом блоке сохраняется вполне значимое присутствие Франции: в экс-французских Чаде, Сенегале, Котт-Дивуаре и самом Нигере наличествуют базы сухопутных войск, ВМС и ВВС Франции.
В Котт-Дивуаре их две (на атлантическом побережье: вблизи Гран-Басама и экс-столицы Абиджана), в Чаде – тоже две (вблизи столицы Нджамены и невдалеке от границы Чада с Суданом). А вот в Нигере этих баз больше всего: четыре. Вблизи столицы – Ниамея, а также в Зиндере, Бильме и Агадесе.
При этом база в Агадесе – расположена невдалеке от группы урановых месторождений в этой стране, контролируемых Францией и расположенных северо-восточнее Агадеса. Группу этих месторождений периодически патрулируют французские войска с базы в Агадесе и с ВВС-базы вблизи Ниамея.
Вдобавок, две военные базы Франции в центральноафриканском бывшем французском Габоне (вблизи столицы – Либревиля и в зоне порта Порт-Жантиль) и в экс-французском секторе Сомали – в восточноафриканской республике Джибути.
Так что военное присутствие Парижа в Африке более чем весомое – тем более с учетом тех же баз на многочисленных (БРИКС: президент Макрон на саммит не приедет) французских островах вблизи Восточной и Южной Африки.
Надо помнить, что большинство стран ЭКОВАС поныне состоят в зоне западноафриканского франка (на карте – экс-французские Сенегал, Котт-Дивуар, Бенин, Мали, Буркина-Фасо, Того, Нигер, Чад, экс-португальская Гвинея-Бисау), контролируемого Банком Франции и его структурами.
Однако с учётом известной позиции Гвинеи, Мали и Буркина-Фасо, официально заявивших о военной поддержке новых властей Нигера, в случае интервенции в эту страну, Париж уже не рискует самостоятельно восстанавливать профранцузский режим в Нигере, как это практиковалось Парижем ранее, притом не единожды в Котт-Дивуаре, Чаде, Габоне, Того, ЦАР.
Не всё то золото, не весь уран
Тем временем новый военный режим Нигера на днях денонсировал бессрочное военное и экономические соглашения с Францией. Но Париж сходу отверг эти решения, апеллируя к нелегитимности новых властей Нигера и призвав их «прислушаться к позиции других стран ЭКОВАС по восстановлению конституционного порядка» в этой стране.
Одновременно эти власти распорядились остановить не добычу, а экспорт урановой руды и золота во Францию. Нигер с середины 70-х обеспечивает 20–25 % объема используемого экс-метрополией урана как сырья для выработки электроэнергии: энергетика во Франции в основном атомная.
Разработку урана в Нигере осуществляет французская корпорация Orano, передавая до 20 % добычи Нигеру. Около 15 % объёма этого сырья поступает для атомной энергетики Франции из Габона, где добыча урана (северо-восточный район Моанда) осуществляется французскими компаниями и габонской госкорпорацией в профранцузской пропорции 60 к 40.
Очевидно, что западно- и центральноафриканский уран используется и во французском ВПК.
Что касается добычи золота в Нигере (северо-западный и восточный регионы страны), доля французского капитала достигает почти 40 % в объеме тамошней золотодобычи. Поставки во Францию урана, золота и других товаров из Нигера (продовольственное и текстильное сырьё) осуществляются в основном через порты соседних Бенина и Того – участниц, повторим, ЭКОВАС и зоны западноафриканского франка.
И Москва промолчала
Антироссийский вектор напряжённости в Нигере и обструкции Парижем новых властей страны обусловлены и тем, что, как заявил свергнутый президент Мохаммед Базум 3 августа в The Washington Post, «США, Франция и другие страны должны помочь в восстановлении конституционного порядка в нашей стране».
По его словам, «если путчисты «останутся у власти, тогда весь регион Центрального Сахеля окажется под влиянием России в лице ЧВК «Вагнер». Утверждая при этом, что военные власти Нигера, Буркина-Фасо и Мали «планируют заменить военные подразделения Франции и США в регионе российскими наемниками».
Известно, что из этих двух стран и из Центрально-Африканской республики военные базы Франции были выведены в начале 2020-х. Очевидно, что прозвучавшие оценки тоже способствуют «коллективной» интервенции в Нигер.
Есть и сведения, которые прямо касаются профранцузского крена во внешней политике большинства стран ЭКОВАС и некоторых других бывших «французских» стран Африки, в том числе в отношении России и Нигера.
Итак, в канун Второго форума «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге ряд этих стран неофициально якобы уведомили РФ, что нежелательно упоминание ею сохранения французского колониализма в Африке.
Что и было сделано: эта тема никак не прозвучала в ходе форума. А недавнее заявление С. Лаврова об отторжении Францией крупного острова Майотта у Союза (экс-французских) Коморских островов и вообще вопрос изменения французского статуса Майотты – не упоминались на переговорах главы этого союза Азали Ассумани с Президентом РФ В. Путиным 27 июля в Санкт-Петербурге…
Нельзя в этой связи не напомнить уже не в первый раз, что Париж, наряду с упомянутыми военными базами в Африке, по-прежнему обладает многими островами вблизи Восточной/Южной Африки, оспариваемыми Мадагаскаром, Маврикием и Коморами.