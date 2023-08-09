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Американская пресса: Застопорившееся наступление ВСУ может стать причиной политических проблем для Зеленского в США

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Американская пресса: Застопорившееся наступление ВСУ может стать причиной политических проблем для Зеленского в США

В результате застопорившегося наступления украинской армии у Зеленского могут возникнуть значительные политические проблемы, касающиеся сохранения поддержки властей США.


Как предполагает американское издание CNN, внутри США могут усилиться сомнения по поводу поддержки вооруженного конфликта на Украине, который с большой долей вероятности может продолжиться в год американской предвыборной кампании. Даже в случае, если Трамп не станет кандидатом от Республиканской партии, позиции Байдена могут быть ослаблены вследствие снижения общественной поддержки.

Согласно результатам социологического исследования CNN/SSRS, 55% американских избирателей выступают за приостановку предоставления конгрессом дополнительного финансирования, направляемого на поддержку киевского режима. Около 51% респондентов считают, что США уже оказали Киеву всю необходимую помощь, а 48% уверены, что Вашингтон обязан продолжать финансирование Украины.

Поэтому со стороны американского правительства осуществляется значительное давление на Киев по поводу наступления. Однако, исходя из существующей на поле боя ситуации, высока вероятность того, что вооруженный конфликт может продлиться и в следующем году.

Американское издание задается вопросом, хватит ли у Запада терпения предоставить Украине необходимое время. Учитывая снижение уровня общественной поддержки помощи Киеву в США, Байден накануне президентских выборов может столкнуться с необходимостью объяснить избирателям продолжение поддержки Украины.
Использованы фотографии:
Pixabay
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6 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 11:32
    +2
    55% против, а 48% за -автор считать до 100 не научился? И кого в серьез интересует мнение людей? Не они америкой правят! А те, кто правят, максимум на показ приостановят помощь на месяц перед выборами, а потом опять продолжат!
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 11:38
      0
      По новому опросу CNN/SSRS, 55% избирателей говорят, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Около 51% сказали, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь, а 48% говорят, что они должны сделать больше."" это с другого ресурса. И получается больше 150%. Эти америкосы такие демократы, что и 150% это даааалеко не максимум))
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:36
    0
    То, что рано или поздно они Украину и Зеленского лично бросят (или "кинут"?) не вызывает сомнения.
    Вопрос в другом - при всем известной "свободе" американских СМИ каким образом проскальзывают такие "независимые мнения", да ещё на CNN?
    Если уж всем известные "правдолюбцы" из CNN об этом говорить начали, то оно явно неспроста. Готовят общественное мнение, "Окно Овертона" приоткрывают к вопросу о том, что ставка не сыграла и нечего туда больше впустую бабло швырять? По миру есть ведь и не менее интересные варианты раздувания пожара. Если да, то у Украины и Зеленского лично есть серьёзный повод беспокоиться.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    0
    Заметьте это пишет CNN - рупор американских демократов. Но пока сокращать поддержку, а тем более бросать Киев не собираются. Если прижмет по каким-то причинам, то бросят спойно, без суеты, забыв все свои обещания. В Киеве конечно об этом догадываются поэтому и пресмыкаются, как могут, правда иногда показывают зубы, но очевидно с высочайшего позволения.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:52
    0
    Все опросы - это мнение конгрессменов в верхней и нижней палате, и то не факт, простому люду наплевать на окраину и Россию, и на Нигер, и Иран, и КНДР, у них своих житейских проблем хватает. Социологические опросы - полная чушь, верти как хочешь, все равно никто не проверит. Это из разряда: один не названный полковник, один не названный высокопоставленный чиновник...., английские ученые..... Какой власти интересно интересно о чем думает люд?
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:01
    0
    Байден что нибудь придумает избирателям ,но Украину не бросит.