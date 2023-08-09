В результате застопорившегося наступления украинской армии у Зеленского могут возникнуть значительные политические проблемы, касающиеся сохранения поддержки властей США.Как предполагает американское издание CNN, внутри США могут усилиться сомнения по поводу поддержки вооруженного конфликта на Украине, который с большой долей вероятности может продолжиться в год американской предвыборной кампании. Даже в случае, если Трамп не станет кандидатом от Республиканской партии, позиции Байдена могут быть ослаблены вследствие снижения общественной поддержки.Согласно результатам социологического исследования CNN/SSRS, 55% американских избирателей выступают за приостановку предоставления конгрессом дополнительного финансирования, направляемого на поддержку киевского режима. Около 51% респондентов считают, что США уже оказали Киеву всю необходимую помощь, а 48% уверены, что Вашингтон обязан продолжать финансирование Украины.Поэтому со стороны американского правительства осуществляется значительное давление на Киев по поводу наступления. Однако, исходя из существующей на поле боя ситуации, высока вероятность того, что вооруженный конфликт может продлиться и в следующем году.Американское издание задается вопросом, хватит ли у Запада терпения предоставить Украине необходимое время. Учитывая снижение уровня общественной поддержки помощи Киеву в США, Байден накануне президентских выборов может столкнуться с необходимостью объяснить избирателям продолжение поддержки Украины.