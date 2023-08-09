Президент США анонсировал свой предстоящий визит во Вьетнам

Вскоре я совершу визит во Вьетнам, поскольку эта страна намерена улучшить отношения с нами и стать нашим партнёром. Сегодня ситуация такова, что мир подвергается переменам, а потому, сейчас как раз подходящий момент для этого

Президент США Джо Байден заявил о своём намерении нанести в скором времени визит во Вьетнам. Об этом глава американского государства рассказал в ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств на организацию предвыборной кампании в штате Нью-Мексико, проходило которое в городе Альбукерке.Как уточнил американский лидер, инициатива провести встречу исходит от вьетнамской стороны, поскольку Ханой заинтересован в укреплении отношений с Вашингтоном. Более того, добавил американский президент, данный шаг будет способствовать укреплению двусторонних связей в попытке противостоять растущему влиянию Китая в регионе.– отметил Байден.Напомним, что о готовности президентов Бразилии и Вьетнама встретиться со своим американским коллегой, сам Байден заявлял ещё в конце прошлого месяца.Что же касается отношений двух стран, то, как подчеркнул зампредседателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Дык Хай на недавно прошедшей встрече с председателем комитета Палаты представителей США по путям и средствам Джейсоном Смитом, они продолжают стремительно развиваться. Смит же, в свою очередь, обратил внимание на то, что Вашингтон и Ханой должны прилагать усилия с тем, чтобы укреплять также и свои торгово-экономические отношения.