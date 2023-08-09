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Президент США анонсировал свой предстоящий визит во Вьетнам

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Президент США анонсировал свой предстоящий визит во Вьетнам

Президент США Джо Байден заявил о своём намерении нанести в скором времени визит во Вьетнам. Об этом глава американского государства рассказал в ходе своего выступления на мероприятии по сбору средств на организацию предвыборной кампании в штате Нью-Мексико, проходило которое в городе Альбукерке.


Как уточнил американский лидер, инициатива провести встречу исходит от вьетнамской стороны, поскольку Ханой заинтересован в укреплении отношений с Вашингтоном. Более того, добавил американский президент, данный шаг будет способствовать укреплению двусторонних связей в попытке противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

Вскоре я совершу визит во Вьетнам, поскольку эта страна намерена улучшить отношения с нами и стать нашим партнёром. Сегодня ситуация такова, что мир подвергается переменам, а потому, сейчас как раз подходящий момент для этого

– отметил Байден.

Напомним, что о готовности президентов Бразилии и Вьетнама встретиться со своим американским коллегой, сам Байден заявлял ещё в конце прошлого месяца.

Что же касается отношений двух стран, то, как подчеркнул зампредседателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Дык Хай на недавно прошедшей встрече с председателем комитета Палаты представителей США по путям и средствам Джейсоном Смитом, они продолжают стремительно развиваться. Смит же, в свою очередь, обратил внимание на то, что Вашингтон и Ханой должны прилагать усилия с тем, чтобы укреплять также и свои торгово-экономические отношения.
Использованы фотографии:
Соцсети/Байден
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:33
    +4
    Неужели всё забудут и простят Штатам?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Nexcom
      Неужели всё забудут и простят Штатам?

      Да тот же вопрос... Скоро узнаем, каковой "длинны у них память"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:38
        0
        вероятно много зелёненьких бумажек помогут выветрится ненужным воспоминаниям... ИМХО.
        а учитывая как "любит" Вьетнам КНР - США очень даже могут подсуетиться на этой почве...
        нет, понятно каков по мощи Вьетнам и каков Китай, но тем не менее....

        зы теперь к пошиву Адидаса может добавится пошив Найк и Нью Бэланс.....
        а амеры наверно вновь станут там виллы себе отграхивать и пользоваться вьетнамскими массажистками....
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:45
          0
          вероятно много зелёненьких бумажек помогут выветрится ненужным воспоминаниям
          ...без вероятно....поднебесная захватив архипелаг Спратли ни с кем из претендентов не хочет делится...хотя вьетнаму кусок стоило бы отрезать...но есть как есть...спратли полностью окупирован поднебесной...а там очень и очень много углеводородов...причём не тронутых....
        2. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 13:47
          +2
          Мы сами с немцами дружбанились до последнего, пока они опять не послали танки у нашу сторону... так и Вьетнам будет дружить с США, тем более дружить против Китая и Индии - другой то силы пока нет в регионе, кроме США ... Геополитика и экономика побеждают любую память...
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 13:51
        0
        Да тот же вопрос... Скоро узнаем, каковой "длинны у них память"
        ...ну если вспомнить, то на ум приходит попытка чайны оккупировать вьетнам после ухода штатов...которая закончилась полным провалом...но тогда Брежнев был у руля СССР, который быстро и пресёк эту попытку поднебесной...а сейчас......будем посмотреть...но единственное ясно...поднебесная Спратли не отдаст ни кому...они там окопались основательно
      3. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:52
        -1
        svp67 hi, думаю что "плохая" память уже кончилась, сейчас Вашингтон и Ханой начнут стремительно дружить. Ну а чего бабло побеждает ВСЁ!
      4. frruc
        frruc Сегодня, 13:59
        0
        Nexcom ....Неужели всё забудут и простят Штатам?

        Они уже давно простили. Видно хотят теперь кап.вливаний и технологий от Штатов.
      5. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:26
        0
        Цитата: svp67
        Цитата: Nexcom
        Неужели всё забудут и простят Штатам?

        Да тот же вопрос... Скоро узнаем, каковой "длинны у них память"

        А чему удивляться в плане длины их памяти?
        У них свои Гайдарушки и Рыжие Лисы выросли, в Америке выучились. Детки тех, кто уезжая из Тольятти, скупал алюминиевую посуду и утюги контейнерами. Скакуасы про нас байку придумали про "украденные унитазы" с арестованных катеров, а папы сегодняшних вьетнамских "Чубайсов" новую сантехнику после ремонта в общежитии скрутили перед отъездом на родину.

        И, кстати, жениться фиктивно на 70-летних старухах ради ускоренного гражданства - это не сегодня Украина выдумала и не вчера Кавказ и Средняя Азия. Родственник в Тольятти рассказывал, что у него 73-х летняя соседка в начале 90-х вышла замуж, стала Надежда Ивановна Суонг (я её всю жизнь знал как Полякову). Мужа видела один раз. В ЗАГСе.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:49
      0
      Nexcom hi, за простых вьетнамцев не скажу не знаю, а те кто у власти давно уже сотрудничают с Вашингтоном, причём не кисло так сотрудничают, это кстати к вопросу о воссоздании наших баз, на Кубе, в Камрани, и странах Южной Америки,про которые пишут некоторые комментаторы на сайте, так вот не нужны им наши базы от слова вообще им нужна эконом выгода от сотрудничества именно с Вашингтоном.
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:52
      +1
      Безвозмездные кредиты и инвестиции прекрасное лекарство от памяти... Всё забудут - и нашу помощь и китайскую во время войны со Штатами... И всё простят Штатам - и напалмом сожженные вьетнамские деревни и ковровые бомбардировки... Мечтают стать второй Японией, но это вряд ли... Сегодня даже Штаты не смогут столько бумажек напечатать...
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:55
      0
      Неужели всё забудут и простят Штатам?

      Руководство Вьетнама (притом вне зависимости от состава) уже давно свернуло саму идею конфронтации и противостояния США. Вьетнам рассматривает США как одного из своих главных партнеров во внешней политике, заявил премьер-министр страны Фам Минь Тинь. Фам Минь Тинь предложил конгрессу США продвигать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, обороны, безопасности, образования, науки и технологий, инновации, борьбы с изменением климата.
    5. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:01
      0
      Уже давно простили. Сейчас у Вьетнама есть угрозы по актуальнее. И с КНР Вьетнаму может помочь только США.
    6. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:07
      0
      Ну так надо жить современностью это почти 50 лет назад было и сейчас у Вьетнама вполне эффективное сотрудничество с США.
    7. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Nexcom
      Неужели всё забудут и простят Штатам?

      Ездил во Вьетнам знакомый в командировку.
      Они всё прекрасно помнят, цену СШП знают, но прекрасно сотрудничают с Запроливьем экономически. Мухи отдельно - котлеты отдельно.
  2. K._2
    K._2 Сегодня, 13:36
    -1
    Цитата: Nexcom
    Неужели всё забудут и простят Штатам?

    японцы простили - и эти простят, тем более гегемон зашатался и ему надо покупать(печатать) новых союзников
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:42
      0
      японцам просто приказали широко пасть не разевать на определённую тему. и японцы подчинились.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: Nexcom
    Неужели всё забудут и простят Штатам?
    Сделают вид, что что-то и забыли, но исключительно для достижения своих интересов. Старшее поколение конечно не простит. Во Вьетнаме множество музеев посвященных той войне куда водят и школьников, но при этом молодежь уже ориентирована на Запад.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:48
      -1
      ну вот - значит через пару тройку поколений вьетнамцы всё и забудут... США их мягкой силой просто оккупирует. айфоны, компьютеры, обучение в своих вузах, кинематограф, лизинг Боингов и понеслась......

      зы Еще и обвинять станут - скажут какие у вас кровожадные предки были, вьетнамизы... ловушки адские нашим миролюбивым солдатам делали да так что потом ступню по колено отпиливать приходилось.... вот ведь какие коммунячьи злодеи были.... а мы вам цивилизацию принесли. так что вы нам ещё и должны будете, вьетнамизы....
      как то так ИМХО будут события развиваться.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:00
        0
        За исключением стариков они относятся ко Вьетнамской войне, как мы к Отечественной 1812г. К американцам нет ни зла, ни враждебности.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 14:04
    0
    США и Вьетнам - уже давно союзники в противостоянии с КНР. Американцы даже запчасти на свою бывшую технику затрофеенную Вьетнамом сейчас этому самому Вьетнаму поставляют.
  5. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 14:15
    0
    Ладно" бедной" Африке долги простили, но Вьетнаму-то, под 20 млрд за, что?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:15
    0
    А "Дедушка Хо" в своем мавзолее не перевернется?
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:25
    0
    Быть партнером плосатых - это как стать очередной наложницей, будут только "любить".
  8. Волк
    Волк Сегодня, 14:40
    0
    Виетнам очим хорошо знает кто США и почувствовал на своей шкуре . Так что ето выброс 5 и 6 колонны в Руси .Виетнам поедет на сделку с США толко если почувствует ПРЕДАТЕЛЬСТВО в кругах олигархии в Китае и Русии ! wink