Российская армия не только третий месяц успешно отбивает атаки ВСУ, осуществляемые в ходе очевидно провального контрнаступления, но и продвигается на некоторых участках вперед, освобождая от врага ранее оккупированные территории России. Наибольшего успеха ВС РФ добиваются на Красно-Лиманском и Купянском направлениях, где почти ежедневно российские военные выбивают противника с рубежей обороны и занимают более выгодные позиции. Одновременно пресекаются все контратаки ВСУ.
В сегодняшней утренней оперативной сводке начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ сообщил, что на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами противника. В ходе атак наши бойцы уничтожили британский бронетранспортер Spartan. Ударами артиллерии поражен пункт боепитания врага.
Противник предпринял неоднократные попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции. В районе урочища Маньковка и села Синьковка Харьковской области в течение вчерашнего дня украинские подразделения 67-й и 14-й отдельных механизированных бригад осуществили девять атак на наши позиции, все они были отбиты. В результате боев российские войска разгромили пехотную роту 67-й ОМБр ВСУ.
В районе поселка Новоселовское Луганской республики наши бойцы 1-й танковой армии отбили три атаки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения потери противника составили до взвода пехоты, подбита одна украинская БМП.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Запад» ВС РФ уничтожено три миномета 120-мм в районе н. п. Новоселовское и Петропавловка, а также очередная американская гаубица М777 в районе Купянска. Вблизи с Купянском российский расчет 120-мм миномета «Сани», получивший разведданные о наращивании сил противника перед очередной атакой, оперативно развернул орудие и уничтожил выявленные цели, сообщает Минобороны РФ.
Некий анонимный боец ВСУ жалуется в соцсетях, что на Купянском направлении «очень тяжело». По его словам, численность держащих оборону украинских боевиков не позволяет закрыть всю линию соприкосновения. Этим пользуются российские штурмовые группы, которые обходят опорники ВСУ и наблюдательные пункты, оказавшись в тылу атакуют сразу с нескольких сторон.