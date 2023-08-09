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Минобороны: На Купянском направлении штурмовые группы ВС РФ овладели несколькими опорными и наблюдательными пунктами ВСУ

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Минобороны: На Купянском направлении штурмовые группы ВС РФ овладели несколькими опорными и наблюдательными пунктами ВСУ

Российская армия не только третий месяц успешно отбивает атаки ВСУ, осуществляемые в ходе очевидно провального контрнаступления, но и продвигается на некоторых участках вперед, освобождая от врага ранее оккупированные территории России. Наибольшего успеха ВС РФ добиваются на Красно-Лиманском и Купянском направлениях, где почти ежедневно российские военные выбивают противника с рубежей обороны и занимают более выгодные позиции. Одновременно пресекаются все контратаки ВСУ.


В сегодняшней утренней оперативной сводке начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ сообщил, что на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами противника. В ходе атак наши бойцы уничтожили британский бронетранспортер Spartan. Ударами артиллерии поражен пункт боепитания врага.

Противник предпринял неоднократные попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции. В районе урочища Маньковка и села Синьковка Харьковской области в течение вчерашнего дня украинские подразделения 67-й и 14-й отдельных механизированных бригад осуществили девять атак на наши позиции, все они были отбиты. В результате боев российские войска разгромили пехотную роту 67-й ОМБр ВСУ.

В районе поселка Новоселовское Луганской республики наши бойцы 1-й танковой армии отбили три атаки 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате огневого поражения потери противника составили до взвода пехоты, подбита одна украинская БМП.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Запад» ВС РФ уничтожено три миномета 120-мм в районе н. п. Новоселовское и Петропавловка, а также очередная американская гаубица М777 в районе Купянска. Вблизи с Купянском российский расчет 120-мм миномета «Сани», получивший разведданные о наращивании сил противника перед очередной атакой, оперативно развернул орудие и уничтожил выявленные цели, сообщает Минобороны РФ.

Некий анонимный боец ВСУ жалуется в соцсетях, что на Купянском направлении «очень тяжело». По его словам, численность держащих оборону украинских боевиков не позволяет закрыть всю линию соприкосновения. Этим пользуются российские штурмовые группы, которые обходят опорники ВСУ и наблюдательные пункты, оказавшись в тылу атакуют сразу с нескольких сторон.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 11:40
    0
    По его словам, численность держащих оборону украинских боевиков не позволяет закрыть всю линию соприкосновения. Этим пользуются российские штурмовые группы, которые обходят опорники ВСУ и наблюдательные пункты, оказавшись в тылу атакуют сразу с нескольких сторон.

    Где то я уже об этом слышал.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:53
      0
      Так на войне обычно чудес не бывает -успех наступления определяется численным превосходством и превосходством артиллерии. Есть правда исключения, типа Вагнера, но тоже с артиллерией...
  2. frruc
    frruc Сегодня, 11:43
    +1
    Некий анонимный боец ВСУ жалуется в соцсетях, что на Купянском направлении «очень тяжело»

    Зачем здесь нужны жалобы от этих анонимных бойцов, может еще их каждый бздех отслеживать. Не стоит уподобляться укро.сми.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 11:46
      0
      всё как везде, он просто выжил - а не должен был - и еще жалуется
  3. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 11:46
    -1
    На Купянском направлении штурмовые группы ВС РФ овладели несколькими опорными и наблюдательными пунктами ВСУ

    Что представляет из себя опорный пункт ? Окоп в полный профиль в котором сидят до 5 чел и которые наблюдают за противником ? Вот это новость я понимаю а к вечеру наши уйдут с этих позиций так как всуки давно их пристриляли.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:59
      0
      Что представляет из себя опорный пункт ? Окоп в полный профиль в котором сидят до 5 чел и которые наблюдают за противником ?
      Не путайте боевое охранение с опорным пунктом например взвода, который по фронту может быть до 300 м., отделение в обороне до 100 м.