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Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

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Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел в городе Сергиев Посад Московской области, высокий столб дыма поднялся над местом взрыва и был виден почти со всей территории города. По данным экстренных служб, взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.


На данный момент известно, что взрыв прогремел в районе котельной завода, он был такой силы, что в нескольких домах, находящихся на приличном расстоянии от завода, выбило стекла. Имеется пострадавшие, их число разнится, по информации из разных источников, оно может доходить до десяти человек. При этом о погибших ничего не известно.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной

- сообщают экстренные службы.

На заводе объявлена всеобщая эвакуация, выводятся все работники, включая арендованные территории. На предприятие уже прибыли экстренные службы, руководство города, о прибытии объявил и глава Подмосковья Воробьев.

По данным ТГ-канала Mash, взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода. Что послужило причиной взрыва, будут разбираться, предварительно, речи об атаке каких-либо беспилотников не идет, хотя эту версию также будут отрабатывать. В администрации города подтвердили, что причиной ЧП не является атака дронов.

По последней информации, число пострадавших от взрыв увеличилось до 18 человек, о погибших не сообщается.

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35 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 11:31
    +14
    Завод явно имеет отношение к оборонке. Что-то зачастили такие ЧП. Это уже не случайности, а закономерности.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 11:36
      +7
      .....число пострадавших от взрыв увеличилось до 18 человек, о погибших не сообщается.

      При таком взрыве, в разгар рабочего дня, думаю имеются не только пострадавшие. В районе котельной могли взорваться емкости с топливом.
    2. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:38
      +2
      По любому там диверсия была! Однако, если это рванула пиротехника в котельной, то оборудование ЗОМЗ вряд ли сильно пострадало...
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 11:55
        +5
        нужно запретить всем беженцам и даже бывшим украинцам работать на оборонных предприятиях - чтобы их не могли шантажировать СБУ родственниками на Украине
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 12:00
          -2
          Цитата: Romario_Argo
          нужно запретить всем беженцам и даже бывшим украинцам работать на оборонных предприятиях

          нужно запретить всем россиянам и даже урождённым работать на оборонных предприятиях. Среди них могут оказаться проукраински настроенные.
    3. Комментарий был удален.
    4. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 11:39
      +8
      взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода
      Пиро-Росс или Пи(д)ро-Укр (про "пидрив" боеприпаса)?
      Кто позволил на территории оборонного завода разместить непонятно чей склад с пиротехникой? Причем ее состав неясен - чем еще зарядят.
      Так просто и нагло могут сделать - склад арендуй, "товар" завози, время выбирай! am
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:10
        0
        Сейчас уточнили. Ангар Росс-Пиро 1000м2 разлетелся на атомы. Стекла повыбивало в радиусе 1км. Думаю, что при таком взрыве сам ЗОМЗ тоже пострадал
    5. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 11:46
      +4
      из телеграмма МАРДАН
      На ЗОМЗ производили оптические прицелы, тепловизоры (на импортных матрицах) и головки самонаведения ракет, бинокли и приборы ночного видения, а также медицинскую и гражданскую оптическую продукцию.
      1. point
        point Сегодня, 12:05
        0
        Ща генерал Золотов может обнаружить, что танки не занимаются контролем сотрудников и думать головой а не жопой - обязаность во внутренних войсках. Ромбы на внутренних рубежах заслуживают вдумчиво и кропотливо, а не героически в маршброске
      2. aleksandrvvsysop
        aleksandrvvsysop Сегодня, 12:10
        0
        Что значит "производили"? Сообщений о полном разрушении завода не было.
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:48
      +2
      Цитата: al3x
      Завод явно имеет отношение к оборонке. Что-то зачистили такие ЧП. Это уже не случайности, а закономерности.

      Прослеживается "бардак" на этом предприятии, которое работает на оборону. Как можно было допустить такое - "взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода". То есть получается, это проходной двор.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:52
        +3
        Да уж.. Склад пиротехники на оборонном предприятии. В хoхлосми, наверное, уже все на голове стоят от радости из-за такой "пэрэмоги"
    7. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:48
      +2
      Пишут что взрыв , результат нарушения технологического процесса при изготовлении пиротехники.Хотя у нас СМИ могут всякую фигню нести.
    8. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:00
      -1
      Цитата: al3x
      Завод явно имеет отношение к оборонке. Что-то зачистили такие ЧП. Это уже не случайности, а закономерности.

      Помнится, как у нас, ради того, чтобы очень коряво "не разжигать межнациональные конфликты", бубнили, что "преступность не имеет национальности". Чтобы в сводках национальный вопрос "не светить", придумали непонятное "лицо кавказской национальности". Да и до сих пор от этого не избавились - ни дай бог, кто-то подумает, что у нас есть такое понятие, как "национальная преступность" .

      Сейчас, чтобы "ненужные мнения о мягкости и неспособности" не возбуждать, появятся и "фирмы, занимающиеся пиротехникой", и "неосторожное обращение", и "мальчишки с хулиганскими побуждениями", и прочее всё, что угодно, только не терроризм.

      Может быть, не понимаю я чего-то в странных военных операциях, но я бы и за взрывы, и за аварии, и за град в Дендюревке и за понос у быка-производителя в Кабановке - за всё виноватым делал бы Украину, которая и так, без сомненья, террористическое государство. А там - террорист, так получи. Наоборот, больше поводов для атак на подстанции. Да и идеологически враг консолидирует, в отличие от собственной расхлябанности.
      Пусть на врага посмотрят - сами ведь признаЮт, что инфовойну мы проигрываем вчистую. Уж в чём, а в PR американцы понимают. Мясокомбинат в Алабаме остановился, Самоходный Дед о мешочек с песком споткнулся-свалился - за всё мы виноваты.
      Да, врут. Да, понятия о чести и совести не для них. Но в плане формирования единого "общественного мнения", идеологии, нам у них ещё поучиться. А когда научимся, тогда и негодяев из Забайкалья да "героев Верхнего Ларса", глядишь, поубавится. Поезда с рельсов сходить будут меньше, а контроля и аккуратности на опасных производствах - наоборот, больше.
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 11:32
    0
    Вот так...Самое важное, туда и бьют...А в тылу релакс((((
  3. Gaschey
    Gaschey Сегодня, 11:34
    +9
    В нынешнее время , что то не вяжется оптико-механический завод и аренда помещений , тем более пиротехника.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:45
      0
      belay Мы в каком обществе живем?Для кого война,а кому мать родна
  4. jamonchik
    jamonchik Сегодня, 11:35
    +5
    Имеющим отношение к оборонке заводам не нужно раздавать помещения в аренду кому попало,тем более пиротехнике am
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:55
      -1
      Оборонное предприятие свои помещения, по-моему, должно использовать исключительно для своих собственных целей. Левых людей и непонятных грузов там не должно быть по определению.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:55
      0
      Их ещё в 90-е раздали..........................
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:36
    +3
    Тут была статья,что нам удалось решить вопросы по оптике на танках..И тут вслед...Мы на войне,или продолжим ковырять в носу,принимать на работу неизвестно кого...
  6. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:39
    +4
    По данным ТГ-канала Mash, взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода.
    А чему тут удивляться? Кто-то хотел денюжку лишнюю заработать. А после расследования окажеться, что помещения сданы в аренду, не правомочно, с нарушениями, человек который их сдал давно уволился, ушёл на пенсию и т.д., и т.п. короче крайних нет...
  7. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Сегодня, 11:39
    +4
    Не факт что диверсия. Российское разгильдяйство оно такое. В городах где например пороховые заводы, целыми цехами на кладбищах лежат. То трубу от пироксилина перед сварочными работами не промоют, то ещё чего. И это даже при СССР, что уж говорить про нынешний "эффективный менеджмент".
  8. Million
    Million Сегодня, 11:43
    +1
    Как сейчас принято говорить:не взрыв,а хлопок бытового газа.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:45
    0
    По данным ТГ-канала Mash, взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода.

    там че взрывчатка хранилась ?? ну не могу поверить что так пиратехника взрывается без пожара или там порох хранился в открытом виде ???????
  10. мазута
    мазута Сегодня, 11:47
    -2
    Август,до Нового Года почти 5 месяцев.Самое время запасаться феерверками по оптовым ценам и размещать(арендовать)склады на оборонных заводах.ФСБ есть над чем трудиться...
  11. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 11:47
    +1
    Вполне возможно что это диверсия, в последнее время слишком много расплодилось всякой нечисти, которая готова по указке из СБУ за несколько тысяч рублей сделать всё что угодно, интересно, долго ли ещё мы будем играть в демократию, либерализм и толерантность, таких замаскировавшихся гнид надо каленным железом выжигать из нашего общества, а ещё возникают вполне резонные вопросы к руководству завода, если он имеет отношение к ВПК то какие могут быть на его территории арендаторы, тем более склад с пиротехническими изделиями, имеющими повышенный класс опасности??? У ФСБ здесь должно возникнуть множество вопросов к службе безопасности и к руководству этого завода.
  12. штурм
    штурм Сегодня, 11:50
    +1
    Вчера под Ковровом сгорел завод по производству акриловых ванн, площадь возгорания 4000 м2.
    Или диверсанты такие искусные стали, либо в технических службах предприятий полная деградация, вместо инженеров одни менеджеры....
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:59
      -1
      . сгорел завод по производству акриловых ванн

      Вот засада. Придётся в чугунной мыться recourse Ладно там оптико-механический какой-то сгорел...
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 12:09
      0
      Скорее всего здесь имеет место быть и то, и другое.
  13. g_ae
    g_ae Сегодня, 11:51
    -1
    Или диверсия, или "эффективные менеджеры" опять на галерах "напахали". Что, впрочем, одно и тоже.
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода
    На заводе имеющем отношение к ВПК хранится пиротехника какой-то частной компании уже нонсенс. Директор мало зарабатывает и поэтому сдает площади в аренду или завод в плачевном состоянии? Теперь после ЧП конечно начнутся разборки и поиск виновных помимо директора, который по своим служебным обязанностям отвечает за все. Еще вопрос к оперу отдела ФСБ по экономической безопасности курирующему это предприятие.
  15. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:55
    0
    Очень грамотно устраивать склад пиротехники на оборонном заводе
  16. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:58
    -1
    Естественно, что администрация будет упорно отрицать атаку дронами. Да и вообще терроризм или диверсию будут отметать. Новый тренд налицо. А что? Ведь это гораздо удобнее: теперь властям не надо рисовать очередные красные линии и не надо шевелить усами, шепча дежурные "осуждения террористических актов" и мантры про "это не останется без ответа"....
  17. Клон
    Клон Сегодня, 11:58
    +2
    Склад пиротехники на территории оптико-механического завода??? А тот, кто принимал такое "стратегическое" решение, покурить на бочке с порохом не пытался?