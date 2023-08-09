Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

Мощный взрыв прогремел в городе Сергиев Посад Московской области, высокий столб дыма поднялся над местом взрыва и был виден почти со всей территории города. По данным экстренных служб, взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода.
На данный момент известно, что взрыв прогремел в районе котельной завода, он был такой силы, что в нескольких домах, находящихся на приличном расстоянии от завода, выбило стекла. Имеется пострадавшие, их число разнится, по информации из разных источников, оно может доходить до десяти человек. При этом о погибших ничего не известно.
Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной
- сообщают экстренные службы.
На заводе объявлена всеобщая эвакуация, выводятся все работники, включая арендованные территории. На предприятие уже прибыли экстренные службы, руководство города, о прибытии объявил и глава Подмосковья Воробьев.
По данным ТГ-канала Mash, взорваться мог склад пиротехники компании Пиро-Росс, которая арендовала помещения на территории завода. Что послужило причиной взрыва, будут разбираться, предварительно, речи об атаке каких-либо беспилотников не идет, хотя эту версию также будут отрабатывать. В администрации города подтвердили, что причиной ЧП не является атака дронов.
По последней информации, число пострадавших от взрыв увеличилось до 18 человек, о погибших не сообщается.