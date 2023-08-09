Российский генерал: Грамотно возведенная генералом Суровикиным линия обороны - причина неудач украинского контрнаступления

Уже начался третий месяц, как ВСУ перешли в свое контрнаступление, обещавшее быть очень результативным, но натолкнувшись на хорошо подготовленную российскую оборонительную линию, оно буксует больше двух месяцев.
По словам генерал-полковника Валерия Марченкова, украинское контрнаступление терпит неудачу именно благодаря действиям предпринятым бывшим командующим Объединённой группировкой российских войск на Украине генералом армии Сергеем Суровикиным, выстроившим грамотную линию обороны. Об этом Марченков, который когда-то был командиром Суровикина, сказал в интервью изданию Ura.ru.
На некоторых участках глубина созданной им обороны – до 10 километров
- подчеркнул генерал.
При этом Марченков отметил, что часто показываемые в видеороликах «зубы дракона» (бетонные оборонительные конструкции) сами по себе не являются линией обороны, которая состоит из многих разновидных элементов. Одним из важных изменений Суровикина в российской обороне Марченков считает применение ротных, а не батальонных опорных (тактических) групп. Он также добавил, что меры, предпринятые Суровикиным, показали свою эффективность в борьбе с вражескими БПЛА.
Напомним, что с октября 2022 года по январь 2023 года Сергей Суровикин был командующим российскими войсками в зоне СВО.