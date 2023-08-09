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Российский генерал: Грамотно возведенная генералом Суровикиным линия обороны - причина неудач украинского контрнаступления

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Российский генерал: Грамотно возведенная генералом Суровикиным линия обороны - причина неудач украинского контрнаступления

Уже начался третий месяц, как ВСУ перешли в свое контрнаступление, обещавшее быть очень результативным, но натолкнувшись на хорошо подготовленную российскую оборонительную линию, оно буксует больше двух месяцев.


По словам генерал-полковника Валерия Марченкова, украинское контрнаступление терпит неудачу именно благодаря действиям предпринятым бывшим командующим Объединённой группировкой российских войск на Украине генералом армии Сергеем Суровикиным, выстроившим грамотную линию обороны. Об этом Марченков, который когда-то был командиром Суровикина, сказал в интервью изданию Ura.ru.

На некоторых участках глубина созданной им обороны – до 10 километров

- подчеркнул генерал.

При этом Марченков отметил, что часто показываемые в видеороликах «зубы дракона» (бетонные оборонительные конструкции) сами по себе не являются линией обороны, которая состоит из многих разновидных элементов. Одним из важных изменений Суровикина в российской обороне Марченков считает применение ротных, а не батальонных опорных (тактических) групп. Он также добавил, что меры, предпринятые Суровикиным, показали свою эффективность в борьбе с вражескими БПЛА.

Напомним, что с октября 2022 года по январь 2023 года Сергей Суровикин был командующим российскими войсками в зоне СВО.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:54
    -6
    Я так понимаю,что грамотно выстроенная линия обороны-труд коллективный.Труд тысяч человек.А не одного генерала.Пусть и заслуженного
    1. anzar
      anzar Сегодня, 12:01
      +9
      ...труд коллективный.Труд тысяч человек.А не одного генерала.Пусть и заслуженного

      Да, однако труд одного (не)заслуженного генерала может легко свести на нет "Труд тысяч человек"
    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:01
      0
      Ну полностью с Вами согласен. Всё идеальное и правильно только в другой жизни ну или у других на которых критики ссылаются.
    3. Putnik_16
      Putnik_16 Сегодня, 12:01
      +3
      Вы не любите генерала Суровикина , почему ....
    4. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:02
      +4
      А не одного генерала.Пусть и заслуженного
      Есть подозрение что его основная заслуга в большем делегировании полномочий на места и меньшем, так сказать, контроле.
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Труд тысяч человек.А не одного генерала.

      Командир отвечает за всё и за всех.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:08
        +2
        Мало того что линию обороны возвели (да не одну), так ещё и травой с кустами все засеяли-насадили... laughing От ведь что наши творят то... lol

        зы Надо флористов в армию призывать - они ещё более грамотно лесонасаждений всяких сбацают. Захистникам вообще труба будет....
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:11
        -2
        Командир отвечает за всё и за всех.
        Назовите хотя бы одного старшего офицера, который ответил, хотя бы за что ни будь???
      3. Комментарий был удален.
    6. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:10
      0
      Суровикин достоин более высокой должности, по крайней мере быть выше по должности в СВО чем граждане которых даже называть не хочется, как его только не порочили и грязью не обливали эти паркетно-парадные деятели am
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:12
        -1
        ИМХО Суровикин просто не из их клана, или как там это называется сейчас.... Со всеми вытекающими...
    7. Умник
      Умник Сегодня, 12:15
      0
      Труд тысячи человек не там где надо толку не принесет
    8. point
      point Сегодня, 12:16
      0
      само смещение акцента на оборону на то время был решением, принимал и продвигал его руководитель, а не исполнители. очевидно, что ставка на изматывание, перемалывание, контроль направлений возможностей - это и есть замысел командира, который был реализован. Даже лысый троль сообащал, что они с лысым пельменем в плотном сотрудничестве контролируют давление пара под крышкой. Этот уровень доверительного взаимодействия говорит сам за себя и беспрецедентен для ВС РФ.
      так что тов. генерал-полковник вполне заслуженно артикулирует достижения, а то что журналист способен выдавить из себя только про 10км в глубину - это его уровень, а также характеристика нашего потребления информации.
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:56
    -2
    Значит МО всё правильно делало когда ставило или снимало тех или иных командиров. А мы их только хаим, но ведь есть и заслуги. Идеальных руководителей нет, но критиканы считают, что они есть, а это утопия.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 11:57
    +2
    Я вот не понимаю только почему Минобороны своим молчанием поддерживает различные слухи вокруг Суровикина? Почему сразу Суровикин не дал опровержение всяким слухам. Зачем давать повод СМИ заниматься различными домыслами.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:06
      +1
      Почему сразу Суровикин не дал опровержение всяким слухам.
      Кому надо, те в курсе, на остальных...
    2. spirit
      spirit Сегодня, 12:07
      +1
      Ну так Залужного и "мамкиного пирожка" Буданова хоронили каждый день,с упреками что было бы все нормально давно бы записал видео посты и прочее,смеялись над нелепыми отговорками СБУ и ГУР.Когда подозрительно исчез с экранов наш генерал,обсуждать это принято моветоном.А чубы наоборот разгоняют это у себя это в пабликах.У кого есть здравый смысл,уже все дано поняли и по тем и по этому случаю hi
    3. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:07
      +1
      Даже в ответе на вопрос могут быть секретные данные не явные, а интуитивные. Да и Конашенков не сможет на всякие вопли, стоны и критики с форумов всем отвечать - просто времени эфирного не хватит, ну и не надо слушать всякую моську под забором, чтобы ей отвечать.
  4. Stranger03
    Stranger03 Сегодня, 11:58
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Я так понимаю,что грамотно выстроенная линия обороны-труд коллективный.Труд тысяч человек.А не одного генерала.Пусть и заслуженного

    Но грамотный руководитель - это половина успеха всего дела. Что в обычной жизни, что в военной.
  5. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 12:00
    +6
    Суровикин грамотный генерал и талантливый военначальник, он в отличие от многих наших генералов, умеет грамотно стратегически мыслить и планировать тактические действия наших подразделений на поле боя, учитывая его боевой опыт и талант тем более не понятна его отставка.
  6. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 12:02
    +3
    И где же теперь этот наш грамотный генерал?
  7. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 12:07
    0
    Как пишут в учебниках по электробезопасности "ответственный за безопасное проведения работ является каждый член бригады". Тут всё так же. И безусловно в случае неудачи основную ответственность несёт руководитель работ.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:08
    -1
    "Грамотно" -- это когда ком ВКС строит блиндажи, а ком Инженерными войсками Ставицкий?.. Он наверное закручивает хвосты самолётам....
    А как НЕ грамотно?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:11
    0
    А чего так все возбудись? Уже все закончилось? Итоги подводим?