Культура бескультурья

Я много и часто пишу статьи об идеологии. На сайте «Военного обозрения» желающие могут ознакомиться с некоторыми из них. Сегодня же я хотел бы посвятить время другому важному, или, как сказал бы Владимир Ильич, архиважному аспекту, без которого наше общество превращается в стадо. Речь пойдет о культуре.
Где-то я однажды прочитал, что человек стал превращаться в человека, когда он начал не трудиться, а создавать. На заре истории он уже рисовал картины, лепил примитивные статуэтки и пел. Все это вместе сделало человека существом мыслящим.
Путь истории показывает, что взлеты сменялись падениями, эпоха света уступала место мракобесию, но, в конце эпохи Просвещения человечество пришло к выводу, что культура делает человека человеком. Я не хочу сказать, что раньше над этим никто не задумывался, просто в конце XVII века творчество стало мерилом человека. Вот только не каждый обладает достаточным запасом культуры, чтобы это понимать.
В итоге у нас возникает то, что называется «культуркой», как говорят в Одессе – две большие разницы. И в отличие от настоящей культуры, эта «культурка» отличается наглостью, хамством и хамелеонством.
Разберу данное положение на примерах.
Есть в нашем городе Екатеринбурге некая православная активистка Оксана Иванова. В эти дни она выдвинута в кандидаты в депутаты. Я не против, когда люди идут в политику, но когда в нее лезут такие активисты, становится страшно. Что же такого отчудила сия дама?
Начнем со следующего факта: дело касается того, что некий священнослужитель самовольно поменял табличку с названием улицы. Обратим внимание на то, что деяние данного священника является нарушением закона. Если бы это сделал коммунист, то его бы затаскали по судам, но данному персонажу все сошло с рук. В мэрии даже никто и не пискнул против.
«Местная православная активистка Оксана Иванова в разговоре с корреспондентом Ura.ru поддержала священнослужителя и заявила, что советская идеология «давно себя изжила и никого не интересует».
Из-за этого стоит избавляться от имен советских политических деятелей в городской топонимике.
«Многие улицы в Екатеринбурге носят имена очень неоднозначных личностей, большевистских идеологов, идеологов красного террора. А тот же Карл Маркс к нашему городу вообще никакого отношения не имеет, ничего полезного для горожан не сделал, поэтому ни к чему улица в его честь. Он – наше унылое советское прошлое, от которого рано или поздно нам все равно придется уходить. А пока я бы на всех дореволюционных улицах сделала таблички с официальным названием и историческим»,
– сказала она.
Так ведь Пушкин и Шевченко, Тимирязев и Гоголь, Ушаков и Космодемьянская тоже никакого отношения к нашему городу не имеют. Выходит, и их переименовать? В какие же? Уж не в честь ли, например, Ройзмана?
В переписке на ее страничке мною был задан вопрос: что же унылого она нашла в советском прошлом? Что касается меня, то я помню очень много хорошего. Были и недостатки, какая страна без них жила? Но по сравнению с настоящим, советское прошлое отнюдь не уныние, а свет.
Зато сейчас, просто Божья благодать: хочешь жри водку, хочешь – кури вейпы и траву. А еще можно проституцией заниматься, благо за нее никто не наказывает; можно грабить ближних только потому, что ты бизнесмен; можно бить ветеранов СВО и разрушать духовность под руководством официоза церковников. Что создало духовного ваше капиталистическое общество? «Дом-2» и «Нашу Рашу»?
Я также задал вопрос: «Зачем Вы рветесь в политику? Вы – помощник депутата Государственной думы, это высший уровень доходности и положения в правящей верхушке. Чего вы хотите добиться?» Ответа так и не получил.
Разве что можно считать формой ответа следующее ее утверждение:
«Обилие и дикость мифов о жизни Церкви говорит о том, что обществу необходимо знать реальную ситуацию, чтобы хорошо подумать и понять, какое место в жизни российского общества она должна занимать.
Настоящие архаисты – российские либералы, которые Дольче Габбана на себе рвут, чтобы вернуть отживший своё советский уклад в либеральной шкуре. А ведь президент русским языком сказал, всё, теперь творим всё новое. Правда, какое это новое и где окно в будущее, ни партия власти, ни либералы с коммунистами придумать пока не могут».
Настоящие архаисты – российские либералы, которые Дольче Габбана на себе рвут, чтобы вернуть отживший своё советский уклад в либеральной шкуре. А ведь президент русским языком сказал, всё, теперь творим всё новое. Правда, какое это новое и где окно в будущее, ни партия власти, ни либералы с коммунистами придумать пока не могут».
У меня, в отличие от Ивановой и компания, никакой дольче габаны нет и не будет, мне бы концы с концами свести. Это раз.
Второе. Что-то меня нисколько не прельщает будущее от единороссов, этот дивный новый мир, в котором нет места человеку, а есть только определенная ниша для потребляйтера (по бывшему министру образования Фурсенко).
И в-третьих, хотелось бы напомнить суровой даме, чем закончилась политика декоммунизации в Германии в 1933 году, а также в странах Прибалтики и на Украине – они неизбежно пришли к фашизму. Выходит, дама ратует именно за такой сценарий для моей страны?
Ну и как вишенка на торте – несколько примеров нашей с ней переписки:
«Андрей, 22:04
Попробуйте доказать, что я не прав. Или вы считаете, что получив от советской власти все блага, вы ей ничего не должны? А с чего я должен дрожать от имени самого ничтожного царя в истории моей страны? Почему я должен пресмыкаться перед ковидобесием вашей власти? Почему? Ср-зп – это филиал единой России. Вы же вместе с ними включали бешеный принтер законов о ковидобесии.
Оксана, 22:05
Сущий наглец! Пришёл со своими обвинениями, а теперь я ещё и что-то доказывать должна. Обучитесь приличным манерам, потом поговорим».
Попробуйте доказать, что я не прав. Или вы считаете, что получив от советской власти все блага, вы ей ничего не должны? А с чего я должен дрожать от имени самого ничтожного царя в истории моей страны? Почему я должен пресмыкаться перед ковидобесием вашей власти? Почему? Ср-зп – это филиал единой России. Вы же вместе с ними включали бешеный принтер законов о ковидобесии.
Оксана, 22:05
Сущий наглец! Пришёл со своими обвинениями, а теперь я ещё и что-то доказывать должна. Обучитесь приличным манерам, потом поговорим».
Сей субъект от политики считает, что тыкать незнакомому человеку – это верх приличий и хороших манер.
Кроме того, безапелляционно записывая всех оппонентов в хейтеров и врагов народа, она показывает нутро настоящего либерала, который готов лакействовать и чистить сапоги, как метко выразился гений русской литературы Ф. М. Достоевский. И ладно бы это было на бытовом уровне, но ведь дама лезет в депутаты, а что может натворить такой рассадник бескультурья, можно легко понять по примеру Верховной рады страны 404, где хамство, драки и дебоши – обычное явление.
Как итог всего вышесказанного приведу прекрасное изречение Салтыкова-Щедрина:
«Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казённой начинкою».
Отсутствие культуры, которое заменяют подобием, суррогатом, типичной бескультурностью, упрямо лезет во власть, при этом дюжи всячески афишируют и рекламируют себя, создавая образ этаких бессребреников, готовых пойти за народ в огонь и в воду, на деле же предпочитающих пирог с казенной начинкой да медные трубы. И дай Бог, чтобы такие люди во власть не попадали.