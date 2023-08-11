Военное обозрение
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Культура бескультурья

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Культура бескультурья

Я много и часто пишу статьи об идеологии. На сайте «Военного обозрения» желающие могут ознакомиться с некоторыми из них. Сегодня же я хотел бы посвятить время другому важному, или, как сказал бы Владимир Ильич, архиважному аспекту, без которого наше общество превращается в стадо. Речь пойдет о культуре.


Где-то я однажды прочитал, что человек стал превращаться в человека, когда он начал не трудиться, а создавать. На заре истории он уже рисовал картины, лепил примитивные статуэтки и пел. Все это вместе сделало человека существом мыслящим.

Путь истории показывает, что взлеты сменялись падениями, эпоха света уступала место мракобесию, но, в конце эпохи Просвещения человечество пришло к выводу, что культура делает человека человеком. Я не хочу сказать, что раньше над этим никто не задумывался, просто в конце XVII века творчество стало мерилом человека. Вот только не каждый обладает достаточным запасом культуры, чтобы это понимать.

В итоге у нас возникает то, что называется «культуркой», как говорят в Одессе – две большие разницы. И в отличие от настоящей культуры, эта «культурка» отличается наглостью, хамством и хамелеонством.

Разберу данное положение на примерах.

Есть в нашем городе Екатеринбурге некая православная активистка Оксана Иванова. В эти дни она выдвинута в кандидаты в депутаты. Я не против, когда люди идут в политику, но когда в нее лезут такие активисты, становится страшно. Что же такого отчудила сия дама?

Начнем со следующего факта: дело касается того, что некий священнослужитель самовольно поменял табличку с названием улицы. Обратим внимание на то, что деяние данного священника является нарушением закона. Если бы это сделал коммунист, то его бы затаскали по судам, но данному персонажу все сошло с рук. В мэрии даже никто и не пискнул против.

«Местная православная активистка Оксана Иванова в разговоре с корреспондентом Ura.ru поддержала священнослужителя и заявила, что советская идеология «давно себя изжила и никого не интересует».

Из-за этого стоит избавляться от имен советских политических деятелей в городской топонимике.

«Многие улицы в Екатеринбурге носят имена очень неоднозначных личностей, большевистских идеологов, идеологов красного террора. А тот же Карл Маркс к нашему городу вообще никакого отношения не имеет, ничего полезного для горожан не сделал, поэтому ни к чему улица в его честь. Он – наше унылое советское прошлое, от которого рано или поздно нам все равно придется уходить. А пока я бы на всех дореволюционных улицах сделала таблички с официальным названием и историческим»,

– сказала она.

Так ведь Пушкин и Шевченко, Тимирязев и Гоголь, Ушаков и Космодемьянская тоже никакого отношения к нашему городу не имеют. Выходит, и их переименовать? В какие же? Уж не в честь ли, например, Ройзмана?

В переписке на ее страничке мною был задан вопрос: что же унылого она нашла в советском прошлом? Что касается меня, то я помню очень много хорошего. Были и недостатки, какая страна без них жила? Но по сравнению с настоящим, советское прошлое отнюдь не уныние, а свет.

Зато сейчас, просто Божья благодать: хочешь жри водку, хочешь – кури вейпы и траву. А еще можно проституцией заниматься, благо за нее никто не наказывает; можно грабить ближних только потому, что ты бизнесмен; можно бить ветеранов СВО и разрушать духовность под руководством официоза церковников. Что создало духовного ваше капиталистическое общество? «Дом-2» и «Нашу Рашу»?

Я также задал вопрос: «Зачем Вы рветесь в политику? Вы – помощник депутата Государственной думы, это высший уровень доходности и положения в правящей верхушке. Чего вы хотите добиться?» Ответа так и не получил.

Разве что можно считать формой ответа следующее ее утверждение:

«Обилие и дикость мифов о жизни Церкви говорит о том, что обществу необходимо знать реальную ситуацию, чтобы хорошо подумать и понять, какое место в жизни российского общества она должна занимать.
Настоящие архаисты – российские либералы, которые Дольче Габбана на себе рвут, чтобы вернуть отживший своё советский уклад в либеральной шкуре. А ведь президент русским языком сказал, всё, теперь творим всё новое. Правда, какое это новое и где окно в будущее, ни партия власти, ни либералы с коммунистами придумать пока не могут».

У меня, в отличие от Ивановой и компания, никакой дольче габаны нет и не будет, мне бы концы с концами свести. Это раз.

Второе. Что-то меня нисколько не прельщает будущее от единороссов, этот дивный новый мир, в котором нет места человеку, а есть только определенная ниша для потребляйтера (по бывшему министру образования Фурсенко).

И в-третьих, хотелось бы напомнить суровой даме, чем закончилась политика декоммунизации в Германии в 1933 году, а также в странах Прибалтики и на Украине – они неизбежно пришли к фашизму. Выходит, дама ратует именно за такой сценарий для моей страны?

Ну и как вишенка на торте – несколько примеров нашей с ней переписки:

«Андрей, 22:04
Попробуйте доказать, что я не прав. Или вы считаете, что получив от советской власти все блага, вы ей ничего не должны? А с чего я должен дрожать от имени самого ничтожного царя в истории моей страны? Почему я должен пресмыкаться перед ковидобесием вашей власти? Почему? Ср-зп – это филиал единой России. Вы же вместе с ними включали бешеный принтер законов о ковидобесии.

Оксана, 22:05
Сущий наглец! Пришёл со своими обвинениями, а теперь я ещё и что-то доказывать должна. Обучитесь приличным манерам, потом поговорим».

Сей субъект от политики считает, что тыкать незнакомому человеку – это верх приличий и хороших манер.

Кроме того, безапелляционно записывая всех оппонентов в хейтеров и врагов народа, она показывает нутро настоящего либерала, который готов лакействовать и чистить сапоги, как метко выразился гений русской литературы Ф. М. Достоевский. И ладно бы это было на бытовом уровне, но ведь дама лезет в депутаты, а что может натворить такой рассадник бескультурья, можно легко понять по примеру Верховной рады страны 404, где хамство, драки и дебоши – обычное явление.

Как итог всего вышесказанного приведу прекрасное изречение Салтыкова-Щедрина:

«Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казённой начинкою».

Отсутствие культуры, которое заменяют подобием, суррогатом, типичной бескультурностью, упрямо лезет во власть, при этом дюжи всячески афишируют и рекламируют себя, создавая образ этаких бессребреников, готовых пойти за народ в огонь и в воду, на деле же предпочитающих пирог с казенной начинкой да медные трубы. И дай Бог, чтобы такие люди во власть не попадали.
Автор:
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3 комментария
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  1. север 2
    север 2 Сегодня, 04:46
    +2
    Культ певцов и спортсменов стремительно догоняет культ "активистов". "аналитиков" и "экспертов" . Туда же свой культ заиметь захотели и " формировщики общественного мнения". И все они прут во властные структуры. Бескультурье как раз и начинается с отсутствия этики и такта, когда обсудив со свей душонкой решает , что раскрывать рот под фонограмму певуну , это ещё не гарантия хорошо заработать - публике может и не понравится ,вот в депутатский властный микрофон нести ересь зарплата такая же , как и у депутата истинного патриота России . Ну а потом и пожизненная депутатская пенсия .
    Спросите , почему таким депутатам предлагающим переименовать улицы с именами советских знаменитостей никто не закрывает рот на стадии предложений?Отвечу. Так как им заткнёшь , если высочайший власти чиновник в Петербурге вывесил мемориальную доску в честь губителя петербуржцев Маннергейма!
    Что касается именно "православных активистов" лезущих во власть , то не надо думать , что одного из столпов ,православную Церковь, на чём веками держались Россия и Русский Мир , обойдут короеды на подобия того короеда , кто вывесил мемориальную доску Маннергейму . А ещё хочу сказать , что , возможно , некоторые священники служителями культа становятся по той же причине , что и фонограммный певун лезет в депутаты . Получить халявный и гарантированный доход . Какая тут культура у таких людей может быть ..
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:13
    0
    Ща,точно такой же "роман" в комментариях,начнется на ветке. smile
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:11
    0
    Зачем Вы рветесь в политику? Вы – помощник депутата Государственной думы, это высший уровень доходности и положения в правящей верхушке. Чего вы хотите добиться?» Ответа так и не получил.

    Наше общество разделились на классы...чисто обьективная ситуация при капитализме.
    И депутаты уже по законам своего класса делают то что от них требует эта прослойка нашего общества...отсебятиной депутату там никто не позволит заниматься...этим я думаю и объясняется их быстрое перекрашивание после выборов.
    Человек обрастает связями, деньгами, обязательствами которые держат его на этом месте как якорь. smile
    Типичный пример Нарусова, хе хе депутат от Тувы... what которая сейчас со своей дочкой Собчак в солнечной Испании греют свои бренные косточки в отпуске...красиво живут депутаты.
    Остальной народ должен пахать чтобы они так жили...и после этого в Кремле говорят о единении народа с властью...мечтать не вредно...при классовых противоречиях никакого единения не будет в принципе.
    1917 год ждёт нас в туманном будущем.