Культура бескультурья

«Местная православная активистка Оксана Иванова в разговоре с корреспондентом Ura.ru поддержала священнослужителя и заявила, что советская идеология «давно себя изжила и никого не интересует».

«Многие улицы в Екатеринбурге носят имена очень неоднозначных личностей, большевистских идеологов, идеологов красного террора. А тот же Карл Маркс к нашему городу вообще никакого отношения не имеет, ничего полезного для горожан не сделал, поэтому ни к чему улица в его честь. Он – наше унылое советское прошлое, от которого рано или поздно нам все равно придется уходить. А пока я бы на всех дореволюционных улицах сделала таблички с официальным названием и историческим»,

«Обилие и дикость мифов о жизни Церкви говорит о том, что обществу необходимо знать реальную ситуацию, чтобы хорошо подумать и понять, какое место в жизни российского общества она должна занимать.

Настоящие архаисты – российские либералы, которые Дольче Габбана на себе рвут, чтобы вернуть отживший своё советский уклад в либеральной шкуре. А ведь президент русским языком сказал, всё, теперь творим всё новое. Правда, какое это новое и где окно в будущее, ни партия власти, ни либералы с коммунистами придумать пока не могут».

«Андрей, 22:04

Попробуйте доказать, что я не прав. Или вы считаете, что получив от советской власти все блага, вы ей ничего не должны? А с чего я должен дрожать от имени самого ничтожного царя в истории моей страны? Почему я должен пресмыкаться перед ковидобесием вашей власти? Почему? Ср-зп – это филиал единой России. Вы же вместе с ними включали бешеный принтер законов о ковидобесии.



Оксана, 22:05

Сущий наглец! Пришёл со своими обвинениями, а теперь я ещё и что-то доказывать должна. Обучитесь приличным манерам, потом поговорим».

«Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казённой начинкою».