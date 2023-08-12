От Ивана Грозного к Смуте



Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. Худ. А. Я. Головин

Мобилизационная аграрная экономика

Технологии, которые были только на Западе



Иван Грозный и тени его жертв. Худ. М. П. Клодт

Ресурсы



Послы Ермака у царя Ивана Грозного. Худ. Б. А. Чориков

которые владели по наследству различными областями с неограниченной властью и правом судить и рядить все дела в своих владениях без апелляции и ни давая никакого отчета Царю.



Борис Годунов. Неизвестный художник XVIII в. Усадьба Кусково.

Земские соборы или парламент?



Мария Нагая и царевич Дмитрий. Худ. С. В. Блинков



Агенты самозванца убивают царя Федора Годунова. Худ. К. Е. Маковский