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По итогам биржевых торгов, курс евро к рублю достиг нового максимума

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По итогам биржевых торгов, курс евро к рублю достиг нового максимума

По итогам торгов на Мосбирже в среду, 9 августа, курс евро достиг отметки в 107 рублей, таким образом установив новый максимум за период с конца марта прошлого года.


Пиковым значением стала отметка в 106,94 рубля, однако впоследствии евро опустился до значения 106,57 рубля. Доллар поднимался до отметки в 97,41 рубля, накануне он достигал пикового значения в 97,47 рубля.

За период с начала текущего года рубль утратил более 30 процентов своей стоимости, а с достигнутых в мае и июне прошлого года максимальных отметок курс снизился практически вдвое.

Как утверждают эксперты, на курс рубля оказывает влияние ряд фундаментальных факторов, в том числе сезонных. На укрепление рубля в прошлом году существенно повлиял торговый баланс, заметно выросший в первом квартале 2022 года из-за роста цен на энергоносители на фоне действия санкционных ограничений. Тогда вследствие роста предложения долларов укреплялся курс рубля.

Теперь же ситуация коренным образом изменилась, валютная выручка, получаемая от продажи нефти и газа, падает, и несмотря на восстановление импорта, сжимается предложение валюты на внутреннем рынке.

По оценкам Центробанка, во втором квартале 2023 года счет текущих операций, в основном формируемых торговым балансом, должен составить чуть больше 5 миллиардов долларов, что в 15 раз меньше, чем отмечалось во втором квартале 2022 года.
Использованы фотографии:
Pixabay
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1 комментарий
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:15
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    Мы решили чумадеда поддержать на выборах, разгоняя бакс до 200 рублей?