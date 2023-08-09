Немецкие медиа: В Германии стремительнее, чем в других странах ЕС, происходит сокращение среднего класса

Если ещё до недавнего времени в Германии к среднему классу себя относили 80% жителей, то в последнее время этот показатель опустился до 63%. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как отмечает издание, сокращение этого социального слоя на первый взгляд кажется незначительным, однако в сравнении с другими европейскими странами оно довольно ощутимо.Так, согласно исследованию, проведённому мюнхенским институтом Ifo, если в 2007-м году к среднему классу принадлежало 65% населения, то уже к 2019-му эта цифра уменьшилась на 2%, составив 63%.Стоит отметить, что в этом случае во внимание брались промышленно развитые страны. Так, под определением человека среднего класса, принятого Организацией экономического сотрудничества и развития, понимается тот, в чьём распоряжении находится от 75% до 200% медианного дохода. Для одиноких людей этот доход колеблется между 17475 евро и 46 тыс евро по состоянию на 2019-й год. Для семейных пар, не имеющих детей, он составляет от 26212 евро до 69 тыс евро. Пары с двумя детьми, как правило, могут причислять себя к среднему классу в том случае, если их доход находится в диапазоне от 36698 до 97860 евро в год.Таким образом, показатель в 63% означает, что чуть более 26 млн немецких домохозяйств статистически относятся к среднему классу или менее чем 2/3 от общего числа всех домохозяйств в стране.Также в ходе исследования выяснилось, что Германия входит в число стран Европы, где средний класс в ФРГ несёт самое высокое бремя налогов и взносов. По словам руководителя Центра экономики и опросов Ifo Андреаса Пайхля, у людей со средним уровнем дохода обычно больший объём работы, а производительность их труда при этом также более высокая. Люди с низкими доходами – также не исключение.Напомним, что, на основании отчёта Всемирного банка, Россия обошла Германию по паритету покупательной способности экономики, выйдя на 5-е место в мире.