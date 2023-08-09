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Немецкие медиа: В Германии стремительнее, чем в других странах ЕС, происходит сокращение среднего класса

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Немецкие медиа: В Германии стремительнее, чем в других странах ЕС, происходит сокращение среднего класса

Если ещё до недавнего времени в Германии к среднему классу себя относили 80% жителей, то в последнее время этот показатель опустился до 63%. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как отмечает издание, сокращение этого социального слоя на первый взгляд кажется незначительным, однако в сравнении с другими европейскими странами оно довольно ощутимо.


Так, согласно исследованию, проведённому мюнхенским институтом Ifo, если в 2007-м году к среднему классу принадлежало 65% населения, то уже к 2019-му эта цифра уменьшилась на 2%, составив 63%.

Стоит отметить, что в этом случае во внимание брались промышленно развитые страны. Так, под определением человека среднего класса, принятого Организацией экономического сотрудничества и развития, понимается тот, в чьём распоряжении находится от 75% до 200% медианного дохода. Для одиноких людей этот доход колеблется между 17475 евро и 46 тыс евро по состоянию на 2019-й год. Для семейных пар, не имеющих детей, он составляет от 26212 евро до 69 тыс евро. Пары с двумя детьми, как правило, могут причислять себя к среднему классу в том случае, если их доход находится в диапазоне от 36698 до 97860 евро в год.

Таким образом, показатель в 63% означает, что чуть более 26 млн немецких домохозяйств статистически относятся к среднему классу или менее чем 2/3 от общего числа всех домохозяйств в стране.

Также в ходе исследования выяснилось, что Германия входит в число стран Европы, где средний класс в ФРГ несёт самое высокое бремя налогов и взносов. По словам руководителя Центра экономики и опросов Ifo Андреаса Пайхля, у людей со средним уровнем дохода обычно больший объём работы, а производительность их труда при этом также более высокая. Люди с низкими доходами – также не исключение.

Напомним, что, на основании отчёта Всемирного банка, Россия обошла Германию по паритету покупательной способности экономики, выйдя на 5-е место в мире.
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25 комментариев
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  1. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:34
    +4
    Чего хотели, того и добились, сожрите друг друга
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:29
      +1
      Да вот вообще как то наплевать на то как они там сейчас живут. Народ с головойй понимает куда вектор шольца направлен, вот и бегут с бизнесом из страны. А меня больше волнует мой заработок в России.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:03
        0
        Немецкие медиа: В Германии стремительнее, чем в других странах ЕС, происходит сокращение среднего класса

        Пусть немцы скажут "Спасибо!" за это предателям Германии и немецкого народа: проамериканской "ливерной колбасе" Олафу Шольцу и "зелёной" особе с ограниченной социальной ответственностью Анналене Бербок,и (у которой и муженёк тоже связан пуповиной с проамериканской партией "Зелёные").
        Ума и совести не достаёт обоим, а также другим в правительстве Шольца.

        «Танки, водка, феминизм» — Бербок опять опозорилась. Теперь в Саудовской Аравии Опубликовано 2 месяцв тому назад.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:31
          0
          Германия входит в число стран Европы, где средний класс в ФРГ несёт самое высокое бремя налогов и взносов.

          И это для Германии не удивительно при политике правительства проамериканской "ливерной колбасы" Олафа Шольца!
          Даже простые немцы сами это понимают, но ничего сделать не могут!

          В сети даже получил распрстранение юмористический, но правдивый для Германии ролик на злобу дня по обнищаню простых немцев в том числе и в результате перевода средств проамериканским правительством Шольца на поддержку преступно-нацистского киевского режима Зеленского.

          «Хайль, Зеленский». Сатира на злобу дня. Опубликовано 27 июля 2023 г.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:34
    +2
    Политика немецких властей ведёт не только к снижению среднего класса в Германии, но и населения на Украине, но их это не волнует. Лицемеры как и все на задвинутом западе.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:38
    +7
    Сегодня даже если экономика Германии полностью загнется или немцы вдруг начнут вымирать жалости по отношению к ним, лично у меня, не будит и на толику. Слишком много немецкое правительство начиная с Меркель сделало для того, чтобы у русских в очередной раз появилась неприязнь к немцам.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    +2
    Все это игры, даже не тех, кто делает статистические исследования... играются те, кто за все это платит. А в таком варианте, любой каприз за ваши деньги!
    Хотя поверить в то, что в некоторых странах грядут не лёгкие времена, поверить можно... вот только где, чего и как, попробуй разберись.???
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:25
      +2
      Приветствую Виктор hi
      ....сокращение этого социального слоя.....

      происходит в соответствии с планами глобалистов wassat раскулачивание по-глобалистски. Видно, в чью пользу это делается. А изложил в своей книге это всё Шваб. Мотивируя заботой о природе и земле. Только почему-то бремя от этих придуманных забот должно достать я одним, а выгоды ---- другим
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 12:42
    +3
    Не нужно злорадствовать. У нас то в России разве вырос средний класс? Вырос только зеленый, значит все кто не в нем стали намного беднее. До этой операции был 75 кажись а теперь 95, значит стали беднее на 30%.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:52
      +4
      Типа средний класс - явление на Западе, возникшее исключительно под влиянием Советского Союза. Так-то он капиталюгам на хрен не сдался. Смысл? Жрут много, орут ещё больше, постоянно чего-то там требуют, а финансовый выхлоп с ентого типа среднего класса - никакой. В общем - одни убытки. Так что - это только начало стремительно процесса уничтожения видимости благополучного зажиточного общества Запада. За полной его бессмысленности и даже вредности для крупного олигархического капитала.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 13:35
        +1
        ..... полной его бессмысленности....

        Когда запад хотел разрушить СССР, то лозунг о среднем классе для этого работал. Сначала кооперативы и кооператоры, дескать, потом МП, бизнес и т.д. Такая завлекушка была для нвселения
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:30
      0
      ....У нас-то в России.....

      Сильный удар по российскому среднему классу был в 1998? Так , наверно? Я то время плохо помню, по возрасту, не всё понимал. С того времени этот российский класс всё время стараются отобрать, по-моему.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:43
    +6
    Глядя на российскую инфляцию, резкое падение уровня жизни народа и бешеный курс рубля - мне лично конечно очень жалко несчастных дойчебюргеров, какая тяжёлая у них жизнь. Не чета нашей безоблачной..
  7. Hipper
    Hipper Сегодня, 12:43
    0
    [/quote]в чьём распоряжении находится от 75% до 200% медианного дохода[quote]
    какой интересный подход. Этож получается что в любой стране есть средний класс. Его же не может не быть тогда, раз он такой. В РФ он поди ещё выше, ну это как медиану посчитать. Не удивлюсь что и 80℅ может быть.
  8. esl462
    esl462 Сегодня, 12:43
    +1
    Какой-то хилый средний класс, от 1500 € в месяц... У нас всегда считали средний класс-это доход порядка 10 000$ в месяц. Правда недавно президент скорректировал эту цифру...
  9. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 12:45
    0
    В Европе последние 10 лет не многим лучше чем у нас. СГА опять делают всех, кроме Китая.
  10. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 12:46
    +3
    Снижение удельного веса среднего класса - общемировая тенденция 2000х. И на этом фоне, снижение на пару процентов за 10 лет - это несущественно. Германия с "их проблемами" laughing - Мекка мигрантов. Авторы новости не убедили.

    п.с. По сравнению 17000 неевро в РФ, вообще несерьёзно выставлять такой анализ.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 13:57
      0
      Как утомили эксперты! Зарплата - это не только АБСОЛЮТНАЯ цифра на руки, а возможность содержать себя и семью! У Вас расходы на коммуналку, налоги и т.п. в АБСОЛЮТЕ такие же как у немца?! Оч-чень сильно сомневаюсь!
      П.С. И да - цифра немецкой зарплаты указана БЕЗ учёта уплаты налогов, тогда как Вам эти налоги удерживает работодатель и получаете Вы на руки сумму, которая более не облагается налогами!
  11. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 12:46
    +3
    Разделение общества на меньшую часть все более богатых, и большую часть все более бедных вполне закономерно для любой капиталистической страны.
    А статистику для народа про средний класс можно нарисвать любую. Методику расчета поменяют и все.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:54
      +1
      Цитата: kebeskin
      Разделение общества на меньшую часть все более богатых, и большую часть все более бедных вполне закономерно для любой капиталистической страны.

      Цитата из старого фильма : "- Все станут богатыми! Кроме бедных."
      (Каин XVIII)
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:59
    0
    Баба Меркель ещё как-то пыталась защищать свои нац. интересы, то нынешний Шольц - марионетка и просто гробит свою экономику в угоду запроливному обкому.
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:02
    +3
    За годы дешёвых ресурсов у Германии накопился солидный запас жира. То есть даже начашаяся рецессия не приведёт к повторению там некоего аналога наших "святых 90-х". Но в долгосрочной перспективе, в целом Европа превратится во второразрядный регион. Звоночки и гудочки один за другим дают нам это понять вполне ясно. Например, мало кто знает, что Россия уже опередила Германию по площади вводимого в эксплуатацию нового жилья. Или, например, что- протяжённость дорог с твёрдым покрытием в РФ за 10 лет увеличилась вдвое. Это ещё не значит, что ситуация с жилым фондом или с дорожным покрытием в России уже стала лучше, чем в Германии, но тенденция прослеживается.
  14. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:21
    0
    зачем Германии средний класс?
    а кто тогда пойдёт в солдаты am
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:30
    +1
    Цитата: Лешак
    aber das ist ihnen egal. Heuchler wie alle anderen im zurückgezogenen Westen.

    Но только настоящие немецкие поджигатели войны, политики, сторонники оружейных сделок.
    Есть также много немцев, которые против поставок оружия. Мы не воюем с Россией.

    Я знаю некоторых в немецком бундесвере. Говорят, что если будет война с Россией, то мы будем воевать за Россию.
    Единственная проблема — это немецкие СМИ и немецкие нацистские политики.

    А то, что человечество становится все глупее, это не подлежит сомнению. особенно у немецких политиков можно увидеть отсутствие здравого смысла и здоровой дальновидности.

    Кто контролирует СМИ, тот побеждает разум.
  16. Олег Пленкин
    Олег Пленкин Сегодня, 14:08
    0
    Класс, это не просто какое-то количество населения, обладающее определённым уровнем дохода на семью, а, прежде всего, имеющий ОБЩИЙ экономический интерес и политически объединённый, организованный и представленный, как ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ, в системе и структурах государственной и общественной власти слой населения, с самым развитым общественным сознанием и социальной производящей культурой, возможной при промышленном капитализме. Слой населения становится политическим классом не сам по себе и не только на основе своих общих экономических интересов, но, прежде всего, с помощью СВОИХ КЛАССОВЫХ общественно-политических организаций, которые в состоянии осмыслить, разработать, и представить передовые или, хотя бы, современные политические идеологии, основанные на базе социальных политэкономических теорий общественного развития. Подобные социальные политэкономические теории появляются только на фундаменте религиозно-философских или научно-методологических философских мировоззрений. Немецкий средний класс сформировали социал-демократические и христианско-демократические партии мелкой и средней буржуазии, в основе которых религиозные философии или научные философии мелкобуржуазного лютеранства или кантианства, возникшие, как реакция городского сознания бюргеров, на протестантские Реформации и Контрреформации католицизма в период Нового времени 16 -18 веков, а также различные мелкобуржуазные "реформации" социальной теории маркизма во второй половине 19 и начале 20 века. Какое значение эти философии, теории и идеологии имеют сейчас, когда, последние 100 лет, в производительных силах, постоянно происходят революции и философская физика, как составная часть наиболее общего свода законов Природы, человеческого мышления и общественных отношений, уходит далеко вперёд, а философская этика реформаций христианства и логика классической немецкой философии уже не отвечают требованиям гармонии и новых обобщающих знаний о окружающем нас мире?(... Чем же это противоречие замещается? А замещается оно жестокой и бесчеловечной логикой либерализма, то есть, логикой коммерческой торговой спекуляции и финансового ростовщичества, уничтожающего любую физику современного производства и этику социальных общественно- производственных отношений(. А это значит уничтожение социального, промышленно-развитого государства, политического общественного сознания производящего мелкобуржуазного среднего класса и, последующая нарастающая атомизация общества и деградация граждан в быдлячество покорных потребителей... А это - смерть Нации.