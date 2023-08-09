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Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске

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Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске

Получивший повреждение в ходе атаки морских беспилотников БДК "Оленегорский горняк" поставили в сухой док в Новороссийске для дальнейшего ремонта. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы со ссылкой на спутниковые снимки.


Как уже сообщалось, 4 августа Большой десантный корабль "Оленегорский горняк", находившийся на рейде Новороссийска, был атакован украинским безэкипажным катером, в результате чего получил повреждение. БДК с большим креном на левый борт был отбуксирован в порт Новороссийска, где он простоял несколько дней в ожидании отправки на ремонт.

Согласно спутниковым снимкам, постановка БДК в сухой док была осуществлена во вторник, 8 августа. Корабль был доставлен на буксире к доку, заведен в него и воду откачали. Сейчас специалисты определяют степень полученных повреждений, от которых и будут зависеть сроки возвращения БДК в строй. Предварительно, они не должны превысить трех недель.


БДК "Оленегорский горняк" является большим десантным кораблем проекта 775. Серия БДК этого проекта была построена в 1974–1985 годах на верфи «Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти» в польском Гданьске. Корабль вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Он способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.

В начале февраля 2022 года большая группа БДК из состава Балтийского и Северного флотов прибыла в сирийский Тартус, после чего была переброшена в Черное море, как раз к началу спецоперации. В группу входили: БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Корабли поучаствовали в высадке морского десанта в Азовском море, а также переброске военной техники в Бердянск.
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54 комментария
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 12:40
    +22
    Зато как бодро отчитывались, о том, что в ходе атаки морских беспилотников на Новороссийск все успешно отбито. Постродавших и разрушений нет.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:19
      +2
      Цитата: kebeskin
      Зато как бодро отчитывались, о том, что в ходе атаки морских беспилотников на Новороссийск все успешно отбито.

      Ну так отбили же... не уточняя, чем.
      С другой стороны точно так же успешно 100% сбивают наши КР и БПЛА - складами, казармами и техникой. smile
      1. Borik
        Borik Сегодня, 14:44
        0
        Автономность плавания БДК – 6 месяцев

        Если загрузится одним только продуктами и топливом то возможно и протянет в море полгода.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:40
    +5
    Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске
    . Черноморский флот, вечный страдалец... карма у него такая, что ли???
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 12:49
      +11
      Цитата: rocket757
      Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске
      . Черноморский флот, вечный страдалец... карма у него такая, что ли???

      Ну хотя бы не вечный. Есть у ЧФ славные страницы истории! Зря вы так про ЧФ.
      А вот с руководством ЧФ не всегда везет! И знаете почему? Потому что тепло там! И какой адмирал флота отправит своего кума, свата, брата на СФ или ТОФ? Конечно же на ЧФ! А есть способности руководить флотом или нет, у этого кума, свата, брата - дело третье! Главное - свой человек в теплом месте, где и самому адмиралу флота можно оттянуться при случае! laughing
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:59
        +4
        Цитата: ваш вср 66-67
        И какой адмирал флота отправит своего кума, свата, брата на СФ или ТОФ? Конечно же на ЧФ!

        В советское время, попасть на ЧФ, была проблема. На СФ служили, работали, по морям ходили, а на ЧФ отдыхали и там же на пенсию уходили.
        1. Ady66
          Ady66 Сегодня, 13:19
          +4
          Так их всю жизнь на флоте "курортниками" и называли ))))
        2. Serg65
          Serg65 Сегодня, 13:30
          +2
          Цитата: carpenter
          на ЧФ отдыхали

          Я например сразу после училища попал, а Севастополь воочию увидел только через 4 года, потому как из боевых и из морей не вылазил! В советское время....а вы, извиняюсь где и кем служили, что так во флотах разбираетесь?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:20
        +1
        Никто не оспаривает славных деяний Черноморского флота... пожалуй, он самый воюющий из всех остальных.
        Цитата: ваш вср 66-67
        Потому что тепло там!

        Несколько раз хотелось именно об этом всем написать, но как то не хочется, что б мои друзья, бывшие черноморцы, меня побили.
        Моряки, они такие, ребятки конкретные..... soldier
      3. WBond
        WBond Сегодня, 13:23
        +1
        ...курорт одним словом...далее по списку Балтийский....тоже бардака хватает...
      4. Serg65
        Serg65 Сегодня, 13:26
        -1
        Цитата: ваш вср 66-67
        А вот с руководством ЧФ не всегда везет!

        А можно про кумовских блатных командующих ЧФ поподробнее.... и желательно пофамильно???
        1. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 14:36
          0
          Цитата: Serg65
          А можно про кумовских блатных командующих ЧФ поподробнее.... и желательно пофамильно???

          Приветствую! hi
          Непотопляемый Филипп Сергеевич Иванов подойдёт? wink
      5. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:52
        +1
        Цитата: ваш вср 66-67
        Потому что тепло там! И какой адмирал флота отправит своего кума, свата, брата на СФ или ТОФ? Конечно же на ЧФ!

        ну в советское время-может и так, а племяш выпускался 4 года назад, был реальный вариант на ЧФ попасть, как и большинство на курсе- не захотел на ЧФ, там зарплаты намного меньше, с жильем - хуже, год за год... по сравнению с ТОФ и СФ.. а если про предпенсию-тоже вопрос, если на размер пенсии влияет..
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:50
      -1
      просто ЧФ хотят у ТОФ новый БДК пр.11711 Кайман - отжать
      с начало неуберегли СРК Лиман - у ТОФ отжали СРК пр. 18280 Иван Хурс
      потом крейсер Москва попал в шторм - фрегат пр. 22350 Исаков до СФ не дойдет
    3. pin_code
      pin_code Сегодня, 13:18
      +1
      БДК из состава СФ. Был на боевом задании.
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 13:24
      +4
      Цитата: rocket757
      Черноморский флот, вечный страдалец... карма у него такая, что ли???

      Единственный воюющий флот на сегодня....наверное да, карма!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:43
        -1
        Никто и не спорит... ничего не происходит там, где ничего вообще не происходит, с теми, кто ничего не делает. Без поражений побед не бывает, но все равно досада гложет.
    5. Zhan
      Zhan Сегодня, 13:34
      -1
      Цитата: rocket757
      Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске
      . Черноморский флот, вечный страдалец... карма у него такая, что ли???

      Да не карма, а обычное разгильдяйство. Неужели трудно было выставить сеточно-боновые заграждения ? Даже при скорости 45 узлов, с таким весом, брандер не пройдёт через них. Не правильная Экономия.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 13:36
        +1
        Извините, а не можете напомнить, какой флот "за глаза" называли: "самотопами"?
      2. АГ-76
        АГ-76 Сегодня, 13:42
        +1
        Скорее не экономия, а разгильдяйство и халатность, а проще говоря пофигизм.
        После первого подрыва Крымского моста никто не удосужился установить сети и боновые заграждения, и дождались "подарков"...
        Теперь Новороссийск и БДК.
        И это не последняя атака.
        Бритты со своими укропскими подручными упорно ищут, "где тонко", там и "рвут"...
      3. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: Zhan
        Да не карма, а обычное разгильдяйство. Неужели трудно было выставить сеточно-боновые заграждения ?

        Так недавно писали, что их того... оптимизировали.

        Да и вообще, совместное базирование военных и гражданских на одну бухту, причём с трафиком гражданского порта более 140 млн. т. грузов в год - это ересь в квадрате. Там не то что БПА незамеченным пройти может, а даже какой-нибудь "Монблан" или "Форт Стайкин". А ставить БСЗ и организовывать режим досмотра... тогда порт можно сразу закрывать.
        В "Гангуте" была статья по потоплению в 1943 г. КЛ "Красное Знамя". В те времена даже ОВР и крупные корабли запрещалось базировать совместно - потому что под видом катеров ОВР, регулярно входивших и выходивших из гавани, мог проникнуть противник (что и случилось).
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:42
    +10
    Очередная потеря нашего МО, перед этим потеряли два корабля в Бердянске, не говоря уже о гибели флагмана...
    На этом фоне только сегодня - очередная попытка ударить беспилотниками по Москве, взрыв завода в Сергиевом Посаде и подрыв газопровода в Крыму. Чтобы нам не говорили с телевизора, а в дивесрионной деятельности украинец нас явно превосходит. И глядя на безвольную реакцию наших властей на все происходящее уверенности в способность решить эту проблему точно не прибавляется. Нужны конкретные ответы и конкретные результаты, а не очередная болтовня про красные линии...
    1. TAMBU
      TAMBU Сегодня, 12:48
      +1
      Техническое превосходство обеспечивает вариативность решения поставленных задач...пора бы уже тем кто принимает решения на вещи смотреть более объективно..."Москву" очень жалко...
    2. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 12:56
      +1
      Контрразведка отсутствует как таковая....... Или кто-то ей мешает работать.
    3. pin_code
      pin_code Сегодня, 13:22
      +2
      Нужно менять не кресла пож задница и, а давать по заднице без всяких кресел, где такая задница может приземлиться.
    4. Serg65
      Serg65 Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Очередная потеря нашего МО

      what Извиняюсь, а кого в очередной раз потеряли??
      Цитата: Михаил-Иванов
      Нужны конкретные ответы и конкретные результаты, а не очередная болтовня про красные линии...

      Вы тут с утра до вечера сидите... what вы тоже украинец? Работаете?
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:42
    +4
    Команда проспала атаку или как ? Почему другие корабли не подали сигнал об атаке .Блудняк по ходу еще тот
  5. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:45
    +1
    Флот - расслабился
    это к вопросу охраны и контролю надводной обстановки - если морпехи не справляются или забивают
    давайте расширять численность противодиверсионных подразделений ВМФ - у них точно мотивация выше
  6. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 12:48
    +8
    Если учесть, что в Новороссийске никогда не было сухих доков, то да!
    Плавдоки были.
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 13:23
      +2
      Цитата: Valter1364
      Если учесть, что в Новороссийске никогда не было сухих доков

      Вот это меня тоже удивило!
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 14:45
        0
        Там сейчас аж 3 плав-дока. Правда знаменитый плав док для судов до 200 тонн ( танкеров типа "Кавказ-Кузбас") того... Может я заблуждаюсь и жители этого прекрасного города меня поправят ..
  7. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:00
    +1
    Надеюсь командира корабля разжаловали и выгнали на гражданку-без пенсии. Такие командиры не нужны флоту.
    Такой пример-другим наука.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 14:23
      +1
      Вообще то мы не знаем обстоятельств боя. Это же охрана водного района. Каков был приказ об охране. Какова дислокация по приказу, и какова боевая готовность. Когда поступил сигнал об обнаружении противника. В конце концов с какого перепугу БДК выставили на охрану и был ли он по приказу в охране? Ведь он не для этого предназначен.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 14:35
        0
        *Вообще то мы не знаем обстоятельств боя*.
        Вообще-то достаточно видео. Это нарушение элементарных основ ВМП, которые преподают на 2-м курсе речного училища гражданским морякам.
        А это военный корабль. И отцы командиры не могли не знать список потерь корабельного состава за время СВО. И зная это, чуть не добавили к этому списку вверенный им корабль. Им нет оправданий. Это называется преступная халатность.
        На гражданку в три шеи гнать без пенсии.
  8. t-12
    t-12 Сегодня, 13:01
    0
    Пару лет назад местные комментаторы потешались над идеей "москитного флота". А сейчас этот самый москитный/беспилотный флот успешно действует (в отличие от крупных кораблей, вынужденных прятаться на базах).

    А тут ещё появились москитные/беспилотные носители "томогавков":

    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: t-12
      Пару лет назад местные комментаторы потешались над идеей "москитного флота". А сейчас этот самый москитный/беспилотный флот успешно действует (в отличие от крупных кораблей, вынужденных прятаться на базах).

      Потому что комментаторы предполагали, что в противниках у "москитного флота" будет нормальный флот. А не плавучий музей, разбавленный тремя "новыми" фрегатами (по факту - очередной бюджетной модернизацией советского пр.1135, "17-я модификация Т-72" © на море).
      Обороной баз должна заниматься ОВР. А она у нас, усилиями двух главкомов, почила в бозе. Нет, формально соединения ОВР у нас есть... вот только недоукомплектованы они кораблями, которые ещё дорогого Михаил Сергеевича помнят, а то и Юрия Владимировича.
  9. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 13:03
    +2
    Нууу...со временем на море не будет боевых кораблей каких либо стран. Будут бороздить только подводные беспилотники и малотоннажные надводные беспилотные катера. На сегодня любое крупное судно это цель для моторной лодки с Тартиллой, джипиэсом, ардуино и сервомашинкой. А уж если к этому прикручена спутниковая связь и солнечные батареи то это система безграничной дальности
    1. Шарнхорст
      Шарнхорст Сегодня, 13:20
      +3
      Вы занимаетесь откровенным плагиатом! wink Фильм "Москва слезам не верит" за эту фразу получил Оскара и стал классикой кинематографа. Одно сплошное кино как-то за полвека не получилось. Может переключитесь на Терминатора - до его появления осталось шесть лет! (для непосвящённых - действия первого фильма происходят в 2029 году) drinks
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 14:37
        0
        Тот же надводный беспилотник, если он будет действовать без команд оператора и находить цель самостоятельно, - это по сути "Терминатор".

        А кино давным-давно уничтожило театры. Сколько фильмов за прошедший год смотрели читатели ВО? И сколько раз за тот же год они посещали театр?
  10. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 13:05
    +8
    Как дорого стоит размандяйство - сухой док, три недели работ по ремонту БДК, невыполнение кораблём своей работы и многое другое!
    А требовалось-то всего ничего - офицерам команды выполнять свои прямые обязанности!
    Что ещё нужно утопить в Краснознамённом Черноморском Флоте, чтобы он стал боевым, а не парадным?
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 13:35
      -1
      Цитата: Русфанер
      Что ещё нужно утопить в Краснознамённом Черноморском Флоте, чтобы он стал боевым, а не парадным?

      Личное ваше присутствие!!! soldier
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: Русфанер
      А требовалось-то всего ничего - офицерам команды выполнять свои прямые обязанности!

      Ой, тут лучше не копать. А то начнутся вопросы - "а почему это БДК оказался "в чистом поле"?", "где боно-сетевые заграждения?", "куда смотрела ОВР?", "почему ОВР укомплектована кораблями, выходившими все сроки без модернизации?", "как обеспечить охрану водного района базы, стоящей стенка в стенку с портом с грузооборотом более 140 млн. т. в год?" и т.д. wink
  11. osp
    osp Сегодня, 13:14
    +3
    Вот речь все-так идет о Черноморском флоте.
    Он рядом с линией фронта, полтора года воюет и понес большие потери.
    Какая-никакая тактика и опыт борьбы с такого рода атаками там есть.

    А теперь представим что на других флотах.
    На Балтике все окружающие страны в НАТО.
    Не дадут кораблям даже выйти от причалов - расстреляют артиллерией.

    Тоже самое на СФ и ТОФ - стоит проблема защиты крупных важных надводных кораблей от
    атак дронов и противокорабельных ракет.
    Крайне наивно считать что у стран НАТО или Японии такого добра нет.
    Есть, и значительно серьезнее чем у Украины.

    Страшно даже представить потери наших надводных кораблей в случае серьезной войны.
    Многие даже не успеют выполнить никакие свои задачи.
    Срочно надо решать эту проблему! На всех флотах.
    У нас не так много кораблей чтобы ими рисковать.
  12. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:22
    +1
    Вот за что и люблю комментарии на ВО. Молодцы, сразу во всем разобрались и оперативно нашли виновных в произошедшем, определили, что командира корабля нужно как минимум уволить (а лучше и расстрелять) и сделать прочие орг.выводы, даже не обладая информацией что на самом деле произошло. Попутно сделали выводы по утренним беспилотникам. Считаю, что прежде чем делать выводы нужно знать реальное положение дел и реальные возможности подразделений.
    А ведь идет война и в любую минуту может произойти все что угодно и к такому нужно быть готовым, при этом на самом деле не все можно предусмотреть и предотвратить. В первую очередь делать все возможное, чтоб не повторилось, учиться, в том числе и на ошибках, а не кричать о виновности и безграмотности командиров и начальников.
  13. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 13:38
    +4
    А то когда сухой док в Новороссийску построили?!
  14. Фактор
    Фактор Сегодня, 13:42
    +1
    Сегодня в Сергиев-Посаде взорвали Загорский оптико-механический завод.
    Военный стратегический объект опять профукали.

    То ли диверсия, то ли БЛПА. По характеру взрыва и разрушениям это явно не пиротехника, обанкротившейся фирмочки. Что туда завезли следаки пусть выясняют.
    Сколько в России ещё дыр на границе, в небе, сколько въехало для диверсий заукранцев-вопрос к власти, а сколько латентных предателей и вредителей на всех уровней?
    А где СМЕРШ?

    Завод является одним из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса России. Он занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов, в частности, прицелов, рвботающих во всех диапазонах волн днем и ночью. И много другой крайне необходимой нашей армии продукции.

    Масштабы разрушений пока неизвестны, но учитывая, что производство оптической техники требует особоточных станков, которым противопоказаны удары и даже просто сотрясения, то последствия этого взрыва могут быть весьма серьзными. А ведь продукция ЗОМЗа сейчас жизненно необходима на фронте.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:09
      +1
      Там же где и СССР. Невозможно при другой политической и экономической формации требовать методов советских.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 14:14
      +1
      А где СМЕРШ?

      Увы, там же где товарищ Сталин. А структуру можно как угодно назвать, была бы политическая воля ее применить.
    3. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 14:17
      -1
      уже сообщили что оптико-механический завод давно не работает и сейчас там производство пиротехники
  15. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:43
    +2
    Цитата: Romario_Argo
    Флот - расслабился
    это к вопросу охраны и контролю надводной обстановки - если морпехи не справляются или забивают
    давайте расширять численность противодиверсионных подразделений ВМФ - у них точно мотивация выше

    Давно сломана система Охраны Государственной Границы, в том числе - на море. В СССР были Морчасти Погранвойск КГБ СССР, которые осуществляли именно тот контроль надводной обстановки, о котором Вы говорите. Для решения этих задач морчасти имели вполне достойные ПСКР, могли бороться даже с подводными лодками, было организовано оперативное взаимодействие с ВМФ СССР, и это работало. В настоящее время нет Морчастей ПВ, есть неумелая Береговая охрана, имеющая на вооружении дрянь, раскрашенную как девка в борделе, чтобы их издалека видели, при--д--урки (это я о тех, кто принял решение о такой окраске боевых кораблей), калоши, которые не имеют ни скорости, ни достойного вооружения, зато красиво выглядят на парадах, и на рыбалке руководства этой Береговой недоохраны. Как сказал мне сын моего коллеги, который сейчас на Дальнем Востоке, на границе, место службы по понятным причинам указывать не буду, так вот он сказал, что Береговая охрана - это рыбохрана, только в погонах, и с оружием. Имитация, профанация - это стиль руководства государством во всех областях, пока этот стиль не сломают, а это может сделать совсем другое лицо а не то, которое видим каждый день в ящике всё так и будет продолжаться. И действительно, еврофюрер окажется прав в том, что он уничтожит ЧФ РФ. При таком Верховномнекомандующим мы увидим то , что видим. Неумение, не знание, и как следствие не желание глубоко вникать в проблемы Вооруженных Сил, Флота, войны как явления, и проблемы для страны ведут к таким результатам.
    Сталин, когда ему доложили о нелегальном производстве артиллерийского орудия ЗИС-3 сразу сказал, что это шедевр конструкторской мысли, ну или что-то в этом роде. Глава СССР глубоко вникал в вопросы оборонки, причем у него была информация из органов госбезопасности, их подразделения отвечающие за оборонку четко отлеживали процессы, и представляли объективную информацию высшему руководству страны. Именно такая система позволила победить. Система , которую сфомировали сейчас никогда не позволит достичь победы... . sad
  16. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 13:45
    +2
    Если шла речь о подводним дроном или о гражданского суда еще можно понят. Но надводний катер с полутон експлозива дойти до борт и таранит военного корабля? При етом нет информации о атаки несколько катеров. Во Второй мировой нечасто подпускали катеров на дистанции пуска торпед, а в 21 веке допустили морской таран как во времена античного флота!
    А если завтра у етих катеров будет торпед?
  17. Моторист
    Моторист Сегодня, 13:46
    +1
    Согласно спутниковым снимкам, постановка БДК в сухой док

    Согласно спутниковым снимкам, это - плавдок. Трудности перевода.
  18. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:50
    -1
    Цитата: Русфанер
    Как дорого стоит размандяйство - сухой док, три недели работ по ремонту БДК, невыполнение кораблём своей работы и многое другое!
    А требовалось-то всего ничего - офицерам команды выполнять свои прямые обязанности!
    Что ещё нужно утопить в Краснознамённом Черноморском Флоте, чтобы он стал боевым, а не парадным?

    Риторический однако вопрос... . А сами как думаете, мысли есть? bully
  19. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:42
    0
    Гибель "Москвы", похоже, Черноморский флот ничему не научила.... Расслабляющее лето, тёплое море, курортный сезон - всё в "копилку" раздолбайства, потери бдительности и элементарного чувства здоровой "бздиловатости"... Вроде бы война идёт "где-то там", далеко, а здесь "летний расслобон на море". И сколько же надо потерь, утрат личного состава и кораблей командованию КЧФ и ВМФ РФ, чтобы навести настоящий морской порядок в головах матросов, мичманов, офицеров и адмиралов флота? Думаю, что флоту, пора, снимать белые кителя и забывать "адреналиновый угар" парадов, биатлонов, а скрупулёзно заниматься боевой подготовкой и укреплением дисциплины... Про причины "получения в борт", вероятно, общественность не узнает никогда, но одно понятно, уже, - пресловутый "человеческий фактор".... Очень сомневаюсь, что подвела мат. часть, особенно, то, что от концерна Калашникова.... Хотя...