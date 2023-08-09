Получивший повреждения БДК «Оленегорский горняк» поставлен в сухой док в Новороссийске

Получивший повреждение в ходе атаки морских беспилотников БДК "Оленегорский горняк" поставили в сухой док в Новороссийске для дальнейшего ремонта. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы со ссылкой на спутниковые снимки.
Как уже сообщалось, 4 августа Большой десантный корабль "Оленегорский горняк", находившийся на рейде Новороссийска, был атакован украинским безэкипажным катером, в результате чего получил повреждение. БДК с большим креном на левый борт был отбуксирован в порт Новороссийска, где он простоял несколько дней в ожидании отправки на ремонт.
Согласно спутниковым снимкам, постановка БДК в сухой док была осуществлена во вторник, 8 августа. Корабль был доставлен на буксире к доку, заведен в него и воду откачали. Сейчас специалисты определяют степень полученных повреждений, от которых и будут зависеть сроки возвращения БДК в строй. Предварительно, они не должны превысить трех недель.
БДК "Оленегорский горняк" является большим десантным кораблем проекта 775. Серия БДК этого проекта была построена в 1974–1985 годах на верфи «Сточни Полночни им. Бохатерев Вестерпляти» в польском Гданьске. Корабль вошел в состав Северного флота в июне 1976 года. Он способен брать на борт 12 танков либо 17 БТР или БМП, а также 250 десантников. Автономность плавания БДК – 6 месяцев.
В начале февраля 2022 года большая группа БДК из состава Балтийского и Северного флотов прибыла в сирийский Тартус, после чего была переброшена в Черное море, как раз к началу спецоперации. В группу входили: БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Корабли поучаствовали в высадке морского десанта в Азовском море, а также переброске военной техники в Бердянск.