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Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

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Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

Еще в 2012 году Международная аудиторская компания Ernst & Young поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией. В 2022 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 116-ое место из 180 стран, где проводились исследования по этому поводу. Эксперты считают, что каждый второй украинец хотя бы раз сталкивался с проявлениями коррупции в госорганах.


После прихода к власти Зеленского, начала спецоперации в страну хлынули миллиарды финансовой помощи Запада. Очевидно, что часть этих «халявных» денег, возможно, большая, оседает в карманах украинских политиков и чиновников разных уровней. Даже в условиях цензуры в некоторых украинских СМИ и пабликах периодически публикуется информация о состоянии, образе жизни, дорогостоящих объектах заграничной недвижимости высокопоставленных лиц Украины, их семей, которые живут явно не на официальную зарплату.

Все это знают западные кураторы украинского режима. Редкие попытки Вашингтона и Брюсселя принудить киевские власти навести порядок в стране в вопросах коррупции приводят к паре-тройке показных дел, которые зачастую разваливаются в судах. Если какого-то мздоимца или казнокрада высокого уровня власти и наказывают реально, то лишь в рамках клановой и политической борьбы.

К примеру, в сегодняшнем официальном заявлении СБУ сообщается о проведении обысков по месту жительства и работы экс-нардепа от запрещенной Партии регионов по делу об отмывании 500 млн гривен. В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных оппозиционному политику компаний, в том числе с регистрацией в офшорных юрисдикциях. По этим обвинениям экс-депутату, имя которого не называется, грозит до 12 лет тюрьмы.

Глядя на все это, что называется изнутри, главный финансовый чиновник Украины, министр финансов Сергей Марченко вообще заявил в недавнем интервью американской радиостанции, что в настоящее время в стране сложился «самый низкий уровень коррупции за все годы независимости». По словам главы финансового ведомства, Запад сейчас «готов принять» факт коррупции на Украине.

За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий. Возможно, в некоторые секторах он достаточно высокий, но в целом по системе. Это мое ощущение и определенное понимание цифр

— объявил украинский министр финансов.

Марченко согласен, что постоянный коррупционные скандалы не дают Украине дополнительных аргументов у западных покровителей, особенно с учетом навязчивого стремления Киева буквально протолкнуть страну в ЕС. Однако, продолжил министр, партнеры готовы принять факт наличия коррупции на Украине.

Тем более, что за время вооруженного конфликта «коррупция перешла в другой формат», заявил Марченко, не пояснив, что это означает. Очевидно, речь идет о том, что если раньше на Украине воровали, что называется, у самих себя, то теперь появились почти неограниченные возможности наживаться за счет западных налогоплательщиков.

По данным независимых международных расследователей, семье Зеленских принадлежат: вилла в Тоскане; дом в Израиле, купленный родителям президента Украины; три квартиры общей стоимостью семь миллионов долларов и особняк в Лондоне. Сколько денег на счетах и в офшорах у Зеленских, каким еще имуществом они владеют, доподлинно не знает никто.
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12 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 13:32
    +3
    Принять, понять и простить. Мечта "великих" сбылась. Им теперь ЕС будет просто необходим, там они еще не все разворовали
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: Mitos
      Им теперь ЕС будет просто необходим, там они еще не все разворовали

      Они только во вкус вошли, а ЕС такое большое поле деятельности и "страна не пуганых дураков" , манящая своими богатствами.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:41
    +2
    Запад сейчас «готов принять» факт коррупции на Украине.
    И смириться с этим? То есть давно озвученное и по отношению к руководителю другой страны: "Он сукин сын, но это наш сукин сын!" Киев давно приучили к тому, что ему все прощается поэтому еще и существуют, а руководство к тому же безбедно и только увеличивает личный капитал.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:41
    +1
    Ха, куда они денутся то, если сам Байден был в доле. Ну вообще красавцы, раз продавили своё.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:42
    +2
    За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий. Возможно, в некоторые секторах он достаточно высокий, но в целом по системе. Это мое ощущение и определенное понимание цифр
    — объявил украинский министр финансов.

    Ага...просто хочется рыдать от умиления и радости... Главное, что бы он не забывал подписывать счета на выделение денежных средств на объекты, которые сейчас фактически не принадлежат Украине....и не требовать отчета, куда же идут эти деньги, ну это, что его ощущения не пропали...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:46
    0
    Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране
    . А где её нет, коррупции и прочего подобного... только и отличия, в масштабах, да кое где вид ей сумели придать презентабельный.
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:00
    +1
    Тырили, тырим, будем тырить! Сильно
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:02
    -1
    Вот, не пойму, а мне , что плакать потразтаскиваемым деньгам западных налогоплательщиков? Чем больше своруют- тем лучше. Меня больше волнуют наши мздоимцы. И, имя им - легион!
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 14:17
    0
    Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

    belay Та вы що! Яка така коррупция может быть в Незалежной?! На Майдане скакали за борьбу с проклятой, сколько чиновников по мусорным бачкам потолкали, а она опять?! belay
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:20
    0
    Ну они такие, а ви шо не знали, когда кандидатский мандат в ЕС выдавали..... Таки они еще и в нату дверь ногой пинают.... ЕС и ната просто везунчики от такого приобретения!
  10. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:28
    0
    Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

    конечно готов. И не ради эфемерных "прав и свобод", а ради банального бабла. А без коррупции в 404й как бы амеры еще свое оружие за нал в черную сбывали бы? А так всем хорошо: Сенату сказали "ах, эти коррумпированные, кучу оружия потеряли, не знаем теперь, где и искать"; коррумпированным долю отсчитали за подпись в бумажке о принятии 100500 единиц; африканские повстанцы племени мумбо-юмбо стрелковку с патронами получили по бартеру на алмазы из расчета кило на кило. Все довольны. Если бы на Украине не было коррупции, ее стоило бы обязательно создать. Очень удобно!
  11. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:29
    0
    Странный министр, однако. Надо было заявить, что коррупцию искоренили на корню. Воруют- это да, но это следующий этап! А коррупции больше нет.