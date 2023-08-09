Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий. Возможно, в некоторые секторах он достаточно высокий, но в целом по системе. Это мое ощущение и определенное понимание цифр

Еще в 2012 году Международная аудиторская компания Ernst & Young поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией. В 2022 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 116-ое место из 180 стран, где проводились исследования по этому поводу. Эксперты считают, что каждый второй украинец хотя бы раз сталкивался с проявлениями коррупции в госорганах.После прихода к власти Зеленского, начала спецоперации в страну хлынули миллиарды финансовой помощи Запада. Очевидно, что часть этих «халявных» денег, возможно, большая, оседает в карманах украинских политиков и чиновников разных уровней. Даже в условиях цензуры в некоторых украинских СМИ и пабликах периодически публикуется информация о состоянии, образе жизни, дорогостоящих объектах заграничной недвижимости высокопоставленных лиц Украины, их семей, которые живут явно не на официальную зарплату.Все это знают западные кураторы украинского режима. Редкие попытки Вашингтона и Брюсселя принудить киевские власти навести порядок в стране в вопросах коррупции приводят к паре-тройке показных дел, которые зачастую разваливаются в судах. Если какого-то мздоимца или казнокрада высокого уровня власти и наказывают реально, то лишь в рамках клановой и политической борьбы.К примеру, в сегодняшнем официальном заявлении СБУ сообщается о проведении обысков по месту жительства и работы экс-нардепа от запрещенной Партии регионов по делу об отмывании 500 млн гривен. В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных оппозиционному политику компаний, в том числе с регистрацией в офшорных юрисдикциях. По этим обвинениям экс-депутату, имя которого не называется, грозит до 12 лет тюрьмы.Глядя на все это, что называется изнутри, главный финансовый чиновник Украины, министр финансов Сергей Марченко вообще заявил в недавнем интервью американской радиостанции, что в настоящее время в стране сложился «самый низкий уровень коррупции за все годы независимости». По словам главы финансового ведомства, Запад сейчас «готов принять» факт коррупции на Украине.— объявил украинский министр финансов.Марченко согласен, что постоянный коррупционные скандалы не дают Украине дополнительных аргументов у западных покровителей, особенно с учетом навязчивого стремления Киева буквально протолкнуть страну в ЕС. Однако, продолжил министр, партнеры готовы принять факт наличия коррупции на Украине.Тем более, что за время вооруженного конфликта «коррупция перешла в другой формат», заявил Марченко, не пояснив, что это означает. Очевидно, речь идет о том, что если раньше на Украине воровали, что называется, у самих себя, то теперь появились почти неограниченные возможности наживаться за счет западных налогоплательщиков.По данным независимых международных расследователей, семье Зеленских принадлежат: вилла в Тоскане; дом в Израиле, купленный родителям президента Украины; три квартиры общей стоимостью семь миллионов долларов и особняк в Лондоне. Сколько денег на счетах и в офшорах у Зеленских, каким еще имуществом они владеют, доподлинно не знает никто.