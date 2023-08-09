Министр финансов Украины: Запад сейчас готов принять факт коррупции в нашей стране

Еще в 2012 году Международная аудиторская компания Ernst & Young поставила Украину в тройку наиболее коррумпированных стран мира вместе с Колумбией и Бразилией. В 2022 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 116-ое место из 180 стран, где проводились исследования по этому поводу. Эксперты считают, что каждый второй украинец хотя бы раз сталкивался с проявлениями коррупции в госорганах.
После прихода к власти Зеленского, начала спецоперации в страну хлынули миллиарды финансовой помощи Запада. Очевидно, что часть этих «халявных» денег, возможно, большая, оседает в карманах украинских политиков и чиновников разных уровней. Даже в условиях цензуры в некоторых украинских СМИ и пабликах периодически публикуется информация о состоянии, образе жизни, дорогостоящих объектах заграничной недвижимости высокопоставленных лиц Украины, их семей, которые живут явно не на официальную зарплату.
Все это знают западные кураторы украинского режима. Редкие попытки Вашингтона и Брюсселя принудить киевские власти навести порядок в стране в вопросах коррупции приводят к паре-тройке показных дел, которые зачастую разваливаются в судах. Если какого-то мздоимца или казнокрада высокого уровня власти и наказывают реально, то лишь в рамках клановой и политической борьбы.
К примеру, в сегодняшнем официальном заявлении СБУ сообщается о проведении обысков по месту жительства и работы экс-нардепа от запрещенной Партии регионов по делу об отмывании 500 млн гривен. В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных оппозиционному политику компаний, в том числе с регистрацией в офшорных юрисдикциях. По этим обвинениям экс-депутату, имя которого не называется, грозит до 12 лет тюрьмы.
Глядя на все это, что называется изнутри, главный финансовый чиновник Украины, министр финансов Сергей Марченко вообще заявил в недавнем интервью американской радиостанции, что в настоящее время в стране сложился «самый низкий уровень коррупции за все годы независимости». По словам главы финансового ведомства, Запад сейчас «готов принять» факт коррупции на Украине.
За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий. Возможно, в некоторые секторах он достаточно высокий, но в целом по системе. Это мое ощущение и определенное понимание цифр
— объявил украинский министр финансов.
Марченко согласен, что постоянный коррупционные скандалы не дают Украине дополнительных аргументов у западных покровителей, особенно с учетом навязчивого стремления Киева буквально протолкнуть страну в ЕС. Однако, продолжил министр, партнеры готовы принять факт наличия коррупции на Украине.
Тем более, что за время вооруженного конфликта «коррупция перешла в другой формат», заявил Марченко, не пояснив, что это означает. Очевидно, речь идет о том, что если раньше на Украине воровали, что называется, у самих себя, то теперь появились почти неограниченные возможности наживаться за счет западных налогоплательщиков.
По данным независимых международных расследователей, семье Зеленских принадлежат: вилла в Тоскане; дом в Израиле, купленный родителям президента Украины; три квартиры общей стоимостью семь миллионов долларов и особняк в Лондоне. Сколько денег на счетах и в офшорах у Зеленских, каким еще имуществом они владеют, доподлинно не знает никто.