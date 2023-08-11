Украинское зерно – кому достаётся и кому принадлежит

«Украина экспортировала в 2022–2023 годах больше зерна, чем в предыдущий период, но заработала меньше – 20,7 млрд долл против 22,1 млрд долл в 2021–2022 году», – сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Forbes.
А вот данные хакеров от группировки «Солнцепёк»:
«Украина заработала за июль больше миллиона долларов на незаконном экспорте пшеницы и кукурузы в Венгрию, Румынию, Словакию и ряд других стран ЕС».
Больше всего Украина получила денег от Молдовы – 182 тысячи долларов. А теперь давайте подумаем, кто же получил эти миллиарды и миллион долларов? Бюджет Украины? Украинские фермеры и агрохолдинги? Вот и давайте посмотрим, кому же реально принадлежит так называемое «украинское зерно».
Как присвоить себе чернозём?
Думаю, все знают, что одним из главных богатств Украины являются его чернозёмы. Ведь на территории Украины находится почти треть мирового чернозёма. А именно чернозём – лучшая почва для сельского хозяйства, так как чернозём обладает высоким естественным плодородием, его легко обрабатывать и получать высокие урожаи.
Недаром утверждают, что в годы Великой Отечественной войны гитлеровцы эшелонами везли в Германию чернозём с оккупированных территорий. Впрочем, вывозили немцы чернозём или не вывозили – историки спорят по сей день.
Однако если подумать, то зачем такой титанический труд – вывозить землю эшелонами, если можно её просто арендовать или вообще купить. Земля будет твоей, и везти её никуда не надо.
Земельный вопрос на Украине
Международный валютный фонд (МВФ) не один год на переговорах с Киевом в качестве условия кредитования Украины ставил вопрос о необходимости принятия закона о разрешении иностранцам покупать землю. И в 2021 году под давлением президента Украины Владимира Зеленского была начата земельная реформа, которая сняла мораторий на продажу земли иностранцам с 1 июля 2021 года.
Именно в этот день в силу вступил закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Закон предусматривал возможность покупки земли иностранными гражданами и компаниями, которые арендуют её по меньшей мере в течение трёх лет.
А ведь именно таких арендаторов на Украине было очень много. При этом большинство арендовало землю почти 30 лет, фактически начали это делать с момента распада СССР. И, как выясняется, тысячи га плодородных земель Украины уже давно принадлежат частным компаниям США и странам ЕС. Так что чернозёмы уже давным-давно в руках крупного западного капитала.
Небольшое отступление – сланцевый газ Украины
Напомню, что ещё в 2014 году итальянский политик, журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза писал, что земли в пяти областях Украины были переданы в аренду на 50 лет с правом продления договора аренды англо-голландской Shell и американской Chevron. Да, эти фирмы хотели не пшеницу выращивать, а добывать сланцевый газ (Про газовую ОПЕК и газовую тайну Донбасса).
Интересно, что в 2014 году тогдашний Президент Янукович продал этим компаниям земли в Донецкой и Луганской областях. Поэтому-то немало экспертов утверждало, что сланцевые месторождения, например, Юзовское с запасами в 3,6 триллиона кубометров, и стали причиной войны на востоке страны.
Сами подумайте, землица-то с газом уже была в кармане, но вдруг людишки захотели отделиться. Как же так? Нехорошо. Вот и началась война за выполнение условий купли-продажи. Позже сообщалось, что, мол, большие запасы газа не подтвердились, но военные действия уже шли…
Но это мы отвлеклись от чернозёма.
По цене чернозёма
Так кто же главные выгодоприобретатели зерновой сделки?
Сегодня на Украине есть фирмы, которые являются «дочками» транснациональных агрокорпораций. Именно они активно скупали и арендовали украинские чернозёмы.
А часто работала такая схема: нерезиденты приобретали не саму землю, а украинские агрохолдинги, которые эту землю купили ещё в 1990-е годы. При этом сейчас землю покупать особенно выгодно: цена гектара украинской пахотной земли стоит не более 2,5 тыс. долларов, ближе к зоне боевых действий – тысячу долларов.
Сравните – в Европе цена за гектар составляет от 4 до 70 тыс. долларов. Не случайно в земельном банке иностранных компаний – около 10 % украинских с/х земель.
Среди владельцев чернозёмов кого только не встретишь. Итак, вот что-то вроде списка:
• американская NCH Capital;
• французская AgroGеneration;
• немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF;
• саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC).
И это только некоторые из западных фирм. Однако, по оценкам экспертов, ведущие позиции в украинском агросекторе на сегодняшний день занимают всего три компании: Cargill, Dupont и Monsanto.
Ещё в конце мая 2022 года в издании Australian National Review появилась статья «Три большие американские мультинациональные компании приобрели 17 миллионов гектаров украинской сельскохозяйственной земли» (Three Large American Multinationals Bought 17 Million Hectares of Ukrainian Agricultural Land).
В статье говорилось, что три транснациональные корпорации со штаб-квартирами в США, купили 17 млн га , а это треть всех пахотных украинских сельхозугодий. Назывались и сами компании. Это как раз Cargill, Dupont и Monsanto.
Они ещё в конце ХХ века открыли свои представительства в Киеве, скупали и арендовали землю. Интересно, что среди основных акционеров этих трёх компаний – такие финансовые холдинги, как Vanguard, Blackstone и Blackrock.
Все штаб-квартиры указанных фирм зарегистрированы, конечно же, в США. Каждый из этих холдингов ворочает триллионами долларов. Интересно, что Cargill, Dupont и Monsanto действуют на Украине как единый консорциум.
Так кому же была нужна зерновая сделка?
Думаю, что ответ ясен: сделка была нужна тем, кто владеет чернозёмами Украины и выращивает на ней пшеницу, кукурузу, горох, подсолнечник… И понятно, почему эти холдинги и фирмы везли продукцию в страны Запада, они ведь везли к себе домой, но никак не в Африку.
Африканских агрохолдингов на Украине просто нет. Помните, как Джо Байден называл решение России «приостановить» зерновую сделку «возмутительным»? Конечно, возмутишься, если зерно – твоё американское. И денежки за него идут в карманчики американских корпораций.
Так за чью же землю и чьи интересы умирают украинцы? Как и в случае со сланцевыми месторождениями, военные действия идут на территории Украины, но за интересы западного капитала. Скупка за бесценок украинского чернозёма может самым негативным образом повлиять на весь рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции Украины.
А, возможно, что не только Украины. Ведь упоминаемая фирма Monsanto, которую часто называют транснациональным монстром, активно использует генно-модифицированные семена, самые вредные для здоровья людей пестициды и яды.