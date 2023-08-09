Появились кадры уничтожения российским спецназом пункта дисклокации ВСУ в тылу противника

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российскими спецназовцами расположенного глубоко в тылу пункта дислокации боевиков киевского режима.Российские специалисты, зайдя глубоко в тыл врага, при помощи выстрелов из ПТУР уничтожили казарму с личным составом украинской армии, склад с боекомплектом, а также командный состав противника. После успешной операции российские спецназовцы благополучно пересекли линию фронта и вернулись на свои позиции.Ранее сообщалось об уничтожении на Запорожском направлении бойцами российского спецназа диверсионной группы украинских боевиков. Точным ударом была ликвидирована группа боевиков, сконцентрировавшаяся в лесопосадке.Вероятнее всего, боевики планировали атаку на опорный пункт российской армии, однако были заблаговременно обнаружены и полностью уничтожены. Также отмечается, что все происходило ночью, и украинские боевики рассчитывали на фактор внезапности.Как сообщает американское издание Forbes, подразделения российской армии измотают перекинутые украинским командованием в Донбасс элитные спецназа ВСУ, что может привести к прорыву фронта и вытеснению украинцев. Украинские морские пехотинцы в конечном счете будут вынуждены отступить от линии соприкосновения, после чего брешь придется заполнить менее эффективными подразделениями. Это позволит ВС РФ провести контратаку и пробить оборону украинской армии на этом участке.(в видеоматериале использована песня группы БИ-2, солист которой Егор Бортник является иноагентом).