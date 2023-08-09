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Появились кадры уничтожения российским спецназом пункта дисклокации ВСУ в тылу противника

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Появились кадры уничтожения российским спецназом пункта дисклокации ВСУ в тылу противника

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение российскими спецназовцами расположенного глубоко в тылу пункта дислокации боевиков киевского режима.


Российские специалисты, зайдя глубоко в тыл врага, при помощи выстрелов из ПТУР уничтожили казарму с личным составом украинской армии, склад с боекомплектом, а также командный состав противника. После успешной операции российские спецназовцы благополучно пересекли линию фронта и вернулись на свои позиции.





Ранее сообщалось об уничтожении на Запорожском направлении бойцами российского спецназа диверсионной группы украинских боевиков. Точным ударом была ликвидирована группа боевиков, сконцентрировавшаяся в лесопосадке.

Вероятнее всего, боевики планировали атаку на опорный пункт российской армии, однако были заблаговременно обнаружены и полностью уничтожены. Также отмечается, что все происходило ночью, и украинские боевики рассчитывали на фактор внезапности.

Как сообщает американское издание Forbes, подразделения российской армии измотают перекинутые украинским командованием в Донбасс элитные спецназа ВСУ, что может привести к прорыву фронта и вытеснению украинцев. Украинские морские пехотинцы в конечном счете будут вынуждены отступить от линии соприкосновения, после чего брешь придется заполнить менее эффективными подразделениями. Это позволит ВС РФ провести контратаку и пробить оборону украинской армии на этом участке.


(в видеоматериале использована песня группы БИ-2, солист которой Егор Бортник является иноагентом).
Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Венд
    Венд Сегодня, 13:28
    +9
    Мы тоже может работать на территории врага. Только в отличии от укронацистов, наши цели военные, а не мирные граждане.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:32
      0
      Мы тоже может работать на территории врага.
      Цель вскрыта, координаты известны, зачем надо было рисковать специалистами?
      1. Zhan
        Zhan Сегодня, 13:40
        +4
        Цитата: Trapp1st
        Мы тоже может работать на территории врага.
        Цель вскрыта, координаты известны, зачем надо было рисковать специалистами?

        hi
        Ну значит была в том необходимость, может доразведка местности. Судя по кадру, частный сектор, возможно есть мирняк.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 14:38
          0
          После того, как они разнесли здание, сразу отошли, не подойдя к развалинам.
          И не проверив, скольких солдат противника удалось убить.
          Это странновато...
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 13:45
        +1
        Приказ такой у них - если обьект гражданский - необходимо убедиться на сто процентов
      3. frruc
        frruc Сегодня, 14:08
        +1
        ..... использована песня группы БИ-2, солист которой Егор Бортник является иноагентом.....

        Хорошая идея использовать такие муз. сопровождения в роликах, где мочат нацистов. Хоть какая-то польза будет от ин. агентов.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:31
    +11
    Вот так и надо! Чтобы даже спать боялись, даже на расстоянии от ЛБС. А не то что наступать куда то.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +11
    Ребята геройские и работа геройская и профессиональная во всех отношениях..
  4. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:36
    +9
    Что тут комментировать? Гордость за парней, за профессионалов!
  5. AMG
    AMG Сегодня, 14:16
    +1
    Хорошо бы таким образом поработать с установками "Хаймарсов."