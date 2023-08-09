Шойгу: Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны.
В Минобороны прошло заседание коллегии, на котором главным вопросом стало наращивание сил и средств российской армии на западных границах, где во всю развернулась НАТО, пользуясь ситуацией на Украине. По словам главы военного ведомства, коллективный Запад ведет войну с Россией, оказывая максимальную поддержку киевскому марионеточному режиму. Только с начала спецоперации Киев получил сотни танков, более четырех тысяч единиц легкой бронетехники, свыше тысячи ста орудий полевой артиллерии, а также десятки современных систем РСЗО и ПВО.
Запад вложил в Украину уже более 160 млрд. долларов, но подталкиваемый США останавливаться на этом не намерен. Сейчас обсуждаются поставки дальнобойных ракет, истребителей и т.д. Готовность вкладываться в Украину может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
На сегодняшний день западное направление для России становится самым опасным, НАТО значительно расширилась, приняв в свой состав Финляндию, а на подходе еще и Швеция. В Европе размещаются дополнительные воинские контингенты США, ударные вооружения, способные бить на большую глубину. Сейчас рядом с границами Союзного государства России и Белоруссии размещено около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестьсот пятьдесят самолетов и вертолетов.
Кроме того, США активно вооружают русофобскую Польшу, которая является американской марионеткой и главным проводником воли Вашингтона в Европе. Не исключено, что США готовят поляков на смену украинцам, которые уже заканчиваются. Также не стоит исключать варианта, что Польша начнет захват Западной Украины, прикрываясь лозунгом о якобы спасении ее от России.
Учитывая все это, принято решение значительно усилить западное направление, меры нейтрализации угрозы обсуждались на закрытой части совещания.