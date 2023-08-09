Военное обозрение
Войти Регистрация

Шойгу: Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

34
Шойгу: Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны.


В Минобороны прошло заседание коллегии, на котором главным вопросом стало наращивание сил и средств российской армии на западных границах, где во всю развернулась НАТО, пользуясь ситуацией на Украине. По словам главы военного ведомства, коллективный Запад ведет войну с Россией, оказывая максимальную поддержку киевскому марионеточному режиму. Только с начала спецоперации Киев получил сотни танков, более четырех тысяч единиц легкой бронетехники, свыше тысячи ста орудий полевой артиллерии, а также десятки современных систем РСЗО и ПВО.

Запад вложил в Украину уже более 160 млрд. долларов, но подталкиваемый США останавливаться на этом не намерен. Сейчас обсуждаются поставки дальнобойных ракет, истребителей и т.д. Готовность вкладываться в Украину может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

На сегодняшний день западное направление для России становится самым опасным, НАТО значительно расширилась, приняв в свой состав Финляндию, а на подходе еще и Швеция. В Европе размещаются дополнительные воинские контингенты США, ударные вооружения, способные бить на большую глубину. Сейчас рядом с границами Союзного государства России и Белоруссии размещено около трехсот шестидесяти тысяч военнослужащих, восемь тысяч единиц бронетехники, шесть тысяч артиллерийских систем и минометов, шестьсот пятьдесят самолетов и вертолетов.

Кроме того, США активно вооружают русофобскую Польшу, которая является американской марионеткой и главным проводником воли Вашингтона в Европе. Не исключено, что США готовят поляков на смену украинцам, которые уже заканчиваются. Также не стоит исключать варианта, что Польша начнет захват Западной Украины, прикрываясь лозунгом о якобы спасении ее от России.

Учитывая все это, принято решение значительно усилить западное направление, меры нейтрализации угрозы обсуждались на закрытой части совещания.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
34 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc
    frruc Сегодня, 13:51
    +14
    Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского.....

    Это и так очевидно, без разных вступительных речей, напечатанных на бумажке.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 13:56
      +10
      Это вам очевидно, а вот тестю блогера только сейчас сказали. Он раньше думал, что Армия нужна только для парадов и для танковых биатлонов, а оказалось не только для этого.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:08
        +4
        Он бы ещё прочитал поимённый список тех, кто полтора года мешает нашей армии воевать.
    2. Люмира
      Люмира Сегодня, 14:14
      0
      Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны.


      Кому было понятно -Вам одному, а он убедил всю коллегию - это были последние, кто не знал и не понял раньше. Молодец. Теперь и до них дошло полное понимание
  2. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 13:51
    +15
    Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

    Правда? Ну, надо же. А ведь, никто даже и не догадывался... Прямо открытие для нас. Спасибо за разъяснение. И два года не прошло, как "до жирафа дошло"....
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 14:00
      -7
      скорее, это официальная констатация - маски сброшены
      это война России со всем блоком НАТО
      последующие заявления будут о легитимности ударов по объектам НАТО
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:01
      +8
      Не надо смеяться над Героем России! А то ещё дискредитацию пришьют! Надо восхвалять его мудрость! Уряяяя!!!
    3. Aken
      Aken Сегодня, 14:09
      +9
      Спасибо за разъяснение.

      Теперь понятно, для чего нам нужен министр обороны.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:52
    +10
    Шойгу: Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

    И для того, чтобы это понять, понадобилось полтора года?
    Как ни странно, способов окончания этой войны не видно...
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 13:53
    +1
    Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами.
    Более актуально прозвучало бы : "Наши западные партнеры ведут против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами."
    Учитывая все это, принято решение значительно усилить западное направление,
    Главное, что не прошло три года.... Ждем появление "нового-старого" Санкт-Петербургского ВО
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 13:55
    +8
    Как же быть с теми, кто все последние десятилетия готовил Вооруженные силы к чему-то совсем другому? Сколько военных училищ было сокращено при пресловутом Сердюкове и, наверное, те, кого они готовили, могли бы пригодиться для усиления западного направления. Как быть с теми, кто заявлял, что контрактная армия в России- это стратегическая цель и сокращал при этом сроки службы по призыву? Вводил "аутсорсинг". Много сейчас этого "аутсорсинга" на линии фронта?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:08
      +6
      Вот скажите.При чем тут Сердюков?Он что,по собственной инициативе все это творил.Не давал выше на подпись план реф..,тьфу-уничтожения ВС России?Как быть с теми?Молчок!А то за Стрелковым пойдем.Они все на местах..
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 14:20
        +3

        Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву

        24 октября 2017, 15:29

        Россия постепенно уходит от службы по призыву в Вооруженных силах страны, заявил глава государства Владимир Путин во время общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

        Президент России уточнил, что рассматривается возможность создания технопарков с целью прохождения там службы молодыми людьми. «Мы создали научные роты, так называемые, а сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — рассказал Путин.

        По словам российского лидера, на данном этапе нужно обратить внимание на грамотную реализацию проекта на практике. «Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — добавил глава государства. Он отметил, что этот процесс идет медленнее запланированного из-за бюджетных ограничений. «Но всё равно делаем и будем дальше продолжать делать, так что пройдет время, когда вообще этот вопрос будет неактуален», — заключил Путин
    2. Aken
      Aken Сегодня, 14:10
      0
      Много сейчас этого "аутсорсинга" на линии фронта?

      Сейчас нет. А в Бахмуте был.
  6. Роман_
    Роман_ Сегодня, 13:57
    +1
    Гражданин со звездой во лбу да при погонах Шойгу, обещавший ответить супостату за использование кассетных боеприпасов - не бойся использовать "аналоговнет" и запОд не будет отправлять ничего, не кому будет принимать оружие. Есть кассетные снаряды - таки пусть враг умирает, а не Российские ребята. Ты прикинь Россияне тебя даже не осудят, а мнение "ЛГБТ партнеров" не интересует, прикинь да...
  7. Million
    Million Сегодня, 13:57
    +6
    Министр только по бумажке может речи говорить?
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:12
      +3
      Он же строитель, а не военный или историк. Простим ему.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:58
    +7
    Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами.

  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:59
    +8
    Вот это сильная мысль посетила через полтора года. Мощььььь
    1. guest
      guest Сегодня, 14:30
      +1
      Цитата: Rt Rt
      Вот это сильная мысль посетила через полтора года.

      Ну хорошая мысля приходит опосля.
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:00
    +4
    Об этом надо было подумать до 24.02.
    Война - это не одноходовка.
    Шахматная партия, а не дзюдо.
  11. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:07
    +3
    Запад ведет против России опосредованную войну,

    Зато Россия ведет против Запада СВО (Странную военную операцию)
    p.s. Вообще то странно слышать от Министра обороны через полтора с лишним года заявление о том, что "Запад ведет против России войну" А до этого Шойгу не знал этого или ему не докладывали?
  12. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:09
    +3
    Шойгу открыл секрет Полишинеля. А когда будет ликвидирован этот марионеточный режим в Киеве, так и не открыл секрет.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 14:28
      +1
      А когда будет ликвидирован этот марионеточный режим в Киеве, так и не открыл секрет.

      А этот секрет будет раскрыт через год после ликвидации режима.
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:10
    +4
    ...Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами..., ну а мы, ведем СВО. Вот и вся разница. Когда наши военные, тоже будут иметь возможность вестии ВОЙНУ? Без завязанной одной руки, не на одной ноге и глядя двумя глазами? То есть- без дураков.
  14. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:11
    +5
    Как достал этот оленевод. Я так понял еще и маршал, вопрос за что? Вот был при Петре Великом -Меньшиков, так он хотя бы лично участвовал в штурме городов и крепостей, и очень много сделал полезного для государства российского. Не то что этот прыщ с кучей незаслуженных медалек. Выгнал бы неглядя, сколько солдатских душ загубил косвенно. Не дня в армии не служил. Обесценил Путин звания и должности совсем.
    1. guest
      guest Сегодня, 14:35
      0
      Цитата: Паллада
      Не то что этот прыщ с кучей незаслуженных медалек.

      А когда то над Леонидом Иличём смеялись, но Брежнев хоть был участником ВОВ.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:25
    0
    Запад ведет против России опосредованную войну, поддерживая марионеточный режим Зеленского беспрецедентными мерами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на заседании Коллегии Минобороны.

    Текста не хватало для выступления или для новости на ВО?
    Решение тщательнее поискать обмундирование, технику, экипировку не приняли?
    Пусть пока остаётся тайной?
  16. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 14:25
    +1
    Не исключено, что США готовят поляков на смену украинцам, которые уже заканчиваются.


    Что-то не заметно "заканчиваются". Постоянно фиксируется ротация, обучение. Технические возможности ВСУ резко возросли. Их "швейные машинки" залетают на сотни км. И пока незаметно, чтобы "что-то" существенно повлияли на усиление ВСУ. Только перечисление заголовков из военной хроники.
  17. Дво
    Дво Сегодня, 14:27
    +1
    У нас власть ведёт весёлую политику поздравляю граждан Тверской области за что ребята на СВО воюют ,чтоб на их земле предков заселили негров.В Подмосковье и Тверской области начато строительство «афродеревень» — поселений для эмигрантов из Африки, желающих переселиться в Россию. «Афродеревня» будет оборудована необходимой инженерной инфраструктурой для поддержки сельского хозяйства. 4 августа 2023 г. в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района состоялась церемония закладки первого камня под строительство Афродеревни, сообщает «Российская Газета».
    1. zenion
      zenion Сегодня, 14:48
      0
      Теперешние царствующие, хотят что бы было, как при Петре Первом. Остальных в землянки.
  18. guest
    guest Сегодня, 14:29
    +1
    Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского

    Открыл Америку.
  19. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:29
    +1
    фото к статье..*кто сказал, что я читаю по бумажке, запятая, это наглая ложь-восклицательный знак*.
  20. zenion
    zenion Сегодня, 14:46
    0
    Были самыми лучшими друзьями. Ради них страну развалили для общего обогащения и вдруг стали врагами. Спичку из коробка спичечного не сумели поделить. И теперь враги до последнего раба страны. Но можно ещё спасти то, что осталось невзирая на предсказания которые придумывают сами, но будто не сами, а оттудова. Страшно, аж жуть. А теперь былые люди помнят прежние дела. Бьётся нечисть грудью в груди и друг друга изведёт. Прекратится навек безобразие и будет в лес ходить человек безбоязненно, и бесплатно.