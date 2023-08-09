Зеленский проводил заседание «Ставки» с минимальным числом присутствующих, что ставит вопрос о боязни утечек информации

Максимальное внимание уделялось единственной теме – нашему наступлению.

Обсуждались вопросы обеспечения войск, анализировались действия противника. Докладывали главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов.

Глава киевского режима Зеленский провёл новое, как минимум третье за 10 дней, заседание так называемой Ставки командования. Он подчеркнул, что заседание Ставки прошло «в специальном формате».Обращает на себя внимание тот факт, что с каждым последующим заседанием число его участников становится всё меньше. Подтверждает это в своей публикации в сети и сам Зеленский. По его словам, на заседании присутствовал «самый узкий круг людей».Украинский президент:То есть, Зеленский подтвердил ещё и то, что многократно анонсированное ранее контрнаступление уже идёт, не став юлить, как это делал прежде фразами из серии «это ещё не контрнаступление, а формирующие действия».Зеленский заявил, что проведён «глубокий анализ текущей ситуации, спланированы будущие шаги».Зеленский:Наименьшее за последнее время число участников «Ставки» Зеленского может свидетельствовать о том, что в верхушке киевского режима всё меньше доверяют друг другу. Каждый генерал режимом рассматривается если не как «зрадник» (предатель), то как «потенциальный зрадник». Поэтому у Зеленского явно опасаются того, что секретные обсуждения в широком кругу официальных лиц могут в итоге оказаться совсем не секретными - произойти утечка.Ранее в сети публиковалась информация о том, что между Залужным и другими генералами «возник спор» относительно дальнейшего «контрнаступления». Генерал Тарнавский настаивает на том, чтобы воспользоваться тёплой и сухой погодой и форсировать Днепр, Залужный же предлагает, не теряя бригады личного состава, сосредоточиться на выстраивании линий обороны, чтобы потом сдержать контрнаступление ВС РФ, если оно последует.