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Зеленский проводил заседание «Ставки» с минимальным числом присутствующих, что ставит вопрос о боязни утечек информации

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Зеленский проводил заседание «Ставки» с минимальным числом присутствующих, что ставит вопрос о боязни утечек информации

Глава киевского режима Зеленский провёл новое, как минимум третье за 10 дней, заседание так называемой Ставки командования. Он подчеркнул, что заседание Ставки прошло «в специальном формате».


Обращает на себя внимание тот факт, что с каждым последующим заседанием число его участников становится всё меньше. Подтверждает это в своей публикации в сети и сам Зеленский. По его словам, на заседании присутствовал «самый узкий круг людей».

Украинский президент:

Максимальное внимание уделялось единственной теме – нашему наступлению.

То есть, Зеленский подтвердил ещё и то, что многократно анонсированное ранее контрнаступление уже идёт, не став юлить, как это делал прежде фразами из серии «это ещё не контрнаступление, а формирующие действия».

Зеленский заявил, что проведён «глубокий анализ текущей ситуации, спланированы будущие шаги».

Зеленский:

Обсуждались вопросы обеспечения войск, анализировались действия противника. Докладывали главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов.

Наименьшее за последнее время число участников «Ставки» Зеленского может свидетельствовать о том, что в верхушке киевского режима всё меньше доверяют друг другу. Каждый генерал режимом рассматривается если не как «зрадник» (предатель), то как «потенциальный зрадник». Поэтому у Зеленского явно опасаются того, что секретные обсуждения в широком кругу официальных лиц могут в итоге оказаться совсем не секретными - произойти утечка.

Ранее в сети публиковалась информация о том, что между Залужным и другими генералами «возник спор» относительно дальнейшего «контрнаступления». Генерал Тарнавский настаивает на том, чтобы воспользоваться тёплой и сухой погодой и форсировать Днепр, Залужный же предлагает, не теряя бригады личного состава, сосредоточиться на выстраивании линий обороны, чтобы потом сдержать контрнаступление ВС РФ, если оно последует.
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20 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:58
    -4
    Не стреляйте в пианиста —
    Он играет «чем-то» быстро,
    Он и вас научит «этим же» играть…
    Полюбите пианиста —
    Он не знает Франца Листа,
    Но зато умеет очень лихо врать…
    Вам, втирая про героев,
    Ваши денежки освоив,
    Он в офшор их перебросит на свой счет,
    А за ними сам схиляет,
    Потому что клоун знает,
    Что его на проживанье Лондон ждет…
    Там у «Зельца» три квартиры,
    Да на Белизе и Кипре
    Ваши «кровные» его на счете ждут…
    Сам же клоун утверждает,
    Что народ про это знает,
    Что его всегда простят и все поймут…
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:00
      +1
      А, у нас, как проводятся подобные заседания? Приглашаются все желающие? winked laughing
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:11
        +4
        Цитата: Monster_Fat
        А, у нас, как проводятся подобные заседания? Приглашаются все желающие? winked laughing

        Не все. Я бы не отказался. Не приглашают.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:12
        +1
        Это на совести автора статьи.Ясно,что кого он хотел послушать-участвовали в этом междусобойчике.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 14:17
        0
        Докладывали главком Залужный, командующие Сырский и Тарнавский, начальник ГУР Буданов.

        Пора бы с этими деятелями уже покончить.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:29
          -1
          Я вот что думаю..Много копий сломано по этому вопросу,мол,чего не уничтожаем этот сброд.А я вот думаю,что просто-не можем.Судя,как не можем накрыть те же призрачные Су24..И дело далеко не в том,что нет приказа.Просто до сих пор не готовы воевать ..
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:04
      +4
      Патриотическая графомания, всё равно графомания. Извините...
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:16
      0
      Цитата: Lev_Russia
      Вам, втирая про героев,
      Ваши денежки освоив,
      Он в офшор их перебросит на свой счет,
      А за ними сам схиляет,
      Потому что клоун знает,
      Что его на проживанье Лондон ждет…
      Там у «Зельца» три квартиры,
      Да на Белизе и Кипре
      Ваши «кровные» его на счете ждут…
      Сам же клоун утверждает,
      Что народ про это знает,

      Шуфутинского любите?
      Арсенева почти плагиатите?
      "Лишь недавно полстраны
      Населяли пацаны -
      А теперь костюмы, бизнес-ленч,
      Банки, факсы, секретарши.
      Было ваше - стало наше.
      Где же воля? Мамочка, не плачь!
      Пацаны ушли в музей,
      Где их ждали, как друзей,
      Пионеры и богатыри.
      А былые динозавры,
      Взяв равнение на запад,
      Денежки давно перевели."
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:05
    +4
    Такой вопрос ставит любое совещание на важные темы. По любую сторону фронта.
    Так что, статья пустопорожняя до крайней степени.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 14:08
    +1
    Если проведение заседания Ставки "в узком" кругу не противоречит основополагающим документам, то ничего такого. А режим секретности ни кто и ни когда не отменял для таких совещаний. Но надо знать, что "то, что знают двое, то знает и "свинья""...
    К слову, вот состав Ставки ВГ Украины%
    Председатель Ставки Верховного Главнокомандующего:
    Зеленский, Владимир Александрович, с 24 февраля 2022 года, президент Украины.
    Координатор Ставки Верховного Главнокомандующего:
    Данилов, Алексей Мячеславович, с 24 февраля 2022 года, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.
    Члены Ставки Верховного Главнокомандующего:
    1.Иван Баканов, с 24 февраля 2022 года, экс-глава СБУ. в июле 2022 года отстранен от должности, на его место назначен Василь Малюк
    2.Кирилл Буданов, с 24 февраля 2022 года, начальник ГУР МО Украины.
    3.Григорий Галаган, с 24 февраля 2022 года, командующий сил специальных операций ВС Украины. 25 июля 2022 года заменен на Виктор Хоренко
    4. Юрий Галушкин, с 24 февраля 2022 года, командующий сил территориальной обороны ВС Украины. 15 мая 2022 года сменен Игорем Танцюра
    5. Сергей Дейнеко, с 24 февраля 2022 года, глава государственной пограничной службы Украины.
    6. Андрей Ермак, с 24 февраля 2022 года, руководитель офиса президента Украины.
    7. Валерий Залужный, с 24 февраля 2022 года, главнокомандующий ВС Украины.
    8. Игорь Клименко, с 24 февраля 2022 года, глава национальной полиции Украины.
    9. Сергей Крук, с 24 февраля 2022 года, председатель государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
    10. Дмитрий Кулеба, с 24 февраля 2022 года, министр иностранных дел Украины.
    11. Юрий Лебедь, с 24 февраля 2022 года, врио командующий национальной гвардии Украины. В июле 2023 заменен на Александра Пивненко
    12. Александр Литвиненко, с 24 февраля 2022 года, председатель службы внешней разведки Украины.
    13. Максим Миргородский, с 24 февраля 2022 года, командующий десантно-штурмовым войском ВС Украины.
    14. Денис Монастырский, с 24 февраля 2022 года, министр внутренних дел Украины. Погиб в авиакатастрофе 18 января назначен Игорь Клименко.
    15. Алексей Резников, с 24 февраля 2022 года, министр обороны Украины.
    16. Сергей Рудь, с 24 февраля 2022 года, начальник управления государственной охраны Украины.
    17. Руслан Стефанчук, с 24 февраля 2022 года, председатель верховной рады Украины.
    18. Денис Шмыгаль, с 24 февраля 2022 года, премьер-министр Украины.
    19. Юрий Щиголь, с 24 февраля 2022 года, председатель государственной службы специальной связи и защиты Украины.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:09
    +1
    в верхушке киевского режима всё меньше доверяют друг другу.
    И это хороший знак. "Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт..." (И.А. Крылов)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:19
      +1
      Поверьте,это слова автора.А они могут не совпадать с реальным положением дел.А количество приолашенных на банкет сей,не говорит о том,что там кто то кому то не доверяют.Это все зависит от повестки дня.Камрад выше выложил список чудил.Для решения дел на фронте нужно ну-треть списочного..
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: rotmistr60
      в верхушке киевского режима всё меньше доверяют друг другу.
      И это хороший знак. "Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт..." (И.А. Крылов)

      Вспомнился старый, ещё советский анекдот -
      "Один украинец- хоол, два украинца- партизанский отряд, три украинца - партизанский отряд с предателем".
      Судя по сокращению поголовья заседающих в ставке Зелепуки, это наверное был не анекдот.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:10
    +1
    Видимо своим надоел, шлёпнуть могут, теперь один с зеркалом общается. ну или билеты на его конецерты не продаются
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 14:18
    -1
    наверное на каждого второго есть компромат,вот и сливают информацию нашим чекистам
  7. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 14:30
    +1
    В фюрербункере присутствовали Гебельс, Борман и адьютант Линге...
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:32
    0
    Окраинский партизанский отряд больше трех - по любому один будет предатель. Не факт, что нам что-то сольют, Пентагон и так в курсе, куда и когда пойдут, а вот в ЦРУ и МИ-6 уже протокольчик и стенограммки выступлений имеются, к бабке не ходи.
  9. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:34
    0
    Зеленский кукла конечно. Только не тряпичная марионетка, которой дёргают за ниточки сверху, а деревянный буратино, которого тыкают вилами снизу. Его кукловоды - бандерофашисты типа Буданова. Хотя даже он может быть лишь прикрытием. Украинских фашистов многому научил печальный опыт Гитлера, который, не скрываясь правил Германией. Эти же стараются держаться в тени, чтобы их настоящих имён никто не знал. Судя по совершенно дурaцкому поведению многих официальных лиц Украины, ими командуют сопляки не старше 30-35 лет, ни в чём по-настоящему не разбирающиеся, ничего толком не знающие и не умеющие, но дорвавшиеся до власти и помешанные на русофобии и украинском фашизме. Глава украинской разведки Буданов является их олицетворением. Вот именно они и являются истинными руководителями Украины. Запад же пытается манипулировать этими фашистами и извлекать выгоду из ситуации.
  10. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:34
    0
    Цитата: Lev_Russia
    Зеленский проводил заседание «Ставки» с минимальным числом присутствующих, что ставит вопрос о боязни утечек информации

    what
    А может проще : "Иных уж нет; а те (оставшиеся из неприсутствующих) далече (за кордоном)..."???
  11. blackcat
    blackcat Сегодня, 14:38
    0
    Белый порошок , видимо , поставляется в ограниченных количествах и задорого , зерновую сделку то прикрыли , поэтому и собираются только самые достойные и близкие laughing