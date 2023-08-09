Bloomberg: Президент Турции заявил о намерении перезапустить зерновую сделку в «расширенном формате»

К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток добиться возобновления зерновой сделки, которая перестала работать после отказа Москвы в очередной раз продлевать соглашение о вывозе украинского продовольствия из черноморских портов. Данный вопрос турецкий лидер обсуждал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся 2 августа в рамках подготовки предстоящего в конце этого месяца визита российского лидера в Турцию.Агентство Bloomberg сообщает, что накануне президент Турции заявил о намерении перезапустить зерновую сделку в «расширенном формате». Он призвал страны Запада превратить черноморскую инициативу в основу мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Каким образом возобновление вывоза украинского зерна повлияет на прекращение военного противостояния двух государств, которое упорно разжигает как раз Запад, Эрдоган не объяснил.Турецкий лидер рассказал на брифинге журналистам, прошедшем вчера вечером в Анкаре, что во время разговора с российским коллегой нашел понимание у Путина по необходимости поставок зерна в беднейшие страны Африки. Что Россия, к слову, готова делать за свой счет на безвозмездной основе безо всяких «черноморских инициатив».Эрдоган отметил, что его контакты с заинтересованными сторонами по перезапуску зерновой сделки в том самом «расширенном формате» продолжаются. При этом он согласился, что в период действия черноморской инициативы Запад не выполнил свои обязательства, правда, вдаваться в детали, что именно не исполнено западными странами и как решать эту проблему турецкий президент не стал.— весьма обтекаемо пожурил неизвестного кого президент Турции.После прекращения участия России в зерновой сделке Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил со специальным заявлением, в котором выразил «глубокое сожаление» таким решением Москвы. На брифинге он рассказал журналистам, что направил по этому поводу письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем Гутерриш, в частности, указал, что «торговля российским зерном достигла высоких объемов экспорта, рынки удобрений стабилизируются, и российский экспорт приближается к полному восстановлению».Вот только Генсек ООН забыл упомянуть, что рост российского экспорта происходит не благодаря, а вопреки действиям коллективного Запада. Никакого влияния на восстановление вывоза продовольствия и удобрений из РФ в другие страны существование черноморской инициативы не оказало.