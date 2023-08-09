Bloomberg: Президент Турции заявил о намерении перезапустить зерновую сделку в «расширенном формате»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не оставляет попыток добиться возобновления зерновой сделки, которая перестала работать после отказа Москвы в очередной раз продлевать соглашение о вывозе украинского продовольствия из черноморских портов. Данный вопрос турецкий лидер обсуждал во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся 2 августа в рамках подготовки предстоящего в конце этого месяца визита российского лидера в Турцию.
Агентство Bloomberg сообщает, что накануне президент Турции заявил о намерении перезапустить зерновую сделку в «расширенном формате». Он призвал страны Запада превратить черноморскую инициативу в основу мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Каким образом возобновление вывоза украинского зерна повлияет на прекращение военного противостояния двух государств, которое упорно разжигает как раз Запад, Эрдоган не объяснил.
Турецкий лидер рассказал на брифинге журналистам, прошедшем вчера вечером в Анкаре, что во время разговора с российским коллегой нашел понимание у Путина по необходимости поставок зерна в беднейшие страны Африки. Что Россия, к слову, готова делать за свой счет на безвозмездной основе безо всяких «черноморских инициатив».
Эрдоган отметил, что его контакты с заинтересованными сторонами по перезапуску зерновой сделки в том самом «расширенном формате» продолжаются. При этом он согласился, что в период действия черноморской инициативы Запад не выполнил свои обязательства, правда, вдаваться в детали, что именно не исполнено западными странами и как решать эту проблему турецкий президент не стал.
К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир
— весьма обтекаемо пожурил неизвестного кого президент Турции.
После прекращения участия России в зерновой сделке Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил со специальным заявлением, в котором выразил «глубокое сожаление» таким решением Москвы. На брифинге он рассказал журналистам, что направил по этому поводу письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем Гутерриш, в частности, указал, что «торговля российским зерном достигла высоких объемов экспорта, рынки удобрений стабилизируются, и российский экспорт приближается к полному восстановлению».
Вот только Генсек ООН забыл упомянуть, что рост российского экспорта происходит не благодаря, а вопреки действиям коллективного Запада. Никакого влияния на восстановление вывоза продовольствия и удобрений из РФ в другие страны существование черноморской инициативы не оказало.