Китайские местные власти конфисковали партию продуктов, ввезённых в страну из Японии в ответ на планы Токио сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»

Власти провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая, конфисковали сегодня партию продуктов из Японии, продажей которых занималась одна из местных компаний, сообщает Kyodo. Так, по данным японского агентства, Пекин предпринял подобные действия в ответ на планы Токио по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».Власти Цзяшаня – уезда городского округа Цзясин вышеупомянутой провинции - изъяли сладости, шоколад и напитки, произведённые в префектуре Фукусима, а также ещё в двух префектурах страны – Нагано и Сайтаме. Более того, они порекомендовали китайским компаниям улучшить условия ведения бизнеса.Кстати говоря, на вопрос журналистов об изъятой КНР продукции японского производства Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о том, что безопасность этих пищевых продуктов была обеспечена должным образом. Только вот каким, чиновник, к сожалению, так и не соизволил уточнить. В то же время, добавил он, в Токио намерены и в дальнейшем добиваться от Пекина снятия ограничений на экспорт своей продукции в республику.Напомним, что КНР ввёл эмбарго на экспорт продукции из 10 японских префектур, включая вышеупомянутые три, с момента крупнейшей радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в Японии в 2011-м году в результате сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами.Ужесточение мер местными властями Китая в этом направлении началось месяц тому назад, после того как Пекин взялся за тщательное тестирование продуктов питания, импортируемых из Японии, на предмет их радиоактивного заражения.