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Китайские местные власти конфисковали партию продуктов, ввезённых в страну из Японии в ответ на планы Токио сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»

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Китайские местные власти конфисковали партию продуктов, ввезённых в страну из Японии в ответ на планы Токио сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»

Власти провинции Чжэцзян, расположенной на востоке Китая, конфисковали сегодня партию продуктов из Японии, продажей которых занималась одна из местных компаний, сообщает Kyodo. Так, по данным японского агентства, Пекин предпринял подобные действия в ответ на планы Токио по сбросу радиоактивной воды с АЭС «Фукусима».


Власти Цзяшаня – уезда городского округа Цзясин вышеупомянутой провинции - изъяли сладости, шоколад и напитки, произведённые в префектуре Фукусима, а также ещё в двух префектурах страны – Нагано и Сайтаме. Более того, они порекомендовали китайским компаниям улучшить условия ведения бизнеса.

Кстати говоря, на вопрос журналистов об изъятой КНР продукции японского производства Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о том, что безопасность этих пищевых продуктов была обеспечена должным образом. Только вот каким, чиновник, к сожалению, так и не соизволил уточнить. В то же время, добавил он, в Токио намерены и в дальнейшем добиваться от Пекина снятия ограничений на экспорт своей продукции в республику.

Напомним, что КНР ввёл эмбарго на экспорт продукции из 10 японских префектур, включая вышеупомянутые три, с момента крупнейшей радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1», произошедшей в Японии в 2011-м году в результате сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Ужесточение мер местными властями Китая в этом направлении началось месяц тому назад, после того как Пекин взялся за тщательное тестирование продуктов питания, импортируемых из Японии, на предмет их радиоактивного заражения.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:18
    +1
    Ну не хотят брать, чего навязываете. Отправляйте сразу в Северную Америку, Канада и США купят, можете в Австралии потолкаться, тоже недалече.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: Uprun
      Ну не хотят брать, чего навязываете. Отправляйте сразу в Северную Америку, Канада и США купят, можете в Австралии потолкаться, тоже недалече.

      recourse Ну там то точно не примут. Вот только если к нам, то приняли бы, но санкции... request
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 16:21
    0
    Япошки вспомнили своих "людей за солнцем" и решили потравить народ КНР при попустительстве шл-х из магате. Если раф х-йсосси так уверен в безвредности воды, то пусть со своими прихлебателями с недельку и пьет и моется только ей, а уж потом наливает в глотки людям на другом конце земного шара.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: ЧеловекИздалека
      Япошки вспомнили своих "людей за солнцем" и решили потравить народ

      Так, а когда Чернобыль был, травили нас. Помню, дождички шли с пеной.
  3. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 16:21
    +3
    Так что сказал Гросси?.. Наверное, что японцы знают толк в радиации, и если они говорят, что с продуктами всё ок, то им надо верить? А что, вполне в духе купленных еврочинуш.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:00
      0
      Цитата: RuAbel
      А что, вполне в духе купленных еврочинуш.

      Наши такие же. У меня есть удостверение "Участнмк Чернобыля""
  4. Sith
    Sith Сегодня, 16:28
    0
    Китайцы сами не без греха ... они в Амур полно сливали всякого
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:40
    +1
    "— Правда, внучек, правда,— сказал дедушка и погладил внука по второй голове."
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:50
    +1
    Ужесточение мер местными властями Китая в этом направлении началось месяц тому назад, после того как Пекин взялся за тщательное тестирование продуктов питания, импортируемых из Японии, на предмет их радиоактивного заражения.
    Вот так запроста взяли и сломали чей-то бизнес по контрабанде радиоактивного шоколада из Японии в Китай. Значит до прошлого месяца никто не знал что из Японии везут радиоактивные шоколадки да ещё и контрабандой. То то я смотрю китайцам везёт в последнеее время, неужто от японской шоколадки ?! crying fellow
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:55
    +2
    Вспомнилась старая реклама яблочного сока (дополненная): Дед спрашивает внука:
    - Ты видел чтобы наш сад я какой нибудь гадостью поливал?
    - Нет, дедушка, не видел.
    -Воот... а я поливал! wink