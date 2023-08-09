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На предстоящем в августе саммите страны БРИКС обсудят создание единой валюты, обеспеченной золотом

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На предстоящем в августе саммите страны БРИКС обсудят создание единой валюты, обеспеченной золотом

В этом месяце в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге должен пройти саммит стран БРИКС – межгосударственного объединения, влияние которого в мире в последнее время усиливается и все больше стран хотят стать его членами.


Как сообщает арабский новостной телеканал Al-Arabiya, одной из главных тем, которые обсудят лидеры БРИКС на предстоящем саммите, будет создание единой валюты стран БРИКС. По мнению экспертов, Китай, Россия, Бразилия, Индия и ЮАР, составляющие БРИКС, на протяжении последних десяти лет стремились к снижению своей зависимости от американской валюты. Однако после начала украинского конфликта и заморозки Вашингтоном многомиллиардных российских активов в БРИКС быстро начала набирать популярность идея полного отказа от доллара.

По словам старшего научного сотрудника Университета Тафтса (США) Микаэлы Папы, в последнее время вопрос отказа от доллара стал актуальной темой международной повестки, но этот процесс будет долгим и нелегким, так как существенный процент мировой торговли ведется в этой валюте.

Эксперт считает, что заменяющую доллар валюту следует вводить постепенно, чтобы она существовала параллельно с другими твердыми валютами, а в идеале альтернативная доллару валюта должна быть обеспечена золотом.

А бывший ведущий экономист Всемирного банка Джо Салливан отметил, что каждая страна БРИКС является «экономическим тяжеловесом» в своём регионе, и вполне возможно, что они могут вести расчеты в своей валюте.
Использованы фотографии:
www.thehindubusinessline.com
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7 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:33
    0
    Лёд тронулся, господа присяжные заседатели…
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Лёд тронулся, господа присяжные заседатели…

      Это даже не смешно. Индия никогда не пойдет на ситуацию, когда она будет хоть в чем то зависима от Китая.
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: Арон Заави
        Это даже не смешно. Индия никогда не пойдет на ситуацию, когда она будет хоть в чем то зависима от Китая.

        если это будет валюта общая, что он теряют, это же не юань будет, или я что то пропустил
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:35
    +2
    И опять, мнения о валюте БРИКС только двух полосатых экспертов. В других странах умом не вышли?
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:37
    +1
    Валюта БРИКС ,обеспеченная золотом с лихвой заменит и уронит бумажный доллар.Неплохобы золото из Форт Нокса забрать тем странам ,которые его там хранили. Но это по моему из утопии.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Александр 3
      Неплохобы золото из Форт Нокса забрать

      Позолоченный вольфрам?
  4. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:43
    0
    Надо читать между строк:
    - обсуждение валют(ы) для хождения внутри БРИКС
    - признаваемой членами и может быть во вне
    - обеспеченной золотом (не факт что только ЗВР)