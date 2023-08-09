На предстоящем в августе саммите страны БРИКС обсудят создание единой валюты, обеспеченной золотом

В этом месяце в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбурге должен пройти саммит стран БРИКС – межгосударственного объединения, влияние которого в мире в последнее время усиливается и все больше стран хотят стать его членами.
Как сообщает арабский новостной телеканал Al-Arabiya, одной из главных тем, которые обсудят лидеры БРИКС на предстоящем саммите, будет создание единой валюты стран БРИКС. По мнению экспертов, Китай, Россия, Бразилия, Индия и ЮАР, составляющие БРИКС, на протяжении последних десяти лет стремились к снижению своей зависимости от американской валюты. Однако после начала украинского конфликта и заморозки Вашингтоном многомиллиардных российских активов в БРИКС быстро начала набирать популярность идея полного отказа от доллара.
По словам старшего научного сотрудника Университета Тафтса (США) Микаэлы Папы, в последнее время вопрос отказа от доллара стал актуальной темой международной повестки, но этот процесс будет долгим и нелегким, так как существенный процент мировой торговли ведется в этой валюте.
Эксперт считает, что заменяющую доллар валюту следует вводить постепенно, чтобы она существовала параллельно с другими твердыми валютами, а в идеале альтернативная доллару валюта должна быть обеспечена золотом.
А бывший ведущий экономист Всемирного банка Джо Салливан отметил, что каждая страна БРИКС является «экономическим тяжеловесом» в своём регионе, и вполне возможно, что они могут вести расчеты в своей валюте.