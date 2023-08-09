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«Ещё ничего не закончилось»: Марк Милли считает преждевременным говорить о провале контрнаступления ВСУ

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«Ещё ничего не закончилось»: Марк Милли считает преждевременным говорить о провале контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии еще не завершено, говорить о победе или поражении ВСУ преждевременно. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.


По мнению генерала, говорить о том, что идущее два месяца контрнаступление ВСУ провалилось, еще рано, Киев не показал всего, что у него имеется. В то же время он подтвердил, что наступление украинской армии идет очень тяжело, с большими потерями из-за выставленных российскими войсками минных полей, но точно такие же потери "несет и Россия". Сейчас идут интенсивные боевые действия, поэтому все еще может измениться.

Это еще не закончилось. И я думаю, так или иначе пока еще преждевременно говорить о победе или поражении. Это еще не все (...) российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия, что очень дорого обходится обеим сторонам

- добавил Милли.

Между тем, в западной прессе уже не верят в успех начавшегося два месяца назад контрнаступления заявляя, что пока ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях пытались взять несколько деревень, российские войска значительно продвинулись в Харьковской области. Причем территория, занятая русскими за короткое время, более чем в два раза превышает "освобожденную" ВСУ за два месяца.

На данный момент контрнаступление перешло в позиционные бои с "мясными штурмами" со стороны ВСУ, когда в атаку идет одна пехота без прикрытия бронетехники, что и приводит к большим потерям. По данным российского Минобороны, с 4 июня ВСУ потеряли более 43 тысяч человек личного состава и около 5 тысяч единиц различного вооружения, включая поставленное Западом.

Если в ближайшее время Киев не сможет повернуть ситуацию в свою сторону, то Марку Милли придется рассказывать уже совсем другие истории.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:38
    0
    На данный момент этот амерзец прав.Но что он скажет месяца через два?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Но что он скажет месяца через два?

      Вот и посмотрим... Не зря же Зе начинает "активничать" проводя совещания Ставки в "узком кругу" своих военных. У них сейчас нет иного выхода, как предпринимать решительные шаги. В "запасе" еще полтора армейского корпуса и на подходе "выпускники" НАТОвских "учебок". Осталось только им понять, чем вооружить последних
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:38
    0
    «Ещё ничего не закончилось»: Марк Милли считает преждевременным говорить о провале контрнаступления ВСУ.

    am А вот не надо было жлобиться с вооружениями.!. wink laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:39
    0
    Контрнаступление украинской армии еще не завершено

    Дай Бог, чтобы продолжали. Их в наступлении громить лучше всего. Побольше мясных штурмов. Давай, давай. Если перейдут в оборону будет труднее их убивать. Работы ещё начать и кончить. У ВФУ ещё 5 бригад стратегического резерва в запасе и что-то новое формируется.
  4. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:40
    0
    Так пока всех не положат, то конечно можно говорить, что процесс ещё идёт.

    Мыши плакали кололись но продолжали жрать кактус
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:40
    0
    Контрнаступление украинской армии еще не завершено, говорить о победе или поражении ВСУ преждевременно. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

    вот если смотреть на это высказывание с точки зрения формальных отношений: где та Украина, а где председатель Комитета начальников штабов ВС США. Однако же это официальное лицо государства США и оно (это лицо) комментирует события в другой стране так, как будто имеет к этому прямое отношение. А фактически - такой комментарий есть доказательство прямого участия ВС США стороной в конфликте с РФ. Или это мне чудится?
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:42
    0
    Как вы ребята там не садитесь ,в музыканты вы не годитесь.