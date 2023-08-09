«Ещё ничего не закончилось»: Марк Милли считает преждевременным говорить о провале контрнаступления ВСУ.

Это еще не закончилось. И я думаю, так или иначе пока еще преждевременно говорить о победе или поражении. Это еще не все (...) российские и украинские силы ведут очень интенсивные боевые действия, что очень дорого обходится обеим сторонам

Контрнаступление украинской армии еще не завершено, говорить о победе или поражении ВСУ преждевременно. С таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.По мнению генерала, говорить о том, что идущее два месяца контрнаступление ВСУ провалилось, еще рано, Киев не показал всего, что у него имеется. В то же время он подтвердил, что наступление украинской армии идет очень тяжело, с большими потерями из-за выставленных российскими войсками минных полей, но точно такие же потери "несет и Россия". Сейчас идут интенсивные боевые действия, поэтому все еще может измениться.- добавил Милли.Между тем, в западной прессе уже не верят в успех начавшегося два месяца назад контрнаступления заявляя, что пока ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях пытались взять несколько деревень, российские войска значительно продвинулись в Харьковской области. Причем территория, занятая русскими за короткое время, более чем в два раза превышает "освобожденную" ВСУ за два месяца.На данный момент контрнаступление перешло в позиционные бои с "мясными штурмами" со стороны ВСУ, когда в атаку идет одна пехота без прикрытия бронетехники, что и приводит к большим потерям. По данным российского Минобороны, с 4 июня ВСУ потеряли более 43 тысяч человек личного состава и около 5 тысяч единиц различного вооружения, включая поставленное Западом.Если в ближайшее время Киев не сможет повернуть ситуацию в свою сторону, то Марку Милли придется рассказывать уже совсем другие истории