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Устроивший стрельбу в школе в Казани будет отбывать пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин»

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Устроивший стрельбу в школе в Казани будет отбывать пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин»

Ильназ Галявиев, весной 2021 устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 и приговоренный судом к пожизненному заключению, будет отбывать наказание в ИК-6, также известной как "Чёрный дельфин".


Жертвами устроенной Галявиевым стрельбы погибли семь учащихся два преподавателя казанской школы, также 139 человек получили тяжелые ранения. Общее количество пострадавших по этому делу превышает 600 человек. Учитывая тяжесть совершенного преступления, верховным судом Татарстана Галявиев осужден на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Колония "Черный дельфин", в которой будет содержаться Галявиев, является особым исправительным учреждением, в котором отбывают наказание пожизненно осужденные. ИК-6 расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Свое неофициальное название колония получила благодаря установленному на ее территории фонтану в виде черного дельфина.

В "Черном дельфине" отбывают наказание как пожизненно осужденные, так и заключенные, которым судом назначен общий режим содержания. В колонии поддерживается режим строгой изоляции, чтобы предотвратить контакты между заключенными. Часть осужденных, как например людоед Владимир Николаев и другие особо опасные преступники, содержатся в одиночных камерах.

Заключенные круглосуточно находятся под видеонаблюдением, а свет в камерах не выключается даже на ночь. Осужденных сопровождает минимум по три конвоира и кинолог с собакой. Считается, что побег из "Чёрного дельфина" невозможен.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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26 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:03
    +20
    Вот скажите.Нам,налогоплательщикам теперь этого выродка кормить?Сколько можно ложиться под "общечеловеческие ценности",граничащие с идиотизмом?Привели приговор в исполнение и всех делов
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 16:09
      +6
      от части с вами согласен, в случаях когда вина подозреваемого очевидна(как в данном) 9х18 в затылок лучшее решение
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:16
        +4
        ......часть осужденных, как например людоед Владимир Николаев и другие особо опасные преступники, содержатся........

        Зачем это все нужно. Таких нужно наказывать через "высшую меру", стоит подумать об отмене моратория на такие наказания и возобновить их. Это будет гуманней для них .
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:25
        +4
        Цитата: Виталий161
        от части с вами согласен, в случаях когда вина подозреваемого очевидна(как в данном) 9х18 в затылок лучшее решение

        Лучше посадить на электрический стул, и по телеку показывать вместо Дом-2, чтобы другим долбоящерам неповадно было.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:15
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Нам,налогоплательщикам теперь этого выродка кормить?

      ДА, к сожалению
      в моем понимание ПЖ должны в карьерах кайлом махать, кто не работает, тот не ест
    3. Denissdaf
      Denissdaf Сегодня, 16:18
      +6
      В Китае, Индии, Бразилии, Беларуси есть смертная казнь. Что мешает вернуть смертную казнь в России? Видимо руководство нашей страны до сих пор запад крепко держит за много разных мест.
    4. Igor1915
      Igor1915 Сегодня, 16:22
      +1
      По мне нахождение там - хуже смерти но для бюджета не в плюс .
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 16:25
        0
        Если там хуже смерти, то в чём гуманизм пожизненного?
      2. Labrador
        Labrador Сегодня, 17:05
        0
        но для бюджета не в плюс


        Не вижу никаких проблем тратить копеечку для того, чтоб они существовали подолгу ожидая смерти.
    5. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:31
      +1
      Еще в 1018 году на содержание зеков тратили 28 тысяч в месяц..
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +3
    Какая разница, в Черном дельфине или Полярной сове будет сидеть этот утырок? Нам это зачем знать, новость какая для комментариев и обсуждения.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:11
      +1
      Надеюсь долго не протянет.Говорят,что по той обстановке люди начинают быстро сдавать..
      1. Ехим
        Ехим Сегодня, 16:21
        +1
        невыключающийся свет в камере 24/7 лишнее тому подтверждение
    2. frruc
      frruc Сегодня, 16:25
      +1
      Uprun ...Какая разница, в Черном дельфине или Полярной сове...

      В ИК-18, в простонародье «Полярная сова» содержатся террористы, серийные маньяки, киллеры и рецидивисты, приговоренные на пожизненное заключение. А этот убийца в этот список видно не входит, мелковат оказался.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 16:07
    +2
    Цитата: dmi.pris1
    Вот скажите.Нам,налогоплательщикам теперь этого выродка кормить?Сколько можно ложиться под "общечеловеческие ценности",граничащие с идиотизмом?Привели приговор в исполнение и всех делов

    Публичных казней не хватает для таких зверей ... и другие гляди 8 раз бы по умерили пыл
    Но чтобы не было просто , надо всё равно ... дать года 2-3 посидеть с озвучиванием даты ... чтобы ... не всё было так просто
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:24
      +1
      Цитата: Sith
      Публичных казней не хватает для таких зверей ... и другие гляди 8 раз бы по умерили пыл
      Но чтобы не было просто , надо всё равно ... дать года 2-3 посидеть с озвучиванием даты ...

      Конечно, душегубам не помешает посидеть и подумать над тикающими часиками. Но, отсрочка исполнения нужна немножко по другому поводу. Если, к примеру, настоящего маньяка все таки поймают, ошибочно осужденного можно выпустить живого на свободу. Следователи, судьи и прокуроры в легкую шили, шьют и будут шить дела, так как ответственность за "ошибку" минимальна и формальна.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 16:09
    +2
    Почему бы не ужесточить наказание за такие преступления и не ввести повешение???
    Без альтернативно минимальное наказание за подобное - повешение!
    Зачем кормить и содержать этого зверя теперь всю жизнь?
  5. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 16:09
    +3
    Мда, этот персонаж должен на урановых рудниках без средств защиты себе на еду зарабатывать.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:35
      0
      Согласен,а если не смог заработать ,пусть на коленях у других просит.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:14
    +2
    является особым исправительным учреждением, в котором отбывают наказание пожизненно осужденные
    какое к бесу исправительное если нам ПЖ?!!!!
    ПЖ как раз и говорит что исправление не подразумевается
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 16:16
    +1
    Устроивший стрельбу в школе в Казани будет отбывать пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин»

    И что, теперь его всю жизнь кормить? А нах рен?
    Пристрелить и быстрее и дешевле для государства. am
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: К-50
      И что, теперь его всю жизнь кормить? А нах рен?
      Пристрелить и быстрее и дешевле для государства.

      Средств сэкономленных на содержании хватило бы на съёмку детального фильма с судом и казнью и на периодический его показ.
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 16:27
    0
    Для таких нужно делать правку в УК, что-бы было как в Китае. Расстрел и счёт родичам за патрон.
  9. sasha_cho
    sasha_cho Сегодня, 16:27
    0
    Я думаю это нелюдь там повеситься или ему помогут там повеситься на что я очень чильно радеюсь.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:36
      0
      Цитата: sasha_cho
      Я думаю это нелюдь там повеситься или ему помогут там повеситься на что я очень чильно радеюсь.

      А это как себя он покажет.
  10. Million
    Million Сегодня, 17:04
    0
    На опыты бы их лучше отправляли или на такие работы,на которых долго не живут.При попытке побега-расстрел.