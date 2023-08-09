Устроивший стрельбу в школе в Казани будет отбывать пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин»

Ильназ Галявиев, весной 2021 устроивший стрельбу в казанской гимназии №175 и приговоренный судом к пожизненному заключению, будет отбывать наказание в ИК-6, также известной как "Чёрный дельфин".Жертвами устроенной Галявиевым стрельбы погибли семь учащихся два преподавателя казанской школы, также 139 человек получили тяжелые ранения. Общее количество пострадавших по этому делу превышает 600 человек. Учитывая тяжесть совершенного преступления, верховным судом Татарстана Галявиев осужден на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.Колония "Черный дельфин", в которой будет содержаться Галявиев, является особым исправительным учреждением, в котором отбывают наказание пожизненно осужденные. ИК-6 расположена в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Свое неофициальное название колония получила благодаря установленному на ее территории фонтану в виде черного дельфина.В "Черном дельфине" отбывают наказание как пожизненно осужденные, так и заключенные, которым судом назначен общий режим содержания. В колонии поддерживается режим строгой изоляции, чтобы предотвратить контакты между заключенными. Часть осужденных, как например людоед Владимир Николаев и другие особо опасные преступники, содержатся в одиночных камерах.Заключенные круглосуточно находятся под видеонаблюдением, а свет в камерах не выключается даже на ночь. Осужденных сопровождает минимум по три конвоира и кинолог с собакой. Считается, что побег из "Чёрного дельфина" невозможен.